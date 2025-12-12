きょうは冬型の気圧配置が強まって、全国的に風が強く吹くでしょう。北陸や北日本の日本海側を中心に雪が降り、雪の強まる所やふぶく所もありそうです。大雪やふぶきによる交通機関への影響にお気をつけください。晴れる太平洋側も冷たい北風が強く、真冬並みの寒さになりそうです。

きょうは上空には強い寒気が流れ込むため、北陸や北日本の日本海側では雪の所が多くなるでしょう。雪の強まる所やふぶく所もありそうです。北日本を中心に大雪やふぶき、吹きだまりによる交通の乱れに注意が必要です。夜になると、雪の範囲は次第に狭くなっていく見通しです。午前中は山陰や近畿北部でも雨や雪の降る所がある見込みです。

太平洋側は広い範囲で晴れて、空気の乾燥も進みそうです。火の取り扱いには、よりいっそう注意が必要です。ただ、東北は太平洋側にも雪雲の流れ込む所がある見込みです。

日中の気温は、きのうより大幅に低くなります。最高気温は札幌で-4℃、青森で-1℃と、厳しい寒さになるでしょう。晴れる関東から西も10℃前後で、北風が冷たい一日になりそうです。風を通しにくい服装を心がけてください。

きょうの各地の予想最高気温です。

札幌 :-4℃ 釧路 :-2℃

青森 :-1℃ 盛岡 :0℃

仙台 :3℃ 新潟 :3℃

長野 :4℃ 金沢 :5℃

名古屋:9℃ 東京 :10℃

大阪 :9℃ 岡山 :9℃

広島 :11℃ 松江 :8℃

高知 :14℃ 福岡 :12℃

鹿児島:18℃ 那覇 :24℃

あすの朝は各地で冷え込みが強まり、日中も東京では8℃と、真冬並みの寒さになりそうです。晴れ間が出ても、西から天気は下り坂で、関東も夜には雨の降り出す所があるでしょう。日曜日の午前中にかけて本降りの雨となる所が多く、沿岸部は風も強まって荒れた天気となりそうです。午後は北海道で大雪のおそれがあり、再び各地で北風が強まるでしょう。