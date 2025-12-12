元NMB48グラビアクイーン、別人級に激変！ 長い髪をバッサリ
アイドルグループ・NMB48元メンバーの本郷柚巴が11日、自身のインスタグラムを更新し、これまで長かった髪をバッサリ切ったことを報告。「似合ってる」「かわいい」などと大反響が寄せられている。
【写真】めっちゃかわいい！ 本郷柚巴のボブヘア 写真集オフショットも！
グループ在籍中からグラビアで活躍し、つい前日には3rd写真集『いつのまに、』（講談社）が発売になったばかりの本郷。この日は「ついにボブになりました…！！！」と報告。「めちゃくちゃ勇気いったけど切ってよかった」と、本人にとって大きな決断だったようだ。
前日の投稿まで胸元まであった髪の毛だが、最新ショットでは、首元にかかる程度のかわいらしいボブヘアに切りそろえられている。添付された動画では、本郷が切りたての髪を、首を左右に振ることで揺らしてみせ、最後にはとびっきりの笑顔を見せている。
本郷の突然のヘアカット報告には、コメント欄でも「めっちゃ可愛い」「ゆずのボブ久しぶりやない？なんか懐かしい」「鬼かわいい〜」といった称賛が寄せられている。
引用：「本郷柚巴」インスタグラム（＠yuzuha_0112）
