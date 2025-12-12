ÀÇÌ³½ð¤ÏÄê´ü·ô¤Þ¤ÇÄ´¤Ù¤ë¡ÄÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ÈÀäÂÐÂ»¤¹¤ë¡Ö¤ª¶â¤ÎÏÃ¡×
ÀÇÌ³½ð¤ÏÄê´ü·ô¤Þ¤ÇÄ´¤Ù¤ë¡ÄÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ÈÀäÂÐÂ»¤¹¤ë¡Ö¤ª¶â¤ÎÏÃ¡×
ËÜÏ¢ºÜ¤Ï¡¢ÁêÂ³¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¤äÀÇ¶â¤Î´ðËÜ¤«¤é¡¢ÁêÂ³Áè¤¤¤ÎºÛÈ½Îã¡¢ÀÇÌ³Ä´ºº¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³Ø¤Ö¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Ãø¼Ô¤ÏÁêÂ³ÀìÌçÀÇÍý»Î¤ÎµÌ·ÄÂÀ»á¤Ç¡¢ÁêÃÌ¼ÂÀÓ¤Ï5000¿ÍÄ¶¡£¡Ø¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±ÁêÂ³¡ÚÁýÊä²þÄûÈÇ¡Û¡Ù¤ò½ÐÈÇ¤·¡¢°ä¸À½ñ¡¢ÁêÂ³ÀÇ¡¦Â£Í¿ÀÇ¡¢ÉÔÆ°»º¡¢ÀÇÌ³Ä´ºº¡¢³Æ¼ï¼êÂ³¤È¤¤¤Ã¤¿´ÑÅÀ¤«¤éÁêÂ³¤Î¸½¼Â¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯¤«¤éÂ£Í¿ÀÇ¤Î¿·¥ë¡¼¥ë¤¬»Ï¤Þ¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ÎÃí°ÕÅÀ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÇÌ³½ð¤ÏÄê´ü·ô¤Þ¤ÇÄ´¤Ù¤ë¡ÄÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ÈÀäÂÐÂ»¤¹¤ë¡Ö¤ª¶â¤ÎÏÃ¡×
¡¡ËÜÆü¤Ï¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤òÂç¤¤¯¸º¤é¤¹¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ÈÃí°ÕÅÀ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡½êÆÀÀÇ¤äË¡¿ÍÀÇ¤È¤¤¤Ã¤¿ÀÇ¶â¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤ËÃ¯¤¬·×»»¤·¤Æ¤âÆ±¤¸¶â³Û¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¡£°ä»º¤ÎÊ¬¤±Êý¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌµ¸Â¤È¤â¤¤¤¨¤ëÀµ²ò¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÀÇ¶âÌÌ¤Èµ¤»ý¤ÁÌÌ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤È¤ì¤¿ºÇÅ¬²ò¤òÃµ¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤¼°ä»º¤ÎÊ¬¤±Êý¤ÇÁêÂ³ÀÇ¤¬²¿ÇÜ¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡£Âç¤¤ÊÍýÍ³¤¬2¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¾®µ¬ÌÏÂðÃÏÅù¤ÎÆÃÎã¡×¤È¡ÖÇÛ¶ö¼Ô¤ÎÀÇ³Û·Ú¸º¡×¤Ç¤¹¡£ËÜÆü¤ÏÁ°¼Ô¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¾®µ¬ÌÏÂðÃÏÅù¤ÎÆÃÎã¡×¤È¤Ï¡©
¡¡¾®µ¬ÌÏÂðÃÏÅù¤ÎÆÃÎã¤È¤Ï¡¢¡ÖË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êý¤¬¼«Âð¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÅÚÃÏ¤Ï¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤«¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êý¤ÈÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤¿¿ÆÂ²¤¬ÁêÂ³¤¹¤ë¤È8³ä°ú¤¤ÎÉ¾²Á³Û¤ÇÁêÂ³ÀÇ¤ò·×»»¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¦À©ÅÙ¤Ç¤¹¡£5000Ëü±ß¤ÎÅÚÃÏ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¿¤Ã¤¿1000Ëü±ß¤ÇÉ¾²Á¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¸º³Û¤ÎÉý¤¬Èó¾ï¤ËÂç¤¤ÊÆÃÎã¤Ç¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÁ´ÂÎ¤ÎÅÚÃÏ¤Î¤¦¤Á¡¢½êÍ¼Ô¤Î»ýÊ¬¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÉôÊ¬¤¬8³ä°ú¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¸Í·ú¤Æ¤è¤ê¤Ï²¸·Ã¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÆÃÎã¤Ï¡Ö¾®µ¬ÌÏ¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢»È¤¨¤ëÌÌÀÑ¤Ë¸ÂÅÙ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬330Ö¡¢¤Ä¤Þ¤ê100ÄÚ¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢100ÄÚ¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÄ¶¤¨¤ë¤ÈÆÃÎã¤¬»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£100ÄÚ¤Þ¤Ç¤Ï8³ä°ú¤¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤òÄ¶¤¨¤ëÉôÊ¬¤ÏÄÌ¾ï¤ÎÉ¾²Á³Û¤Ç·×»»¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÃÏ²Á¤Î¹â¤¤ÃÏ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ÎÆÃÎã¤¬»È¤¨¤ë¤«»È¤¨¤Ê¤¤¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤¬²¿É´Ëü¡Á²¿ÀéËü±ß¤ÈÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°ä»º¤Î¹ç·×³Û¤¬´ðÁÃ¹µ½ü¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤ÎÆÃÎã¤ò»È¤¨¤Ð´ðÁÃ¹µ½ü°Ê²¼¤È¤Ê¤ê¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤¬0±ß¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡Ê¤³¤Î¾ì¹ç¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤Î¿½¹ð¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤¹¡Ë¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÅ°Äì²òÀâ¡ª
¡¡¾®µ¬ÌÏÂðÃÏÅù¤ÎÆÃÎã¤ò»È¤¦¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆÃÎã¤Ï¡¢¡Ö¼«Âð¤òÃ¯¤¬ÁêÂ³¤¹¤ë¤«¡×¤ÇÅ¬ÍÑ¤Î²ÄÈÝ¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃÎã¤¬»È¤¨¤ë¿Í¤Ï2¿Í¤Ç¤¹¡£1¿ÍÌÜ¤ÏÇÛ¶ö¼Ô¡£ÇÛ¶ö¼Ô¤¬¼«Âð¤òÁêÂ³¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Ìµ¾ò·ï¤Ç8³ä°ú¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£2¿ÍÌÜ¤Ï¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êý¤ÈÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤¿¿ÆÂ²¤Ç¤¹¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢Êì¤¬¼«Âð¤ò½êÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÊì¤ÈÄ¹ÃË¤¬Æ±µï¤·¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢Êì¤«¤éÄ¹ÃË¤Ë¼«Âð¤òÁêÂ³¤µ¤»¤ì¤Ð¡¢Æ±µï¿ÆÂ²¤È¤·¤Æ¼«Âð¡ÊÅÚÃÏ¡Ë¤ÎÉ¾²Á³Û¤Ï8³ä°ú¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¤â¤·¡¢Êì¤È¤ÏÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÆóÃË¤¬¼«Âð¤òÁêÂ³¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢8³ä°ú¤¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢²¾¤ËÄ¹ÃË¤ÈÆóÃË¤½¤ì¤¾¤ì2Ê¬¤Î1¤º¤Ä¶¦Í¤ÇÁêÂ³¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢È¾Ê¬¤Ï8³ä°ú¤¡¢È¾Ê¬¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÉ¾²Á³Û¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÆÃÎã¤ò»È¤¨¤ë¿Í¤¬¼«Âð¤òÁêÂ³¤¹¤ë¤È¡¢°ä»ºÁí³Û¤½¤Î¤â¤Î¤¬³ä¤ê°ú¤«¤ì¤Æ·×»»¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¼«Âð¤òÁêÂ³¤·¤Ê¤¤¿Í¤ÎÁêÂ³ÀÇ¤â¸º¾¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢win-win¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¼«Âð¤Ë¸«¹ç¤¦¤À¤±¤Î¶âÁ¬Åù¤ÇÄ´À°¤·¤Ê¤¤¤È¡¢ÆóÃË¤ÏÇ¼ÆÀ¤·¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¤³¤ÎÆ±µï¿ÆÂ²¤Î¼è°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼ÁÌä¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤ß¤ó¤Ê¤¬µ¿Ìä¤Ë»×¤¦¤³¤È
