『MUSIC EXPO 2025』NHKで今夜放送 豪華アーティスト12組のプレミアムライブを凝縮【オンエア楽曲一覧】
NHKはきょう12日、NHK総合で『MUSIC EXPO 2025』（後10：30〜11：28）を放送する。
11月3日、東京ドームで開催した『MUSIC EXPO LIVE 2025』。今、世界で活躍するアジアのトップアーティスト12組が集結し、4万人を熱狂させた。この日限りのプレミアライブを1時間に凝縮して放送する。
そのオンエア楽曲が決定した。アーティストのパフォーマンスに加えて、EXPOならではのスペシャル企画も満載。BE:FIRST×ENHYPEN、KAWAII LAB.×KiiiKiiiによるお互いへのリスペクトあふれるスペシャルダンスコラボや、オンステージでのコラボトークに加え、バックステージではある共通点を持つアーティスト同士によるコラボトーク「SPECIAL TALK SESSION」も実施する。
さらにおよそ2時間に及ぶ拡大版『MUSIC EXPO 2025 SPECIAL EDITION』も放送が決定した。ライブパフォーマンスを中心に、未公開映像をたっぷり追加して届ける。
■出演者
【MC】山里亮太
【出演】BE:FIRST／CORTIS／ENHYPEN／HANA／KAWAII LAB.(FRUITS ZIPPER・CANDY TUNE・SWEET STEADY・CUTIE STREET)／KiiiKiii／Number_i／TOMORROW X TOGETHER／4EVE（※ABC順）
■オンエア楽曲※アーティストABC順
「I Want You Back」 BE:FIRST
「FaSHioN」 CORTIS
「Brought The Heat Back」 ENHYPEN
「ROSE」 HANA
「わたしの一番かわいいところ」 KAWAII LAB.
「I DO ME」 KiiiKiii
「GOAT」 Number_i
「Upside Down Kiss」 TOMORROW X TOGETHER
「Hot 2 Hot」 4EVE
・SP企画ダンスコラボ「Masterplan 〜 Bite Me」 BE:FIRST×ENHYPEN
・SP企画ダンスコラボ「TT 〜 ヘビーローテーション」 KAWAII LAB. × KiiiKiii
【放送予定】
『MUSIC EXPO 2025』
2025年12月12日(金)22:30〜23:28 NHK総合
およそ２時間の拡大版！
『MUSIC EXPO 2025 SPECIAL EDITION』
2025年12月20日(土)23:30〜25:29 NHK BSP4K
2026年 1月 3日(土)00:00〜01:59 NHK BS
