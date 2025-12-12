日向坂46・山口陽世、櫻坂46「BACKS LIVE!!」を観覧「全てに心奪われました」
日向坂46の山口陽世が10日、自身のインスタグラムを更新。櫻坂46が9〜10日に神奈川県・ぴあアリーナMMで開催した「13th Single BACKS LIVE!!」を観覧したことを報告した。
【写真】櫻坂46「13th Single BACKS LIVE!!」を観覧した日向坂46・山口陽世
山口はストーリーズで「素敵なライブを観ました ありがとうございました！」とつづり、「魅せ方、ダンス、演出、言葉 全てに心奪われました。本当にかっこよかった。可愛かった。観ることができて本当に良かったです」とライブの感動を言葉にしたうえで、「2日間お疲れ様でした！」とメンバーへ労いのメッセージを送った。
あわせて、会場で撮影した写真も公開。ライブタオルを手にし、「大好きです！」と余韻冷めやらぬ思いを記していた。
引用：「山口陽世」インスタグラム（＠haruyoyamaguchi.official）
