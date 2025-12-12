「自分たちの子孫の多くがまさか数百年後も、自分たちと同じものを作って食いつないでいるなんて、想像もしなかったはずです」

佐賀県伊万里市の大川内山地区で1883（明治16）年に創業した鍋島焼の老舗窯元「青山窯」の5代目で社長の川副史郎さん（54）が、鍋島焼の現状について祖先の思いを“代弁”した。

藩窯に仕えた御用職人の家系。地域の信仰を集める岳神社内にも川副家の名前が残るなど、長い歴史をつないできた。展示場には鍋島焼の伝統に沿った色絵や青磁の商品が並ぶが、落ち着いた色合い、シンプルなデザインの洋食器も多い。

きっかけは2016年の有田焼創業400年事業だった。広告大手「博報堂」を退職後、手探りで家業を回していた頃で、有田焼の商社、ドイツ人家具デザイナーと連携した新商品開発プロジェクトに参加した。

「デザイナーからは器の底の高台がなかったり、ふたに取っ手をつけなかったりと常識が通用しない要求の連続。結果、全く新しい商品が生まれていった」

プロジェクトは世界的な評価を獲得、現在の商品構成でも相手先ブランドによる生産（OEM）を含めると現代的な商品の割合が半数を超えており、コロナ禍時の苦境を支える強い経営基盤に成長した。

鍋島焼については、佐賀藩2代目藩主の鍋島光茂が1693（元禄6）年に有田の役人に宛てた文書「有田皿山代官江相渡手頭」の写しに、「献上の陶器のデザインがマンネリ化している」との指摘や、「有田の民窯でも優れた意匠があれば積極的に採用」「優秀でない職人はやめさせる」など指示が残る。「高い技術を保持しながらも常に緊張感を持って挑戦を続けていた。子孫である私たちも今の時代の最高を目指したい」と川副さんは語る。

開窯350年も師走を迎え、次の400年に向けた長い歩みが始まる。まずは光茂の文書から350年となる17年後を、大川内山の窯元はどのように迎えるのだろうか。（糸山信）