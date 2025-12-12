¡Ú²òÀâ¡Û¿½¹ðÏ³¤ì¡Ä¾å°Ì¤Ë¥¥ã¥Ð¥¯¥é·Ð±Ä¼Ô¤ä´ã²Ê°å
¢£¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÅ¾Çä¥ä¡¼¡×¤Î»öÎã¤â¡Ä
1°Ì¤Î¡Ö¥¥ã¥Ð¥¯¥é¡×¤Ï1·ï¤¢¤¿¤ê¤Î¿½¹ðÏ³¤ì¤Î¶â³Û¤Ï4164Ëü±ß¡£2°Ì¤Î´ã²Ê°å¤Ï3894Ëü±ß¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤È¤·6·î¤Þ¤Ç¤Î1Ç¯´Ö¤Î½êÆÀÀÇ¤Î¿½¹ðÏ³¤ì¤Ê¤É¤Î·ï¿ô¤Ï¤ª¤è¤½36Ëü9000·ï¡£¿½¹ðÏ³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆËÜÍèÇ¼¤á¤ë¤Ù¤ÀÇ¶â¤¬Ç¼¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Ý¤µ¤ì¤ë¡ÖÄÉÄ§ÀÇ³Û¡×¤ÎÁí³Û¤Ï1431²¯±ß¤Ç²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½2°Ì¤Ï´ã²Ê°å¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
´ã²Ê°å¤Ïº£²ó½é¤á¤Æ10°Ì°ÊÆâ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Åìµþ¹ñÀÇ¶É¤Ë¶Ð¤á¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Á¸½ºß¤ÏÀÇÍý»Î¤Îº´Æ£¹°¹¬¤µ¤ó¤Ï¡¢´ã²Ê°å¤Ï¡Ö¡Ø´ãÆâ¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¡Ù¤ä»ëÎÏ¤ò²óÉü¤µ¤»¤ë¡Ø¥ì¡¼¥·¥Ã¥¯¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¼«Í³¿ÇÎÅ¤ÇËÜÍè¿½¹ð¤¹¤Ù¤Çä¤ê¾å¤²Ê¬¤ò¿½¹ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤ä¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ê¼Ö¡¢ÀÜÂÔÈñ¤Ê¤É¤ò·ÐÈñ¤È¤·¤Æ¿½¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤º¶â³Û¤¬Áý¤¨¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Â¤Ï¤³¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÅ¾Çä¥ä¡¼¡×¤Î»öÎã¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Îã¤¨¤ÐÅì³¤ÃÏÊý¤Î¤¢¤ëÃËÀÅ¾Çä¥ä¡¼¤Î¾ì¹ç¡¢¥²¡¼¥àµ¡¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤ÎÅ¾Çä¤Ë¤è¤ë¼ýÆþ¤¬¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÎÎ¼ý½ñ¤Ê¤É¤òÇË´þ¤·¤Æ±£¤Ú¤¤¡£¹ñÀÇÄ£¤Ï¼è°úÀè¤Ø¤ÎÄ´ºº¤Ê¤É¤Ç¡¢¤ª¤è¤½7600Ëü±ß¤Î¿½¹ðÏ³¤ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÇÄ°®¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÎÎ¼ý½ñ¤Ê¤É¤ÎÇË´þ¤È¤¤¤¦°¼Á¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¤È¤·¤Æ½Å²Ã»»ÀÇ¤â²Ý¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
º£²ó¡¢¹ñÀÇÄ£¤ÏAI¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¿½¹ðÏ³¤ì¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¿Í¤ò¤¢¤Ö¤ê½Ð¤·¡¢¸úÎ¨Åª¤ËÄ´ºº¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹ñÀÇÄ£¤Ë¤Ï¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¼è°ú¤Î¾ðÊó¤ò¼ý½¸¡¦Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤òÀìÌç¤È¤·¤¿¡ÖÄ´ºº¥Á¡¼¥à¡×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¹ñÀÇÄ£¤ÏSNS¤Ê¤É¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¡×
¡½¡½¥á¥ë¥«¥ê¤Ê¤É¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥ê¤Ç²È¶ñ¤äÍÎÉþ¤Ê¤É¤òÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¹ñÀÇÄ£¤Ë¤è¤ë¤ÈÉþ¤ä·¤¡¢À¸³èÍÑÉÊ¤Ê¤É¤ÎÉÔÍÑ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÇä¤Ã¤ÆÆÀ¤¿¼ýÆþ¤Ï½êÆÀÀÇ¤Î²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ³ÎÄê¿½¹ð¤ÎÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¡¢¡Ö±ÄÍøÌÜÅª¤Ê¤É¤Ç·ÑÂ³Åª¤ËÇä¤ë¾ì¹ç¡×¤ä¡ÖÇ¯´Ö¤Î½êÆÀ¤¬20Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¾ì¹ç¡×¤Ï³ÎÄê¿½¹ð¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÅ¾Çä¤Ç¤â¤¦¤±¤¿¡×¤Ê¤É¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀÇÍý»Î¤Îº´Æ£¤µ¤ó¤Ï¡Ö¹ñÀÇÄ£¤ÏSNS¤Ê¤É¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ä´ººÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¤Î¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¿½¹ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê12·î11ÆüÊüÁ÷¡Ønews zero¡Ù¤è¤ê¡Ë