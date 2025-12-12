JR九州が来春のダイヤ改正で博多−肥前鹿島間を走る在来線特急「かささぎ」を減便する方針を示していたことを巡り、佐賀県は11日、1日上下14本から10本に減便する最終案を同社から伝達されたと明らかにした。県は減便を盛り込んだ過去の合意とは前提が異なっているとして再考を求めていたが、かなわなかった。

かささぎは、2022年9月の西九州新幹線（武雄温泉−長崎間）開業で、特急が大幅に減った長崎線江北−肥前鹿島間の利便性確保のため運行を開始した。同社や同県などの6者は16年、開業3年後に10本程度に減らすと合意。ただ、県は当時の状況としてフリーゲージトレイン（軌間可変電車、FGT）の導入が前提だったとして、減便方針を伝えてきた同社に先月、再考を促していた。

報道陣の取材に応じた県の寺田博文地域交流部長によると、特急の減便に対して、普通列車の増便などが説明されたという。寺田部長は6者合意後に国がFGT導入を断念したことに触れ「3年経過したから減便してもいい、とはならないと繰り返し話してきた」と強調した。

整備方針が未定の九州新幹線西九州（長崎）ルートの新鳥栖−武雄温泉を念頭に「新幹線ができれば、利用状況に応じて特急が減らされることの証左だ」と述べた上で、「最終的にダイヤを決めるのはJR側。今後の教訓とするしかない」と無念さをにじませた。

この日は、鹿島市の松尾勝利市長も同社から説明を受けた。報道陣に「（普通列車の増便で）利便性は保たれたが、特急の減便でイメージダウンは避けられず、われわれの本意は伝わらなかった。今後も近隣の自治体と連携しながら利用促進を目指していく」と話した。（田中早紀、松本紗菜子）