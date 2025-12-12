◇WTT ファイナルズ香港（日本時間10日〜14日）

卓球の年間王者を決めるWTTファイナルズ香港が開幕し、11日準々決勝へ進む8人が決まりました。

片方の山に日本選手が6人中5人固まったことで1回戦から大藤沙月選手と橋本帆乃香選手、伊藤美誠選手と長粼美柚選手の日本人対決が行われました。

大藤選手と橋本選手の対戦は流れをつかんだ大藤選手が3ゲーム連取。第4ゲームは先に橋本選手にゲームポイントをつかまれましたが、最後は大藤選手が得点を奪い4-0(11-8、11-7、11-6、12-10)のストレートで勝利しました。

うって変わって伊藤選手と長粼選手の対決は、一進一退の攻防が繰り広げられました。第1ゲーム第2ゲーム共にデュースにもつれ込む熱戦が繰り広げられ1ゲームずつを奪うと、伊藤選手が連続奪取でリーチを奪います。しかし、ここから長粼選手が粘りを見せ、1時間を超える熱戦は4-3(10-12、14-12、8-11、9-11、11-6、13-11、11-4)で長粼選手が勝利しました。

早田ひな選手は蒯曼選手と24回にもわたる壮絶なラリーを繰り広げるも終始リードを奪われ0-4(5-11、6-11、6-11、5-11)で敗れました。

▽女子シングルス1回戦結果陳熠4-3朱雨玲陳幸同4-2石洵瑶チュ・チョンヒ4-2シン・ユビン王曼碰4-2張本美和大藤沙月4-0橋本帆乃香長粼美柚4-3伊藤美誠蒯曼4-0早田ひな孫穎莎4ｰ0王芸迪