軽くて洗える、親子で使える便利なアイテム。アウトドアに最適な寝袋【ロゴス】のシュラフがAmazonに登場中‼
撥水・保温が可能で、連結にも対応。機能で選ぶ、スランバーの一枚【ロゴス】のシュラフがAmazonに登場中‼
ロゴスのシュラフは、約1.8キログラムと軽量で持ち運びやすく、大型洗濯機で丸洗いできるアイテムだ。
ベージュとチェック柄を組み合わせたデザインは、アウトドアシーンにも馴染みやすく、表地には撥水加工を施したモイスポリを採用。中綿には軽くてあたたかなダイナチューブファイバーを使用し、適正温度2度まで対応する保温性を備えている。
同品番の寝袋同士を連結することでダブルサイズとして使用可能。親子で一緒に眠れる設計は、小さなお子様を持つ家族にも最適。
収納袋付きで出し入れもラクにでき、キャンプや旅先での快適な睡眠を支えてくれる間違いなしだ。
