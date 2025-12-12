今夜の『探偵！ナイトスクープ』末期がんの夫にメッセンジャー黒田の「タコ飯」を食べさせてあげたい→1日だけの「居酒屋黒田」開店
きょう12日放送のABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』（毎週金曜 後11：17 ※関西ローカル）では、竹山隆範探偵が調査した「末期がんの夫に黒田のタコ飯を」を送る。
【動画】「死んでしまう恐怖はないんですけど…」本音を語る末期がんの夫
依頼人は兵庫県の女性。夫は根っからの関西人で、お笑い番組が大好きだと言う。そんな夫が昨年7月、ステージIVの末期がんと診断された。人生でやり残したことはないか考えたところ、夫が一番好きな芸人、メッセンジャーの黒田有の居酒屋に行けなかったことが心残りだと話す。
料理上手な黒田が「いつか居酒屋を開きたい」とテレビで言っているのを見て、まだかまだかと心待ちにしていたのだが、夫には、その「いつか」を待つ時間はあまり残っていないのかもしれない。一度でいいから、寂しがり屋の黒田が、淡路島の別荘で後輩芸人たちと飲んでいる時、そろそろお開きだけど帰ってほしくない時に出てくるという「夜中3時のタコ飯」を食べさせてあげたい。夫はポケットマネーで100万円までなら出せると言っている。
しかし、その額を初めに提示してしまうと、黒田はそこから値段のつり上げがありそうなので、最初は5万円あたりから交渉ができれば。「どうか、黒田さんが大好きで、病気と闘っている夫においしい料理と楽しいひと時を与えてもらえないだろうか」というもの。
現在、抗がん剤治療をやめた依頼者の夫は、あと半年で倒れてしまうかもと言われている。今は食欲が落ち、味覚も半分くらいしか残ってないが、それでも「僕が食べたいというよりも、嫁に食べさせたい」と明かす。
そんな夫は権威にひれふさない黒田が大好きで、「黒田語録」を携帯電話にメモっているほど。支払いの件に話が及ぶと当の黒田が現れ、突然の依頼にボヤキまくるのだった。それでも、知り合いの店を借り「居酒屋黒田」を1日だけ開店することになる。
このほか、石田靖探偵が調査した「謎の神業リフティングじいさん」、田村裕探偵の「土を食う女」を届ける。また「特命局長」を俳優の天海祐希が務める。
