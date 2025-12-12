リングガール姿で見事な力こぶを披露するまる　※「まる」インスタグラム

　“インターネット筋肉アイドル”まるが10日、自身のインスタグラムを更新し、プロレスのリングガールを務めたことを報告。キュートな猫耳がついたコスチュームに反響が寄せられている。

　現在、「マッスルガールズバー」で接客するかたわら、「タンパク質の摂れるカフェ」を浅草で運営しているまる。プロレスのリングガール、自身のグッズ制作、ファンサイトの更新などマルチな活動を行なっている。

　この日は「プロレスのリングガールを今回もさせていただきました！」と報告し、プロレス団体「PPPTOKYO」の公式アカウントを掲載。シルバーを基調にし、猫耳がついた衣装については「衣装はギャラクシーにゃんこ」と紹介している。

　公開している写真では、両腕で力こぶを作り、見事に隆起した二頭筋を誇っている。コメント欄には「とっても似合ってて可愛い」「可愛い過ぎる！好き好き」「maruさん筋肉すごい好き」「カッコイイです」といった反響が寄せられている。

