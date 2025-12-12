『ヤンドク！』橋本環奈と働く病院関係者に大谷亮平、大塚寧々ら、“マブダチ”に内田理央が決定
2026年1月12日スタートする橋本環奈主演ドラマ『ヤンドク！』（フジテレビ系／毎週月曜21時）の追加キャストとして、音尾琢真、許豊凡（INI）、大谷亮平、大塚寧々が湖音波（橋本）の働く病院の関係者役、内田理央が湖音波のヤンキー時代からの“マブダチ”役を演じることが発表された。
【写真】内田理央はヤンキー時代からのマブダチ役！
本作は、ヤンキーとして荒くれていた田上湖音波（たがみ・ことは）が、親友の事故死をきっかけに猛勉強を経て脳神経外科医となり、医療現場に新しい風を吹き込んでいく痛快医療エンターテインメント作品。
音尾琢真が演じる大友真一は、湖音波と同じく脳神経外科医。事なかれ主義で典型的な公務員ドクター。救急患者の対応を他の科と押しつけ合うところを湖音波に見られ、「たぁけか！（岐阜弁で「愚か者」）」と一喝される。脳細胞が死なないよう頭を大事にしており、サッカーでもヘディングをしたことがない。五浪ながらも東大医学部卒であることを誇りに思っている。
許豊凡演じるソン･リーハンは、上海から来た研修医。明るく前向き、少し天然で誰からも好かれる院内のムードメーカーだ。ドクターとしての知識や技術はもちろん、日本語も勉強中。湖音波の影響で「たぁけ」「ヤンキー」「ヤバい（悪い方）」などの日本語を習得する。許は月9作品への出演、フジテレビ制作の連ドラ出演は初めて。
内田理央演じる城島麗奈は、名古屋･錦の高級クラブで働きながら中学一年生の息子を育てるシングルマザー。湖音波とはヤンキー時代からの大親友で“マブダチ”。2年前に頭蓋咽頭腫を患ったが、湖音波の手術により一命を取りとめた。現在は月に一度、湖音波のいる病院で定期検診を受けている。
大谷亮平は、お台場湾岸医療センターの事務局長･鷹山勲役。事務局長として院の経営責任者を務める鷹山は、院内人事の決定権を持つ。徹底した効率化を図り、合理的な経営を推進している。経営は戦略と考え、ドクターといえども余剰人員は排除しようとする。元ドクターで現場寄りの考えを持つ院長の大河原（大塚寧々）とは対立している。
大塚寧々が演じる大河原嗣子は、お台場湾岸医療センター院長。同院で長年内科医として勤務した後、3年前より院長に就任。効率的な病院経営を推し進めようとする経営陣と対立しながらも病院を守るため奔走する。自身も医者として活躍していたため現場のドクターを信頼しており、湖音波にも期待をかけている。
ドラマ『ヤンドク！』は、フジテレビ系にて2026年1月12日より毎週月曜21時放送（初回30分拡大）。
※コメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
◆音尾琢真
―― 出演が決まった際の感想、意気込みをお聞かせください。
「橋本環奈さんが演じられる元ヤンドクターのお話しということで、活力溢（あふ）れる元気な作品になりそうだと感じました。一緒に盛り上げていけたらと思っています」
―― ご自身が演じる役柄に関して教えてください。
「東大医学部出身のエリート脳神経外科医の役なのですが、作品の中では少々個性的な人物として描かれているので、俳優としても楽しく演じていけそうだと思っております」
―― 台本を読まれていかがですか？
「湖音波の真っ直ぐな情熱と、人の気持ちを大切にする姿に心を打たれました。ご覧になられる皆さんの脳にも届くとうれしいです」
◆許豊凡（INI）
―― 出演が決まった際の感想、意気込みをお聞かせください。
「あの有名な“月9”から出演のオファーをいただき、さらにこのような豪華なキャスト陣の皆さんとご一緒できるのが今でも信じられないほどうれしいです。
さらに研修医･医者という役も、グループのメンバーが出演する作品などを見ていた時からずっと憧れを持っていた役でもありますので、新たな挑戦がたくさんありますが、精一杯頑張って、かつ丁寧にソンを演じていけたらと思います」
―― ご自身が演じる役柄に関して教えてください。
「ソンは、僕自身と出身地や来日した背景が近いので、今の道を選ばなかった別の世界線では、もしかしたらソンみたいな人になっていたかもしれないと想像して、ワクワクしながら演じています。
