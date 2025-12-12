¡Ö¥¤¥ó¥×¥é¥ó¥È¤Î¤¿¤á¤Ë»õÆù·ÁÀ®¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤â¡¢·ÐºÑÅª¤ÊÍýÍ³¤ÇÃÇÇ°¡×»ñ»º300Ëü±ß¡¦70ºÐ¤Î¸å²ù
¶âÍ»Ä£¤ÎÊó¹ð½ñ¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÏ·¸å2000Ëü±ßÌäÂê¡×¤Ê¤É¡¢Ï·¸å¤Î¿´ÇÛ»ö¤È¤¤¤¨¤Ð¤ä¤Ï¤ê¤ª¶â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤â¤Ã¤È½ÐÀ¤¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤È¸½Ìò»þÂå¤Ë¸å²ù¤ò»ý¤Ä¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¸½Ìò»þÂå¤Ë¤¤¤¯¤é²Ô¤®¡¢ÃùÃß¤ò¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð°Â¿´¤·¤¿Êë¤é¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£All About¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤«¤é¡¢ÅìµþÅÔºß½»70ºÐ½÷À¤Î¥±¡¼¥¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Æ±µï²ÈÂ²¹½À®¡§ËÜ¿Í¤Î¤ß
½»µï·ÁÂÖ¡§ÄÂÂß
µï½»ÃÏ¡§ÅìµþÅÔ
¥ê¥¿¥¤¥¢Á°¤Î¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¡§Àµ¼Ò°÷
¥ê¥¿¥¤¥¢Á°¤ÎÇ¯¼ý¡§350Ëü±ß
¸½ºß¤ÎÍÂÃù¶â¡§300Ëü±ß¡¢¥ê¥¹¥¯»ñ»º¡§0±ß
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÇ¯¶â²ÃÆþ´ü´Ö¡§¹ñÌ±Ç¯¶â107¥«·î¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â268¥«·î¡¢¸Ä¿ÍÇ¯¶âÊÝ¸±Ìó30Ç¯
¾ã³²´ðÁÃÇ¯¶â¤ä¾ã³²¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê¾ã³²Ç¯¶â¡Ë¡§¤Ê¤·
°äÂ²´ðÁÃÇ¯¶â¤ä°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê°äÂ²Ç¯¶â¡Ë¡§¤Ê¤·
¤½¤ÎÂ¾¡Ê´ë¶ÈÇ¯¶â¤ä¸Ä¿ÍÇ¯¶âÊÝ¸±¤Ê¤É¡Ë¡§¸Ä¿ÍÇ¯¶âÊÝ¸±100Ëü±ß¡¢´ë¶ÈÇ¯¶â4Ëü±ß¡Ê¤È¤â¤ËÇ¯³Û¡Ë
¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡Öºòº£¤ÎÊª²Á¹â¤ËÇ¯¶â³Û¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤È·î¤Î»Ù½Ð¤Ï¡ÖÌó20Ëü±ß¡×¡£¸øÅªÇ¯¶â¤À¤±¤Ç¤Ï¡ÖËè·îÂ¤ê¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥ë¥Ð¡¼¿Íºà¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤Ï¡Ö½üÁðºî¶È¡¢¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡¢²È»ö»Ù±ç¤Ê¤É¤ò³Ý¤±»ý¤Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°°Ê³°¤Ï¼õÃí¼¡Âè¤Î²ÔÆ¯¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¼ýÆþ¤Ï·î¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Þ¤Á¤Þ¤Á¡£0±ß¤Î»þ¤â3Ëü±ß¤Î»þ¤â¤¢¤ê¡¢Ç¯³Û¤ÇÊ¿¶Ñ20Ëü±ß¤¯¤é¤¤¡×¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¯¶âÀ¸³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÎÁÍý¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢°Â¤¤¿©ºà¤ò¹ØÆþ¤·¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÄ´Ì£ÎÁ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇËþÂ¤¹¤ëÌ£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Îã¤¨¤ÐËãÇÌÆ¦Éå¤äñ»Ò¤Ê¤É¡£¤â¤È¤â¤È¸ÅÃå¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢²¼Ãå¤È·¤°Ê³°¤Ï¸ÅÃå²°¤ÇÄ´Ã£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Î¸ÅÃå²°¤ÎÉÊ¼Á¤Ï¹â¤¯¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤â°Â¤¯¼ê¤ËÆþ¤ë¡×¤È³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÀáÌó¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£
º£¤ÎÀ¸³è¤Ç¤ÎÉÔËþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¸½ºß¤ÎÀ¸³è¤Ï¸Ä¿ÍÇ¯¶âÊÝ¸±¤È¥·¥ë¥Ð¡¼¿Íºà¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¼ýÆþ¤¬¤¢¤ë¤«¤éÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£5Ç¯¸å¤Î¸Ä¿ÍÇ¯¶âÊÝ¸±¤Î¼õ¤±¼è¤ê´ü´Ö¤Î½ªÎ»¤ÈÂÎÎÏ¤Î¸Â³¦¤¬¤¯¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦»þ´ü¤¬½Å¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢À¸³è¥é¥ó¥¯¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
°ìÊý¤Ç¡Ö¤ª¼ò¤ò¤Ê¤á¤Ê¤¬¤éÍ¼¿©¤òºî¤ê¡¢Æ°²èÇÛ¿®¤Î¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÈÕ¼à¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¬¹¬¤»¡£¥Ù¥é¥ó¥À¤ÎÈ¿¢¤¨¤ò°é¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë¤â´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¶á¤Ï»Ô¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Èº£¤ÎÀ¸³è¤Ë³Ú¤·¤ß¤äÌÜÉ¸¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨ËÜÊ¸¥«¥Ã¥³Æâ¤Î²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¤Ë½àµò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤ÎÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤È¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¶â³Û¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨Åê¹Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÆâÍÆ¤ÎÀµ³ÎÀ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
(Ê¸:¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó ÊÔ½¸Éô)
