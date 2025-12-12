²´éÚ¤Î³Ì¤ò³«¤¤¤¿¤é...Ãæ¤«¤éà¥ä¥Ä¤éá¤¬¥³¥ó¥Ë¥Á¥Ï¡¡¾×·â¸÷·Ê¤ËµÉ¶Ã¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«¥Ã¡ª¡©¡×
²´éÚ¤Î³Ì¤ò³«¤¤¤¿¤é......¥¢¥Ã¤È¶Ã¤¯¸÷·Ê¤ËX¥æ¡¼¥¶¡¼¤¿¤Á¤¬¤¶¤ï¤á¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¡Û¤¦¤¸¤ã¡¦¡¦¡¦16.3Ëü²óÉ½¼¨¤Îà²´éÚ¤ÎÃæ¤ËÀø¤à¼Ôá
¤À¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¥³¥Á¥é¤ò¸«¤Æ¤¤¤ëà¤ä¤Ä¤éá¤¬µï¤¿¤Î¤À¡£
X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¤·¤ó¿¢Êª¥ª¥¿¥¯¤ÊÃæ³ØÀ¸¡Ê¡÷sanyasokun¡Ë¤µ¤ó¤¬2025Ç¯12·î2Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢²´éÚ¿©¤ÙÊüÂê¤Î¤ªÅ¹¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¼Ì¿¿¡£
è§¤Ç¤¿²´éÚ¤Î³Ì¤ò³«¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢Ãæ¤«¤é¾®¤µ¤Ê¥«¥Ë¤¿¤Á¤¬¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£3É¤¤¬¤®¤å¤Ã¤È¿È¤ò´ó¤»¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Èà¤é¤Ï¡Ö¥«¥¯¥ì¥¬¥Ë¡Ê¥Ô¥ó¥Î¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥«¥Ë¤Ç¡¢²´éÚ¤ä¥¢¥µ¥ê¤Ê¤É¤Î³¤ÎÃæ¤Ë½»¤ßÃå¤¯½¬À¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
¥á¥¹¤ÏÂç¤¤á¤Ç¡¢¥ª¥¹¤Ï¾®¤µ¤¤¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤â¤·¤«¤·¤Æ¤³¤ì¤Ã¤Æ½¤Íå¾ì¡ª¡©¡¡¤½¤ì¤È¤â¡¢¤´²ÈÂ²¤À¤í¤¦¤«......¡£
¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥«¥Ë¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ...¡×
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥È¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö³Ì¤ò³«¤±¤¿½Ö´Ö¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥«¥Ë¤¬½Ð¤Æ¤¤ÆËÜÅö¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Åê¹Æ¼Ô¡¦¤·¤ó¤µ¤ó¡£
¤½¤ÎÁ°¤Ë¤âÃ±ÆÈ¤Ç²´éÚ¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤¿¥Ô¥ó¥Î¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î»Ñ¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î¥«¥Ë¤¿¤Á¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÈþÌ£¤·¤¯¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¾ßÌý¤È¥Ý¥ó¿Ý¤ò¤«¤±¤Æ¿©¤Ù¤¿¤é¡¢¤·¤ã¤â¤·¤ã¤â¤·¤¿¥¨¥Ó¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤ÇÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¤È¤â¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥«¥Ë¤¿¤Á¤Î¥É¥é¥Þ¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤·¤ó¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢4000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¤¤¤¤¤Í¤Î¤Û¤«¡¢
¡Ö²´éÚ¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«¥Ã⁉️¥¢¥µ¥ê¤è¤êÂ¿¤¤¤ó¤À¤Ê¤¡¡×
¡Ö²ÈÂ²ÃÄÝ³¡×
¡Ö¥¥ç¥È¥ó´éw¡×
¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤£÷£÷£÷¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤È¤³¤í¤Ç¥Ô¥ó¥Î¤Ï¡¢³¤¿¤Á¤Î¿©¤ÙÊª¤òÃ¥¤Ã¤ÆÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£¤³¤ó¤Ê¤ËÃæ¤ËÆþ¤é¤ì¤Æ¤Ï¡¢²´éÚ¤â¿È¤ò½Ì¤á¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡§Met¡Ë