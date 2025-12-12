難聴対策を進めることは認知症の予防、ひいては医療費の削減につながる−。長崎県の佐世保市医師会が、これまで明らかになっている医学的な知見やデータを踏まえ、自治体として現状を的確に把握して早期に対策を取るよう市に要望した。具体的な提案も示している。

立ち会った認知症専門家によると、難聴でコミュニケーションが難しくなればふさぎ込みがちになり、脳に入る情報が減るなどして認知症が進む。専門家は「誰もが認知症になる。発症、進行を遅らせるため早期の対応が重要だ」と話す。

医師会が着目したのは、2024年に海外の有力な医学誌「ランセット」に掲載された認知症リスクの分析。45％は社会的なコントロールで予防・修正が可能とし、うち主要なリスクを高い順に、難聴と高コレステロール（各7％）▽うつと頭部外傷（各3％）▽運動不足、糖尿病、喫煙（各2％）−とした。難聴対策を徹底すれば、認知症を7％予防できることを意味する。

国も同年9月に閣議決定した「高齢社会対策大綱」における健康・福祉分野の施策として、がん対策の推進、身寄りのない高齢者の支援などと並び、初めて「難聴対応」を付け加えた。

医師会は自治体の対策の遅れを懸念する。佐世保市老人福祉計画の認知症に対する取り組みには難聴に関する記載がない。一部の自治体では実施している補聴器購入の助成がないことも問題だとする。

今月3日に池永英恒・副会長らが宮島大典市長に対し、市が取り組むべきと考える提案内容を、医療関係者ら1200人超の署名と合わせて提出。具体的には（1）地域包括支援センターなどでの早期チェックや相談窓口の設置（2）補聴器購入の助成（3）認知症や難聴者を支えるネットワークの構築−などを挙げた。これにより、市の年間の医療・介護費（約413億円）の7％に当たる29億円を削減可能との試算も示した。

要望を取りまとめた高崎賢治医師は「具体的な対策を速やかに取っていただきたい」と求めた。宮島市長は予算面で課題があるとしつつ、公民館などでの早期チェックから医療機関に結び付ける仕組みを念頭に実施する考えを示した。（重川英介）