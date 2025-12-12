篠原涼子主演 日本テレビ系 2026年1月期日曜ドラマ（毎週日曜よる10:30〜11:25放送）『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』に、大澄賢也・竹財輝之助・梶原叶渚をはじめ、遠山俊也・柾木玲弥・越村友一・山下容莉枝・山田明郷の出演が決定！

本作は、女性刑務官と殺人犯による前代未聞の脱獄劇。真面目で勤勉に生きてきた女性刑務官・冬木こずえ（篠原涼子）が、殺人犯・日下怜治（ジェシー）との出会いをきっかけに“悪女”へと変貌していく物語。こずえの過去を知る刑事・佐伯雄介（藤木直人）も巻き込み、三人の関係は複雑に揺れ動いていく。

今回は、こずえ・怜治・佐伯の三人を取り巻く“家族”と“職務に関わる人々”を演じるキャスト陣を情報解禁。立場も思惑も異なる人々が交錯し、その存在が三人の物語を予測不能な方向へと動かす“鍵”となっていく。

大澄は、怜治の伯父で日下ホールディングス社長の日下秋彦役。竹財は、怜治の父で日下ホールディングス副社長の日下春臣役。ゴールデンプライム帯ドラマ初レギュラーを飾る梶原は、怜治の妹・寿々役。遠山は、氷川拘置所医務官・白井宗政役。柾木は、刑事で佐伯の部下・反町耕作役。越村は、氷川拘置所介護士・仲間篤志役。山下は、こずえの母・誠子役。山田は、怜治の祖父・日下在賢役を演じる。

ベテランから期待の若手まで揃った実力派キャスト陣が加わることで、ドラマは一層厚みを増していく。当記事では新キャスト 8名のコメントを紹介！

■遠山俊也 コメント

Q.真面目に生きてきた女性刑務官が、殺人犯との出会いをきっかけに“悪女”へと変貌するという衝撃のストーリーですが、台本を読んでみての感想と、意気込みを教えてください。

私など根が真面目なものですから、主人公の感情や行動を応援する気持ちと、「なんでそんな事を!!おいおい!!やめなさい!!」という気持ちが入り混じって大変です。ドラマを観ていただく方は相当､心を揺さぶられるのではないかと心配です。是非楽しんでください。

Q.ご自身の役柄で注目してほしいところを教えてください。

そんな主人公に白井医務官はどう接していくのか！？敵なのか味方なのか、どちらでもないか？私も楽しみです。

※白井宗政（しらい むねまさ/60） … 遠山俊也

氷川拘置所の医務官。収容者の病気や怪我の治療を行い、薬を処方する。

■柾木玲弥 コメント

Q.真面目に生きてきた女性刑務官が、殺人犯との出会いをきっかけに“悪女”へと変貌するという衝撃のストーリーですが、台本を読んでみての感想と、意気込みを教えてください。

台本を初めて読んだとき、登場人物それぞれの抱える過去や葛藤が複雑に絡み合い、時にワクワクし、時にドキッとさせられ、「まさかそっち側に物語が進むの？」と驚く展開もあり、とても面白かったです。正義とは何か、罪とは何か、人の心はどこまで変わってしまうのか、視聴者の皆さんも色々な感情になる作品になると思います。この物語の一員として関わる責任と緊張感をしっかり受け止めつつ、チームの力になれるよう一つ一つのシーンを大切に演じていきたいです。

Q.ご自身の役柄で注目してほしいところを教えてください。

藤木直人さん演じる佐伯雄介刑事の部下として行動する、後輩刑事の反町耕作を演じさせていただきます。獄中の出来事を内部から見つめるのではなく、外側から事件にアプローチしていく立場で、先輩刑事と共に一つの真実に向かって突き進む役柄です。小さな違和感や手がかりが積み重なって真実へ向かう瞬間を、視聴者の皆さんにも一緒に感じていただけたら嬉しいです。

※反町耕作（そりまち こうさく/25） … 柾木玲弥

警視庁刑事部捜査一課/巡査部長

警視庁捜査一課の刑事で佐伯の部下。

■越村友一 コメント

Q.真面目に生きてきた女性刑務官が、殺人犯との出会いをきっかけに“悪女”へと変貌するという衝撃のストーリーですが、台本を読んでみての感想と、意気込みを教えてください。

「脱獄まであと××日」って盛大にネタバレしたサブタイトルが付いてますが、見どころはまさに「でもどうやって？」という疑問符。毎回の細かいギミックやら伏線を見逃さないように楽しんでほしいですね！拘置所という特殊な環境で巻き起こる超特殊な人間模様も見どころのひとつ。

Q.ご自身の役柄で注目してほしいところを教えてください。

舞台が拘置所なので必然的に悪い人が沢山出てきますが、私の役は善良な介護士です。割と悪人面と言われる私ですが今回は優しいおじさんに見えるように演じたいと思っております！

