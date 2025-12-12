ラグビーのNTTリーグワンは13日に開幕する。福岡を拠点とする2部の九州電力（九州）と3部のルリーロ福岡（LR福岡）は14日にアウェーで初戦を迎えた後、第2節でホーム開幕戦に臨む。躍進を狙う両チームのキープレーヤーが今季への意気込みを語った。

修猷館高OBの古城主将 「自分たちを信じてやり抜く」

九州は「躍動 GOLD EFFORTS」をテーマに掲げ、昨季6位からの巻き返しを期す。今季から主将を担うCTBの古城隼人（29）は2部制覇と1部昇格へ「しっかり準備を重ねてきた。あとは自分たちがやってきたことを信じてやり抜くだけ」と奮い立つ。

堅い守りを伝統とする九州だが、昨季は得点が8チーム中7位の327で、トライ数もリーグ最下位の40と攻撃面に課題を残した。今季はアタックの強化を図るためコーチングスタッフを4人から6人に増やし、担当分野もスクラムとブレイクダウン、ラインアウト、アタックなどと専門化。今村友基ヘッドコーチは「どの位置からでも、どの時間帯でもアグレッシブにアタックしていく」とプランを語る。

チームを引っ張る古城は鋭いステップとエナジーあふれるタックルが持ち味。福岡市の草ケ江ヤングラガーズで幼少からラグビーを学び、福岡の修猷館高時代にはSOで高校日本代表候補にも選ばれた。同大を経て九州に加入。「福岡でプレーできるのはすごくエキサイティングだし、誇りに思う」と胸を張る。

初戦はアウェーで日野と戦い、20日のホーム開幕戦は博多の森陸上競技場（福岡市博多区）で江東を迎え撃つ。古城は「チーム全員で躍動して、応援してくれる皆さんに勇気と感動を与えられるよう頑張りたい」。強い決意でシーズンに挑む。

（山崎清文）

ルリーロは逆襲の2季目へ 東福岡高OBの松尾 「一人一人が覚悟持って戦う」

昨季、3部に新規参入を果たしたLR福岡はリーグ最下位に終わったが、終盤戦に3勝を挙げて意地を見せた。SOの松尾将太郎（29）は逆襲の2季目へ「FWはスクラムやラインアウトなどのセットプレーにプライドを持ち、バックスも走力がある。一人一人が覚悟を持って戦う」と闘志を燃やす。

21日には久留米総合スポーツセンター陸上競技場（福岡県久留米市）でのホーム開幕戦で昨季2位の狭山と激突。豊田将万監督は「相手のチャンスを削りながらアタックでプレッシャーをかけていく」と勝機を探る。

松尾はSOとして東福岡高で高校3冠、明大で大学日本一を経験。浦安などを経て昨年から地元でプレーする。「温かい声援をくださる福岡のファンに何としても勝ちを届けたい」と言葉に力を込めた。

1部は九州で8試合実施へ

最高峰の1部は九州のチームこそ不在だが、8試合が予定されている。

最も九州で戦うのはBR東京で、27日に駅前不動産スタジアム（佐賀県鳥栖市）で行う三重戦が年内唯一の九州開催。来年1月10日にミクニワールドスタジアム北九州（北九州市）でトヨタと、2月28日には白波スタジアム（鹿児島市）で2連覇中のBL東京と戦う。大分県をセカンダリーホストエリアに定める横浜は、大分市のクラサスドーム大分で3月1日に東京ベイ戦、4月18日は浦安戦を実施する。長崎市が同エリアとなった相模原は4月4日、同市のベネックス総合運動公園かきどまり陸上競技場で静岡と対戦する。東京SGは2月14日に宮崎県都城市のKUROKIRI STADIUMで浦安と戦い、4月18日には熊本市のえがお健康スタジアムで東京ベイと激突する。