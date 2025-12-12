1月金ローは2週連続ジブリ！ 1.2『千と千尋』1.9『かぐや姫の物語』放送決定
『金曜ロードショー』（日本テレビ系／毎週金曜21時）では2026年の正月、2週連続でスタジオジブリ作品をノーカット放送する。同年最初となる1月2日は『千と千尋の神隠し』（2001）、翌週1月9日は『かぐや姫の物語』（2013）を届ける。
【写真】『千と千尋の神隠し』千尋とハクの名シーン
『千と千尋の神隠し』は2001年夏に公開され、1年以上のロングランとなり、最終的に興行収入316.8億円という驚異的なヒットを記録して国民的アニメーション映画と称された。国内だけでなく世界的にも高い評価を受け、米国アカデミー賞長編アニメーション映画部門賞、ベルリン国際映画祭の最高賞である金熊賞ほか数多くの賞に輝いた。
2022年には東宝とスタジオジブリがタッグを組み、橋本環奈と上白石萌音のダブル主演で初の舞台化。2024年には、川栄李奈と福地桃子をさらに主演に迎え、全国5大都市での再演、さらに初の海外公演としてロンドンで上演され約30万人を動員した。2025年には上海公演を成功させ、さらに2026年1月からは韓国での上演が決定している。
1月9日は、日本最古の物語『竹取物語』を日本アニメーション界の巨匠・高畑勲監督が全く新しい解釈で映画化した『かぐや姫の物語』を放送。竹から生まれ美しく成長し、十五夜に突然月に帰ってしまうお姫さま…誰もが知っている『竹取物語』を、色彩豊かな絵巻物や美しい水彩画がそのまま動き出したようなダイナミックで美しい映像で届ける。海外の多数の映画賞を席巻し、米国アカデミー賞長編アニメーション映画部門にノミネートされ、さらに「カンヌ監督週間 in Tokio 2025」でも特別上映された。
日本人の心に染み入る美しい風景を背景に、「かぐや姫」という一人の女性の誕生から少女時代を経て美しい姫に成長していく様子を描いた物語。命の輝きと「生きる喜び」というテーマを表現した超大作を完全ノーカットで放送する。
アニメ映画『千と千尋の神隠し』は2026年1月2日21時、『かぐや姫の物語』は1月9日21時、『金曜ロードショー』（日本テレビ系）にて放送。
