2020年7月の熊本豪雨で一部流失した球磨川に架かる歩行者・自転車専用のアーチ型の橋「天狗（てんぐ）橋」（熊本県人吉市中神町）の修復工事が完了した。橋は熊本県出身の漫画家、緑川ゆきさん原作の人気アニメ「夏目友人帳」のモデル地の一つで、観光資源としても期待されている。開通記念イベントには全国からファンら730人が駆けつけ、喜びを分かち合った。

1967年に完成した旧橋は、熊本豪雨で左岸側の堤防部分が崩れて通行止めになった。近くに別の橋があるため解体の危機に直面したが、地元住民やファンの要望もあり修復が決まった。

新しい橋は2023年11月に着工。長さ192メートルで、うち被災部分を含めて52メートルを新設した。豪雨後に残った140メートルはアーチ部分などを朱色に再塗装した。総事業費は11億円。

夏目友人帳は、妖怪が見える主人公の高校生の少年と妖怪らの心の交流を描いている。天狗橋は少年の通学路として頻繁に登場し、ファンの間で人気がある。

11月15日にあった開通イベントで金子恭之国土交通相は「天狗橋が復活したことによって、夏目友人帳を愛するファンの皆さんと地域の新しい絆ができたと思っている」とあいさつ。キャラクターのぬいぐるみを手にしたファンらが渡り初めし、この日限定で「渡り初め記念カード」も配られた。

北九州市小倉南区の会社員森川義紀さん（46）は妻恵子さん（49）と参加。「豪雨前から数え切れないぐらい2人で訪れた特別な場所。やっと渡れるようになってうれしい」と喜んだ。

熊本豪雨で流失するなどした八代−人吉間（約50キロ）の球磨川に架かる10本の橋は県や球磨川流域自治体が管理するが、権限代行で国が復旧を担っている。復旧・開通したのは天狗橋が3番目。11月29日には球磨村の松本橋も開通した。（古川剛光）