“筋肉アイドル”まる、見事な力こぶ リングガール姿に反響「可愛い過ぎる！」
“インターネット筋肉アイドル”まるが10日、自身のインスタグラムを更新し、プロレスのリングガールを務めたことを報告。キュートな猫耳がついたコスチュームに反響が寄せられている。
【写真】猫耳リングガール姿のまる 過去の筋肉ポーズも
現在、「マッスルガールズバー」で接客するかたわら、「タンパク質の摂れるカフェ」を浅草で運営しているまる。プロレスのリングガール、自身のグッズ制作、ファンサイトの更新などマルチな活動を行なっている。
この日は「プロレスのリングガールを今回もさせていただきました！」と報告し、プロレス団体「PPPTOKYO」の公式アカウントを掲載。シルバーを基調にし、猫耳がついた衣装については「衣装はギャラクシーにゃんこ」と紹介している。
公開している写真では、両腕で力こぶを作り、見事に隆起した二頭筋を誇っている。コメント欄には「とっても似合ってて可愛い」「可愛い過ぎる！好き好き」「maruさん筋肉すごい好き」「カッコイイです」といった反響が寄せられている。
引用：「まる」インスタグラム（@maru_circle2）
