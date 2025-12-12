大分県日田市内の五つの高校が自転車の施錠率を競う「鍵かけ甲子園」の表彰式が9日、日田署であった。今年は藤蔭高が98・92％で優勝し、橋本寛之署長らから生徒たちに表彰状やトロフィーが手渡された。

鍵をかける習慣を身に付ければ、自転車盗のほか空き巣などの防犯につながることを知ってもらおうと例年、署が実施。6月中旬から9月末まで、署員が各校の駐輪場を複数回抜き打ちで巡り、学校ごとの施錠率を算出した。

藤蔭高の施錠率は、2位の昭和学園高（89・45％）や3位の日田林工高（87・75％）を大きく上回った。藤蔭高では期間中、風紀委員会の生徒らが昼休みに日替わりで駐輪場の見回りを重ね、施錠率アップにつなげたという。

表彰状を受け取った同校風紀委員長の3年桜木帆乃香さん（18）と2年田中綺羅さん（17）は取材に「最初は無施錠が多かったが、取り組みを続ける中で施錠する生徒が増えた。これから街中でも定着すればうれしい」と笑顔を見せた。

橋本署長は「市内の5校が施錠率を競ったことで、地域全体の防犯意識が一段と高まった。継続して実践し、周りの人にも広めてほしい」と語った。（稲葉光昭）