『3D彼女 リアルガール』（18年）以来、約7年ぶりに英勉監督とタッグを組んだ上白石萌歌。百世渡原作のコミックを実写映画化した『ロマンティック・キラー』で、恋愛拒否系女子高生・星野杏子（ほしの あんず）を演じた。アクション満載のコメディにどう挑んだのか。作品の裏話や、映画への想いも語った。

ゲーム・チョコ・猫が生きがい

──オファーを受けた決め手を教えてください。

上白石萌歌（以下、上白石） 近年読んだ脚本の中で一番面白くて、気がつけばこの世界の虜になっていました。原作の面白さはもちろんですが、英（勉）監督の手にかかると、よりコメディ要素が増幅してどんどん続きが読みたくなって。早くこの世界に飛び込みたい、と思ってお受けしました。

──「かなり新境地な役柄」とおっしゃっています。上白石さんが演じた星野杏子はどのようなキャラクターですか。

上白石 ゲーム・チョコ・猫が生きがいでそれ以外はいらない、ある意味潔い女子高生です。私も、自分が好きなものや没頭できることがあれば、ほかはなくてもいい性分なので、親近感を覚えました。杏子風に言うなら、「音楽・映画・美味しい食べ物」があれば生きていけます（笑）。

友達とわいわい過ごす時間も好きですが、もともとすごく人見知りで、気ままに過ごせる一人行動が好きなので、一人でも自分のことを満たせる術は身につけているんです。あえて一人で焼き肉に行くこともあるので、杏子にはすごく共感しました。

家に帰ったらすぐにスイッチをオフに

──おひとりの時間を大事にされているのですね。

上白石 私は音楽活動も俳優もしていますが、どちらの活動表現においても、一人で自分と向き合う時間が大事だと思っています。ですから、1日の中でも一人で過ごす時間はなるべく取るよう、意識しています。作品や役柄を引きずることが、ほとんどないのも、家に帰ったらすぐ自分で自分のスイッチをオフにできるからだと思っています。

──それだけ共通項があると、役作りもスムーズにできたのでは。

上白石 それが、意外と大変でした。原作のないオリジナル作品の場合は、どういう人が好きで、どんな服を着ているか、など好き勝手に妄想して役に落とし込めます。でも、原作がマンガだと、キャラクターの造形がすでに完成されているぶん、自分の解釈をどこまで入れてよいのかが難しくて。悩みながら、本作の一番のファンとして杏子を演じました。

杏子がいちばんハンサムであってほしい

──監督や原作者の百世（渡）さんからはどのようなリクエストや演出があったのですか。

上白石 百世さんからは、最初にお会いした時に「杏子がいちばんハンサムであってほしい」と言われました。本作では見目麗しいイケメンが数多く登場するのですが、「ビジュアルでもマインドでも、杏子がいちばんしなやかでハンサムであってほしい」と言っていただいたので、かっこよく存在できるように、常に意識していました。

──アクションも、すごくかっこよかったです。相当練習されたのではないでしょうか。

上白石 ありがとうございます。これまで、ほとんどアクション経験がなかったので、アクションシーンは大きなプレッシャーでした。最初にお手本を見せていただいた時は、「できるわけがない」と、頭が真っ白になったくらいです。

でも、アクション部のみなさんに毎日熱心にお稽古をつけていただくうちに、少しずつできるようになってきて。撮影が終わった後も居残りして練習したり、自宅でモップの柄を代用して練習したりして、棒を振り回す練習をしました。普段使わない筋肉を動かしたので、体のあちこちを傷めながら、満身創痍で撮影に挑みました（笑）。

撮影が終わった時はぶっ倒れるんじゃないか

──まさに、自分の意志とは関係なく恋愛をしなくてはいけなくなった杏子と同じ状況ですね。

上白石 そうですね、毎日が山場でした。でも、目の前に現れるアクション課題をどんどんこなしていく日々は、次々と現れる刺客をなぎ倒していく杏子のようで、楽しみながら挑戦できました。

撮影が終わった時はぶっ倒れるんじゃないかという疲労感がありましたが、それこそがリアルな杏子の気持ちなのではと思えて、逆にやりがいを感じました。

──修業のように過酷な撮影現場だったのですね。

上白石 いえいえ（笑）。英監督が太陽みたいに明るく現場を照らしてくださる方なので、現場の空気が重いと感じる日は1日もありませんでした。

何より、同世代の共演者のみなさんの存在にも助けていただきました。私、香月（司）くん役の高橋（恭平）さんとは、生年月日がまったく一緒なんです。共演が決まった際に調べて知り、すごく運命的なものを感じていたのですが、同じ誕生日でもこんなに違うのかと思うほど性格が対照的で、それも発見でした。クールに見えてすごく盛り上げ上手な方で、現場のムードメーカーとして、すごく頼りになりました。

現場の盛り上げと言えば、撮影時に私が空中を歩いているように見える“空中ウォーク”にはまっていて、それを流行らせたこともあったんです。みなさんダンスがすごくお上手な方ばかりなのに、なぜか一番下手な私が先生のようにみなさんに教えていたのが、今思うと不思議です（笑）。

最近『E.T.』を観てボロボロ泣いた

──完成した映画をご覧になって、いかがでしたか。

上白石 油断して観ていると振り落とされてしまいそうな、アトラクションのような映画だと思いました。疾走感があって、自分の出演作なのに、笑いあり、アクションあり、ときめきありで、楽しく観られました。日頃のストレスや悩みを一旦横に置いて、純粋に笑いに包まれる時間を過ごしていただけるのではないかと思います。

映画は、劇場で観るのが好きです。家で観ると集中力が続かなくて、ついスマホを見たりしてしまいますが、強制的にスクリーンの中で作品と向き合う時間が、やっぱり自分にとって大切だと、改めて感じました。

──最近、映画館でご覧になった作品はありますか。

上白石 リバイバル上映されていた『E.T.』（82年）を、映画館で観ました。それまでちゃんと観たことがなかったのですが、ボロボロ泣いてしまって。CGがまだない時代に、いろんな人の手で苦労して作られた映像美も美しくて、より映画が好きになりました。

今後は、演技の幅ももっと広げて、専門職の役や、子どもを持つ母親なども演じてみたいです。シリアスな作品からコメディまでジャンルを問わず、たくさんの作品に挑戦していけたらと思っています。

