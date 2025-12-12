¤Þ¤ë¤Ç¹çÂÎ¥í¥Ü¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤âÊ¬²ò¤·¤Æ¤â»È¤¨¤ë¡ÖÅÅ¸»¥¿¥Ã¥×¡×¡Ö½¼ÅÅ´ï¡×¡Ö¥±¡¼¥Ö¥ë¡×¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Þ¥ë¥Á¥¿¥Ã¥×¤È¤Ï¡©
²È¤Ç¤â¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¤âµ¤¤ò¸¯¤¤¤¿¤¤¤Î¤¬ÅÅ¸»²ó¤ê¤ÎÀ°ÍýÀ°ÆÜ¡£¥±¡¼¥Ö¥ë¤¬¥´¥Á¥ã¥´¥Á¥ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÂ¤ò°ú¤Ã¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦´í¸±À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¸«¤¿ÌÜ¤âÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤¿¤áÌÜ¤ËÆþ¤ë¤¿¤Ó¤Ë¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤â¥¬¥¿Íî¤Á¡Ä¡£
¤½¤ó¤ÊÇÛÀþ¥´¥Á¥ã¥´¥Á¥ãÌäÂê¤ò¥¹¥Ã¥¥ê²ò¾Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ä½¼ÅÅ´ï¤Ê¤É¤ò°·¤¦CIO¡Ê¥·¡¼¥¢¥¤¥ª¡¼¡Ë¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤¿½¼ÅÅ´ï°ìÂÎ·¿¤ÎÅÅ¸»¥¿¥Ã¥×¡ÖPolaris STICK Built in CORD REEL¡×¡Ê7680±ß¡Ë¤Ç¤¹¡£
°ìÈÌÅª¤ÊÅÅ¸»¥¿¥Ã¥×¤ÈÂç¤¤¯°ã¤¦¤Î¤ÏÅÅ¸»¥¿¥Ã¥×¡¢½¼ÅÅ´ï¡¢USB-C¥±¡¼¥Ö¥ë¤Î3¤Ä¤¬°ìÂÎ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÅÅ¸»¥¿¥Ã¥×¤È½¼ÅÅ´ï¤òÀÚ¤êÎ¥¤·¤ÆÊÌ¡¹¤Ç»È¤¨¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£ÅÅ¸»¥¿¥Ã¥×¤È½¼ÅÅ´ï¤Ï¥³¥ó¥»¥ó¥È¤È¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ô¥¿¤Ã¤ÈÀÜÂ³¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢°ìÂÎ²½¤·¤Æ»È¤¦ºÝ¤â¥°¥é¥°¥é¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯°ÂÄêÀ¤Ï¥Ð¥Ã¥Á¥ê¡£¸«¤¿ÌÜ¤â¥Ô¥¿¥Ã¤È°ìÂÎ²½¤¹¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÎÈþ¤·¤µ¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
ÅÅ¸»¥¿¥Ã¥×¤Ë¤ÏÀµÌÌ3¸ý¡ÜÂ¦ÌÌ3¸ý¡ÜÂ¦ÌÌ1¸ý¡Ê½¼ÅÅ´ï¤ÈÀÜÂ³¡Ë¤ÎÁ´Éô¤Ç7¸ý¤ÎAC¥³¥ó¥»¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¡¢Ê£¿ô¤Î²ÈÅÅ¤äPC¤ËµëÅÅ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½¼ÅÅ´ï¤Ë¤ÏUSB-C¥Ý¡¼¥È¡¢USB-A¥Ý¡¼¥È¡¢¥³¡¼¥É¥ê¡¼¥ë¼°USB-C¥±¡¼¥Ö¥ë¤Î3¤Ä¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇÂç¤Ç3¤Ä¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÆ±»þ¤Ë½¼ÅÅ²ÄÇ½¡£¥³¡¼¥É¥ê¡¼¥ë¼°USB-C¥±¡¼¥Ö¥ë¤ÏºÇÄ¹68cm¤¢¤ê¡¢»ÈÍÑ»þ¤Ï°ú¤ÃÄ¥¤ê½Ð¤·¤Æ¹¥¤¤ÊÄ¹¤µ¤ËÄ´À°¤Ç¤¡¢»È¤¤½ª¤ï¤Ã¤¿¤é½¼ÅÅ´ï¤Ë¥Ô¥¿¥Ã¤È¼ý¤Þ¤ë¤Î¤Ç¥Ç¥¹¥¯²ó¤ê¤â¥¹¥Ã¥¥ê¡ª