※仲間篤志（なかま あつし/55） … 越村友一

氷川拘置所の介護士。高齢の収容者のケアなどを行う。

■梶原叶渚 コメント

Q.真面目に生きてきた女性刑務官が、殺人犯との出会いをきっかけに“悪女”へと変貌するという衝撃のストーリーですが、台本を読んでみての感想と、意気込みを教えてください。

台本を読ませていただいて､真面目に生きてきた女性刑務官が､ひとつの出会いをきっかけに少しずつ変化していく姿がとても印象に残りました｡物語を追う中で､正しさや弱さは簡単に言葉にできるものではないと感じ､読みながら何度も考えさせられました｡まだまだ学ぶことばかりですが､この作品の空気や緊張感を大切に受け取りながら､一つ一つのシーンに丁寧に向き合っていきたいと思っています｡

Q.ご自身の役柄で注目してほしいところを教えてください。

私が演じる寿々は､年齢なりの素直さを持ちながらも､心の奥に言葉にできない思いを抱えている人物です｡大きく感情を表に出すというよりも、さりげない表情や仕草の中に気持ちがにじむよう意識して現場に臨んでいます。まだ未熟な部分も多いですが､役を通してその繊細な変化が視聴者の方々に伝わると嬉しいです｡

※日下寿々（くさか すず/16） … 梶原叶渚

春臣の娘で怜治の妹。

■大澄賢也 コメント

Q.真面目に生きてきた女性刑務官が、殺人犯との出会いをきっかけに“悪女”へと変貌するという衝撃のストーリーですが、台本を読んでみての感想と、意気込みを教えてください。

登場するキャラクターそれぞれに、それぞれの正義があり、人生を生きる目的がある。善悪に限らず、時に己の意思を貫く事で、人を傷つけてしまったりするが、分かり合える誰かがいる事で強くなれる。最後まででは無いのですが、台本を読んでの感想です。沢山の個性ある俳優の皆さん、監督さんはじめスタッフの皆さんと、芝居を通して、そして人としても交流できる事に今からワクワクして楽しみで仕方ありません。

Q.ご自身の役柄で注目してほしいところを教えてください。

細かいことは言えませんが、一言で言うなら「変化」でしょうか。お楽しみに！

※日下秋彦（くさか あきひこ/54） … 大澄賢也

日下ホールディングスの社長で怜治の伯父。

■竹財輝之助 コメント

Q.真面目に生きてきた女性刑務官が、殺人犯との出会いをきっかけに“悪女”へと変貌するという衝撃のストーリーですが、台本を読んでみての感想と、意気込みを教えてください。

先の見えない展開でどういった結末になるのかが気になり、いただいた台本をすぐ読んで１人ワクワクしておりました。“悪女”に変わるその過程が楽しめる稀有なストーリーだなと思っています。感情と社会的な立場で揺れ動く人物が多く、演じる側としても、視聴側としても楽しみにしています。

Q.ご自身の役柄で注目してほしいところを教えてください。

春臣の過去には一体何があったのか、怜治とはどう関わっていたのか等楽しみにしていただけるポイントが沢山ある役柄です。是非楽しみにお待ちいただけると嬉しいです。

※日下春臣（くさか はるおみ/48） … 竹財輝之助

日下ホールディングスの副社長で怜治の父。

■山下容莉枝 コメント

Q.真面目に生きてきた女性刑務官が、殺人犯との出会いをきっかけに“悪女”へと変貌するという衝撃のストーリーですが、台本を読んでみての感想と、意気込みを教えてください。

台本を読んで…。各話1時間の中に盛り沢山！めまぐるしく展開されます。

Q.ご自身の役柄で注目してほしいところを教えてください。

私の役はこずえの心に影響を与えた母。アクセル踏みっぱなしで撮影させて頂いてます。

ただこの母でさえも、こずえを愛していたと思い演じています。そんな裏側も感じて頂けたら、本望です。

※冬木誠子（ふゆき せいこ） … 山下容莉枝

こずえの母。

■山田明郷 コメント

Q.真面目に生きてきた女性刑務官が、殺人犯との出会いをきっかけに“悪女”へと変貌するという衝撃のストーリーですが、台本を読んでみての感想と、意気込みを教えてください。

家族というものを大切に、ワンマンではあるけど一家を背負ってきた会長。息子と孫のことをどう思っているのか？果たしてこの家族は何処に向かうのか？

Q.ご自身の役柄で注目してほしいところを教えてください。

この事実を一つ一つどのように歩いて行くのかが楽しみであります。

※日下在賢（くさか ざいけん/82） … 山田明郷

日下ホールディングスの会長で怜治の祖父。日下ホールディングスの創業者。