合格率は驚異の「92％」！　算数塾のカリスマ講師がつくりあげた「どう転んでも失敗のない」勉強法ちとは

「りんご塾」で使っているテキストの秘密

僕が代表を務める「りんご塾」の授業は「パズル→ドリル→積み木」の三部構成になっている。このうちドリルにあたる「算数テキスト」は塾オリジナルの教材であり、いわゆる普通の問題集だ。解くだけで学校の授業を先取りして算数が学べるのだが、それだけではない。

実はこのテキストは、「算数検定」（公益財団法人 日本数学検定協会が主催）の各級の内容を研究し、その対策にもなるよう配慮して作成されている。

このようにしておくと、塾で算数テキストに取り組むことで、算数検定に合格できるだけの力が自然とつく。テキストは何冊もあるから、できる子はどんどん高度な算数へと進んでいける。

もちろんマイペースで取り組む子もいるが、それはそれでいい。どちらであっても、どのテキストを解いているかを見れば、その子が合格する可能性が高い級がすぐわかる。だから、大人のほうも何級を受けたらいいか助言しやすい。

そして実際に検定を受けてもらうと、ほぼ全員が合格する。「りんご塾」生徒の2022年の合格率は92％だった。なお、不合格になったのはほとんどが「飛び級」をした子、つまり自分の学年相当より上の級にチャレンジした子である。学年相当の級を受検して落ちた子は、ひとりいるかいないか、といった程度だ。

勝率の高いチャレンジができる「仕組み」とは

ちなみに塾のドリルではなく、『算数ラボ』という市販のテキストに取り組んでいる子もいる。こちらは思考力検定（iML国際算数・数学能力検定協会が主催）の対策問題集で、算数検定より難しい。

だから塾では、おすすめはするけれどもムリにやらなくてもよい、という位置づけの教材だ。そうではあるのだが、算数テキストだけでは物足りない優秀な生徒のなかには、そちらをメインに取り組んで、思考力検定に挑む子もいる。このように公式問題集をうまく使えば、家でも検定試験対策を兼ねた算数の勉強ができる。

そして算数検定、思考力検定のさらに先にある最難関の目標が、「りんご塾」では（中学入試ではなく）算数オリンピックだ。挑戦を望む子には、特製の算数オリンピック対策問題集を解いてもらい、特訓も行っている。

こんなふうに、まず算数検定、そして思考力検定、さらに上に算数オリンピックという目標を設定し、適した教材を用意して確実に力をつけながら、勝率の高いチャレンジができる「仕組み」を設けているわけだ。

子どもには「賞状」が何よりの刺激

なぜ検定試験にチャレンジするといいかというと、合格すると合格証がもらえるからだ。たとえば、算数検定の合格証は「賞状」と呼んだほうがいいくらい立派なものだが、これはどんな「ほめ言葉」よりも子どもの心を刺激する。自宅の壁にでも貼れば自己肯定感が伸びるのは間違いない。

そして〈やった！〉という達成感とともに、〈もう1枚欲しい〉という気持ちもわいてくる。だから子どもは、さらに上の級を目指して勉強を進める。そしてまた合格し、もっと上の級に進みたくなるのでまた勉強する。このような好循環が生まれやすい。

もちろん、運悪く不合格になることもある。しかし傷は浅い。むしろファイトがわいてくる。実際、僕は不合格になった子が「もう1回がんばる」「また受けたい」と、かえって前向きになるのを塾で何度も見てきた。

翌月になるか、あるいは2ヵ月も待てばまた検定試験がある。頻繁に受けられるしフィードバックも速やかだから、気持ちの切り替えは簡単だ。再チャレンジしてもいいし、一度お休みして英気を養ったっていい。自由に選択できるから気楽だ。

合格すると達成感がやる気につながり、不合格だと悔しさがやる気につながる。〈勉強させたい〉と思っている大人にしてみれば、検定試験は「どう転んでも失敗のないチャレンジ」なのである。もちろん試験というものに慣れることができるのもメリットだ。デメリットと言えば、検定料くらいだろう。

また、算数に限っていえば、検定合格を目指して学ぶことはそのまま「授業の予習」「学校のテストへの対策」さらには「入試対策」にもなっている。だから僕は「検定合格は、合格の練習だ」と塾の生徒や保護者に言ったりするが、そういう意味でも一石二鳥、三鳥なのである。