¡¡¤Þ¤º¡¢¡Ö¿Æ¤È¤ÎÆ±µï´ü´Ö¤Ï¡¢¤É¤Î¤¯¤é¤¤É¬Í×¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ç¤¹¡£Åú¤¨¤Ï¡¢¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤Î´ü´Ö¤Ç¤âÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¶ËÃ¼¤ÊÏÃ¡¢Ë´¤¯¤Ê¤ë°ì½µ´ÖÁ°¤«¤éÆ±µï¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤ÎÆÃÎã¤ò»È¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤½¤¦Ê¹¤¯¤È¡¢¡Ö¿Æ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ëÄ¾Á°¤«¤é¼Â²È¤ËÇñ¤Þ¤ê¹þ¤ó¤Ç¡¢¿Æ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¸µ¤Î²È¤ËÌá¤ë·Á¤Ç¤âÆÃÎã¤¬»È¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£°ì»þÅª¤ÊÆ±µï¤ÇÆÃÎã¤ò»È¤ª¤¦¤È¤¤¤¦ºîÀï¤Ç¤¹¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡Æ±µï´ü´Ö¤ËÀ©Ìó¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ÁêÂ³¤¬È¯À¸¤·¤¿¸å¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤Î¿½¹ð´ü¸Â¡ÊÁêÂ³³«»Ï¸å10¤«·î¡Ë¤Þ¤Ç¡¢¤½¤Î¼«Âð¤Ë·ÑÂ³¤·¤Æ½»¤ßÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¾ò·ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢°ì»þÅª¤ÊÇñ¤Þ¤ê¹þ¤ß¤Ç¡¢¤³¤ÎÆÃÎã¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¼¡¤Ï¡Ö¿Æ¤È½»Ì±É¼¤À¤±°ì½ï¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Æ±µï¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÅú¤¨¤ÏNO¡£½»Ì±É¼¤À¤±°ì½ï¤Ç¤â¡¢Æ±µï¤·¤Æ¤¤¤¿¼ÂÂÖ¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÆÃÎã¤Ï»È¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
ÀÇÌ³½ð¤¬Äê´ü·ô¤Þ¤ÇÄ´¤Ù¤ëÍýÍ³
¡¡Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð¡¢½»Ì±É¼¤¬ÊÌ¤Ç¤â¡¢Æ±µï¤·¤Æ¤¤¤¿¼ÂÂÖ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÆÃÎã¤Ï»È¤¨¤Þ¤¹¡£ÀÇ¶â¤ÎÀ¤³¦¤Ï¼ÂÂÖ¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÀÇÌ³½ð¤Î¿Í¤ÏËÜÅö¤ËÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ê¤ó¤ÆÄ´¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¡©¡×¤È»×¤¦Êý¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼Â¤Ï¡¢Ä´¤Ù¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤â¤·¤â¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤ÎÀÇÌ³Ä´ºº¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢Æ±µï¤Î¼ÂÂÖ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤òÅ°ÄìÅª¤ËÄ´¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Æ±µï¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤ÎÄÌ¶ÐÄê´ü¤Î¶è´Ö¡Ê¿Æ¤ÈÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤é¡¢¤½¤ÎºÇ´ó¤ê±Ø¤È¶Ð¤áÀè¤Î¶è´Ö¤Ç¤Ê¤¤¤È¤ª¤«¤·¤¤¡Ë¤ä¡¢¿åÆ»¸÷Ç®Èñ¤Î¿ä°Ü¡ÊÆ±µï¤ò³«»Ï¤·¤¿Á°¸å¤Î·î¤Ç»ÈÍÑÎÌ¤ÎÊÑÆ°¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¡Ë¡¢¶Ë¤á¤Ä¤±¤Ï¶áÎÙ½»Ì±¤Ø¤ÎÊ¹¤¹þ¤ß¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´ðËÜÅª¤Ë¡¢¥×¥íÃæ¤Î¥×¥í¤Ç¤¢¤ëÄ´ºº´±¤ÎÌÜ¤òµ½¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÊËÜ¸¶¹Æ¤Ï¡Ø¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±ÁêÂ³¡ÚÁýÊä²þÄûÈÇ¡Û¡Ù¤Î°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë