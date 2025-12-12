◇WTT ファイナルズ香港 1回戦 長粼美柚4-3伊藤美誠（日本時間11日、香港）

卓球の年間王者を決めるWTTファイナルズ香港が開幕し、女子シングルス1回戦で長粼美柚選手(世界ランキング15位)が伊藤美誠選手(同8位)を倒しベスト8に進みました。

ゲームカウント1-3とされた長粼選手はそこから粘りを見せ3ゲームを連取。フルゲームの末、4-3(10-12、14-12、8-11、9-11、11-6、13-11、11-4)で長粼選手が勝利しました。

勝利後、コート上でインタビューを受けた長粼選手は現地のファンへ中国語で挨拶。笑顔を見せると現地のファンを沸かせ、「今日は4対3で厳しい戦いだったんですけど最後まで諦めず自分を信じて、皆さんの応援が本当に力になりました」とコメントしました。

WTTファイナルズのシングルスでは初出場の長粼選手。「入場の時に私の名前と写真が(スクリーンに)出てすごく(WTTファイナルズ香港に)憧れを持っていて、今日すごくこの試合を楽しみにしていました。次は中国最強の孫穎莎選手(ランキング1位)か王芸迪選手(同5位)と、この台で試合できることをうれしく思います。いい準備をしてベストパフォーマンス出来るように頑張ります」と意気込みました。

このコメントにインタビュアーは「次の試合の健闘を祈っています。ステキなスマイルをありがとうミユウ・ナガサキ」とたたえました。