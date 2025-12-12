佐賀銀行（佐賀市）は、旧長崎支店跡地（長崎市浜町）で建設中のビルを来春、同行長崎支店と賃貸マンションを併設した複合ビルとして開業する。老朽化が進んでいた同市平和町の銀行寮も、寮併設の学生マンションとして建て替える。同行が保有する不動産で住宅を手がけるのは初。担当者は「立地など条件がそろえば、新たな収入源、地域貢献のあり方として今後も展開したい」としている。

旧長崎支店跡地で建設中の複合ビル「SGB浜町」は地上13階建て。1階には銀行とマンションそれぞれのエントランスと駐車場、2階に長崎支店。賃貸マンションは3〜13階で、若年層や単身者向けの1K、1LDKの計85戸。家賃は6・5万〜8万8千円程度。

マンションは来年4月1日から入居開始、支店は同月13日に開業予定。担当者は「商業や文化の拠点で単身者の暮らしを支える立地であることを踏まえ複合ビルとした」と話している。

銀行寮を併設する学生向けマンションは、地上5階建てで1〜4階の47室が賃貸住宅、5階の9室が銀行寮。賃貸住宅は1Kで、家賃は平均6万4千円。2027年1月に完成予定。

同行と長崎大生協、全国で学生マンションなどを展開するジェイ・エス・ビー（京都）の協業。寮の利用者が減り老朽化も進んでいた中、長崎大医学部のキャンパスに近い立地であることから、学生マンションを併設する形で開発した。

同行の坂井秀明頭取は11月25日の定例記者会見で「（長崎支店がある）浜町はオフィスよりも単身者向けのレジデンス、寮がある平和町は大学に近いため学生向けマンションと、立地やニーズに合わせた開発」と話した。（松本紗菜子）