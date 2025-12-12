インフルエンザの流行期が例年より早く訪れている中、忘年会や帰省など会食や人の往来が盛んになる年末年始を控え、大分県が予防策の徹底を呼びかけている。県内58カ所の定点医療機関から報告された感染者数は、直近1週間（1〜7日）で計3069人。1医療機関当たり52・91人と高止まりが続く。

県健康政策・感染症対策課によると、今季は10月27日〜11月2日に1医療機関当たりの感染者数が12・81人となり、昨年より1カ月早く注意報基準の10人を超えた。11月中旬には警報基準となる30人を超え、同24〜30日は57・90人を記録。最新の統計では前週を下回ったものの、同課は「減少段階に入ったわけではない」としている。

県内7カ所の保健所別では、大分市が1機関当たり70・06人で最も多く、次いで別府市などの東部が68・42人。日田市や九重町、玖珠町の西部は38・00人で、いずれも警報レベルを超えている。

小中学生の感染が多く、各地で学年閉鎖や学級閉鎖が相次ぐ。忘年会などで流行がさらに広がる恐れもあることから、県はこまめな手洗いや換気を促し、体調が悪いときは出歩かず、休息を取るよう求めている。（中野剛史）