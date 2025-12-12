171cm“人気ABEMAアナウンサー”、ニット×ミニスカ姿が「スタイル抜群」「最高」と絶賛の声
ABEMAアナウンサーの瀧山あかねが11日までにインスタグラムを更新。美しさ際立つ近影を披露すると、称賛の声が寄せられた。
【写真】171cm“人気ABEMAアナウンサー”が「スタイル抜群」 水着ショットも（13枚）
2011年にNMB48に2期生として加入、2012年1月15日にグループを卒業し、2018年4月からはABEMAアナウンサーとして活躍している瀧山。2023年には1st写真集『あかねのね』（宝島社）を発売し話題を呼んだ。
SNSには水着姿など、抜群のスタイルが印象的なショットを度々投稿。今回は「紅葉見に行きたいな みなさん、おやすみなさい いつも眠そう顔」と、タイトなニット×ミニスカート姿を披露した。ファンからは「可愛すぎる」「天才コーデ」「最高」などの声が集まっている。
■瀧山あかね（たきやま あかね）
1994年5月10日生まれ。兵庫県出身。高校在学中の2011年にNMB48第2期オーディションに合格し、5月から研究生としてグループに在籍。学業優先を理由に翌年1月にグループを卒業すると、大学進学後の2014年よりタレント活動を再開した。2017年9月には、AbemaTV初代専属キャスターに採用。翌年4月から専属キャスターとしての活動を正式に開始した。
引用：「瀧山あかね」インスタグラム（@takiyama_akane）
