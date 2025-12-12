¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¡¡¥ä¥¹¥È¥ì¥à¥¹¥¡¼³°Ìî¼ê¤È2Ç¯·ÀÌó¡¡ESPN¤Ï¡ÖB¡Ý¡×É¾²Á¡¡µ¯ÍÑ¤ÎÉý¤Ï³ÈÂç¤â¥³¥¹¥È¤Ë·üÇ°
¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ÖESPN¡×ÅÅ»ÒÈÇ¤Ï¡¢¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤¬¥Þ¥¤¥¯¡¦¥ä¥¹¥È¥ì¥à¥¹¥¡¼³°Ìî¼ê¤È¡¡2Ç¯Áí³Û2300Ëü¥É¥ë¡Ê3Ç¯ÌÜ¤ÏµåÃÄ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡Ë¤Ç·ÀÌó¹ç°Õ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢É¾²Á¤ò¡ÖB¡Ý¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥ä¥¹¥È¥ì¥à¥¹¥¡¼¤ÏÂ¿ºÍ¤Êº¸ÂÇ¼Ô¤Ç¡¢³°Ìî¿ØÁ´ÂÎ¤ÎÄì¾å¤²¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÊä¶¯¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÍèÇ¯8·î¤Ë36ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ëÇ¯Îð¤ä2Ç¯·ÀÌó¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢¤ä¤ä³ä¹â¤È¤Î¸«Êý¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤Ï¤¼¤¤¤¿¤¯ÀÇ¤ÎÂè1ÃÊ³¬¤ÎïçÃÍ¤Þ¤ÇÌó2200Ëü¥É¥ë¤ÎÍ¾Íµ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÀµÍ··â¼ê¤ÈÅê¼ê¤ÎÊä¶¯¤¬°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÉ¬Í×¡¡¤Ç¡¢º£¸å¤Ï»ñ¶âÌÌ¤¬¥¿¥¤¥È¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¿·´ÆÆÄ¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥ï¥¤¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢³°Ìî¤Îµ¯ÍÑ¤ÎÉý¤¬Âç¤¤¯¹¤¬¤ë¡£³°Ìî¤Ï¥ä¥¹¥È¥ì¥à¥¹¥¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Ï¥ê¥¹2À¤¡¢¥í¥Ê¥ë¥É¡¦¥¢¥¯¡¼¥Ë¥ã¡¢¥¸¥å¥ê¥¯¥½¥ó¡¦¥×¥í¥Õ¥¡¡¼¡¢¥¨¥ê¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¤òÃæ¿´¤Ë¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤òÁÈ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡·üÇ°ÅÀ¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢30ÂåÈ¾¤Ð¤ÎÁª¼ê¤Ë¸«¤é¤ì¤¬¤Á¤ÊµÞ·ã¤Ê¿ê¤¨¤À¡£¥¹¥×¥ê¥ó¥È¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë´Ë¤ä¤«¤ÊÄã²¼¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤¬¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹ª¤ß¤ÊÁöÎÝµ»½Ñ¤ò»ý¤Á¡¢ºòµ¨¤Þ¤Ç¤ÏÉ¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆÃæ·ø¤â¼é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂÇ·âÌÌ¤Ç¤Ï¡¢Í¥¤ì¤¿¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤Î¸«¶Ë¤á¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÇµåÂ®ÅÙ¤ä¥Ð¥Ã¥È¥¹¥Ô¡¼¥É¤âÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥ä¥¹¥È¥ì¥à¥¹¥¡¼¤Ï°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤ÆÂÇµå¤ò¶õÃæ¤Ë¾å¤²¤ëÇ½ÎÏ¤¬Ê¿¶Ñ°Ê¾å¤Ç¡¢ËÜµòÃÏ¥È¥¥¥ë¥¤¥¹¥È¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤Î±¦Íã¥Á¥ã¥Ã¥×¥Ï¥¦¥¹ÀÊ¤Ï¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ü¡¼¥ë¤òÎÌ»º¤¹¤ëº¸¤Î°ú¤ÃÄ¥¤êÂÇ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹¥ÁêÀ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£