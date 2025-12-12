【卓球】年間王者へ向け初戦から日本人直接対決 伊藤美誠VS長美柚はフルゲームの熱戦 早田ひな＆伊藤＆橋本帆乃香＆張本美和が姿を消す〈WTTファイナルズ香港〉
◇WTT ファイナルズ香港（日本時間10日〜14日）
卓球の年間王者を決めるWTTファイナルズ香港が開幕し、11日準々決勝へ進む8人が決まりました。
片方の山に日本選手が6人中5人固まったことで1回戦から大藤沙月選手と橋本帆乃香選手、伊藤美誠選手と長粼美柚選手の日本人対決が行われました。
大藤選手と橋本選手の対戦は流れをつかんだ大藤選手が3ゲーム連取。第4ゲームは先に橋本選手にゲームポイントをつかまれましたが、最後は大藤選手が得点を奪い4-0(11-8、11-7、11-6、12-10)のストレートで勝利しました。
うって変わって伊藤選手と長粼選手の対決は、一進一退の攻防が繰り広げられました。第1ゲーム第2ゲーム共にデュースにもつれ込む熱戦が繰り広げられ1ゲームずつを奪うと、伊藤選手が連続奪取でリーチを奪います。しかし、ここから長粼選手が粘りを見せ、1時間を超える熱戦は4-3(10-12、14-12、8-11、9-11、11-6、13-11、11-4)で長粼選手が勝利しました。
早田ひな選手は蒯曼選手と24回にもわたる壮絶なラリーを繰り広げるも終始リードを奪われ0-4(5-11、6-11、6-11、5-11)で敗れました。▽女子シングルス1回戦結果
陳熠4-3朱雨玲
陳幸同4-2石洵瑶
チュ・チョンヒ4-2シン・ユビン
王曼碰4-2張本美和
大藤沙月4-0橋本帆乃香
長粼美柚4-3伊藤美誠
蒯曼4-0早田ひな
孫穎莎4ｰ0王芸迪