名前の中国語に関しては、実は僕とスタッフさんと一緒に話し合って決めたものです。それもあって、どこかソンは自分の分身のように感じます。
一見天然で、常にぽわぽわに見えるソンですが、異国の都立お台場湾岸医療センターの皆さんの元で医者としてどう成長していくか、ぜひ見守っていただければと思います」
―― 台本を読まれていかがですか？
「“痛快医療エンタメ”ならではの、湖音波先生をはじめ、濃いキャラクターが詰まっている作品で、脚本を読みながら思わずクスッと笑う場面もありつつ、湖音波先生とチームの物語を通して、医療現場の大変さや、病院が直面している問題など、ヒューマンドラマらしく考えさせられる場面もたくさんもありました。楽しい作品でありながらしっかり深みのある作品になったのではないかと思います。
早く皆さんにこの物語をお届けできる日を、とても楽しみにしております」
◆内田理央
―― 出演が決まった際の感想、意気込みをお聞かせください。
「『海月姫』以来、8年ぶりの“月9”なのでとてもうれしいです。そして若い頃に憧れていたヤンキーの役に心が躍りました(笑)。個性豊かすぎる登場人物たちに負けないように気合い入れて頑張ります！」
―― ご自身が演じる役柄に関して教えてください。
「私が演じるのは、湖音波のヤンキー時代からの“マブダチ”で、派手で明るく生きているシングルマザー。そしてクラブのナンバーワンという、登場からかなりインパクトのある人物だと思います。環奈ちゃんとの岐阜弁でのマブな会話も楽しみたいです！」
―― 台本を読まれていかがですか？
「湖音波のヤンキーから医師へと道を切り開き、命と真っ直ぐ向き合う姿は素直にとてもかっこいい。気合いと根性だけではなく、人としての強さや優しさが詰まったお話で、笑いあり涙あり！皆様に楽しんでいただける作品だと思います」
◆大谷亮平
―― 出演が決まった際の感想、意気込みをお聞かせください。
「日本でのドラマデビューが2016年の“月9”作品でした（『ラヴソング』）。“月9”というと小さな頃からたくさんの名作を見ていたこともあって、俳優を志していた身としても特別なワードでした。その日本デビューから10年という節目に、また同じ枠の作品に関われるということで特別な思いがあります。当時は右も左もわからない中で演じていましたが、生き残ることが難しい世界で10年も続けてこられたことが感慨深いです。気を引き締めながら『ヤンドク！』に臨ませていただきたいと思います」
―― ご自身が演じる役柄に関して教えてください。
「鷹山は病院の経営を立て直すにあたって、あらゆる権限と手段を使いながら再建を進めていく人物。そういった立場に置かれているからこその信念や思いを考えながら、お芝居に落とし込んでいます。それをベースにしつつ、現場での監督との細かなディスカッションや他のキャストさんとのやり取りで感じた空気も取り入れながら役を作っていて、その過程がすごく楽しいです」
―― 台本を読まれていかがですか？
「演じていて自分自身も気持ちが熱くなりますし、温かさだけでなく力強さもあるストーリーになっています。その物語に、自分の役が秘める謎めいたものや闇といった“陰”の部分が、どう絡んでいくのか楽しみです」
◆大塚寧々
―― 出演が決まった際の感想、意気込みをお聞かせください。
「台本を読ませていただくとすごく心に残るお話で、今作に参加できることをとても光栄に思います。信念を持って生きるということの大切さを教えていただき、勇気をもらいました」
―― ご自身が演じる役柄に関して教えてください。
「私が演じる大河原は、院長として良い病院にしていきたいのに、経営層からはお飾り的な扱いを受ける葛藤があります。（佐藤）監督とは、大河原の目線の動きについて細かくお話をさせていただきました。自分の思いと周りの人たちの思いの狭間でもがき苦しみながらも、日々一生懸命頑張っている人物だと感じてもらえるよう心がけています」
―― 台本を読まれていかがですか？
「湖音波は信念が強く、思いや行動に一本筋が通っていて人間味もある。病院内に多く存在する決まり事やルールに縛られて身動きがとれない中、湖音波がスパっと言って行動でも示してくれる爽快感があり、今までとは違う医療ドラマになるのではないでしょうか。湖音波が病院に良い風を吹き込んでくれますし、『ヤンドク！』という作品自体が今の時代に良い風を吹きこんでくれると信じています」