¤Ê¤ª¡¢½¼ÅÅ´ï¤ÏÃ±¥Ý¡¼¥È¤Î½ÐÎÏ¤¬ºÇÂç67W¤Ê¤Î¤Ç¥Î¡¼¥ÈPC¤Î½¼ÅÅ¤ä¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎµÞÂ®½¼ÅÅ¤Ë¤âÂÐ±þ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢CIOÆÈ¼«À©¸æµ»½Ñ¤ÎNovaIntelligence¤¬Ê£¿ô¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÆ±»þ¤Ë½¼ÅÅ¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ºÇÅ¬¤ÊÅÅÎÏ¤òÈ½ÊÌ¤·¼«Æ°¤Ç¿¶¤êÊ¬¤±¡£¥Î¡¼¥ÈPC¤È¥¹¥Þ¥Û¤òÆ±»þ¤Ë½¼ÅÅ¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¸úÎ¨Åª¤Ç°ÂÄê¤·¤¿½¼ÅÅ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
°ÂÁ´ÌÌ¤Ë¤âÇÛÎ¸¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÂÁ´ÊÝ¸îµ¡Ç½¤ÎNovaSafety 2.0¤¬ËÜÂÎ²¹ÅÙ¤ò¾ï¤Ë´Æ»ë¤·¡¢¼«Æ°Åª¤ËÅÅÎÏÄ´À°¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ÇÈ¯Ç®¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡£²¹ÅÙ´ÉÍý¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¼÷Ì¿¤âÄ¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÅÅ¸»¥¿¥Ã¥×¤Ë¤ÏÂçµ¤Ãæ¤äÅÅÀþ¤òÅÁ¤Ã¤Æ²È¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¹âÅÅ°µ¤ÎÅÅµ¤¡ÊÍë¥µ¡¼¥¸¡Ë¤òËÉ¤°Íë¥¬¡¼¥É¤ä¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°²ÐºÒ¤Î¸¶°ø¤Ë¤â¤Ê¤ë¥Û¥³¥ê¤ÎÃßÀÑ¤òËÉ¤°¥Û¥³¥ê¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤òÅëºÜ¡£ÅÅ¸»¤ò°ì³ç¤Ç¥ª¥ó¡¦¥ª¥Õ¤Ç¤¤ëÅÅ¸»°ì³ç¥¹¥¤¥Ã¥Á¤âÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÎ¹¹Ô¤ä¤ª½Ð¤«¤±¤ÎºÝ¤Ë¤Þ¤È¤á¤ÆÅÅ¸»¤ò¥ª¥Õ¤Ë¤Ç¤¡¢ÂÔµ¡ÅÅÎÏ¤ÎÀáÌó¤Ë¤â·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¤ÏÌó237¡ß46¡ß40mm¡ÊÅÅ¸»¥¿¥Ã¥×¡Ü½¼ÅÅ´ïÀÜÂ³»þ¡Ë¡£CIO¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉ½ÌÌ¤Ë¥·¥Ü²Ã¹©¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤«¤Ä¶õ´Ö¤ËÍÏ¤±¹þ¤ß¤ä¤¹¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£¥«¥é¡¼¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î2¿§¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1Âæ¤ÇÊ£¿ô¤Î½¼ÅÅ¤äµëÅÅ¤¬²ÄÇ½¤ÊÅÅ¸»¥¿¥Ã¥×¤Ï¥³¥ó¥»¥ó¥È¤Î¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¡¢¾ì½ê¤¬±ó¤¤¤Ê¤ÉÅÅ¸»²ó¤ê¤¬ÉÔÊØ¤Ê¤È¤¤ÎÂÐºö¤È¤·¤ÆÎ¹¹Ô¤ä½ÐÄ¥¤Ë»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
>> CIO
¡ãÊ¸¡¿GoodsPress Web¡ä
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û
¢¡Ä¶¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤Î¤Ë4ÂæÆ±»þ½¼ÅÅ²ÄÇ½¡ªCIO¤ÎGaN½¼ÅÅ´ï¡ÖNovaPort QUAD¶67W¡×
¢¡Qi2µ¬³Ê¤À¤«¤éMagSafe¤Ç¤¯¤Ã¤Ä¤¯¡õ15WµëÅÅ¡ªCIO¤Î¥±¡¼¥Ö¥ëÆâÂ¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼
¢¡»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¥µ¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¡£¥¹¡¼¥Ä¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¼ý¤Þ¤ë¥¹¥ê¥à¡õ¥½¥ê¥Ã¥É¤Ê¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