【ホノルル（米ハワイ州）鬼塚淳乃介】ソフトバンクの上沢直之投手（31）が10日（日本時間11日）、自身初のタイトルとなる最多奪三振獲得を来季の目標に掲げた。今季は後半戦からフォークを改良したこともあり、奪三振数が一気に増加。「そういうタイトルが見えてくるような投球がシーズンを通してできれば、チームに貢献できていると思う」。打たせて取る投手から進化を狙う。

今季はチーム3位タイ、自己最多タイの12勝をマーク。特に後半戦は9試合に登板し6勝無敗で、大きく伸ばした数字が奪三振数だ。前半戦は87回2/3で55奪三振（奪三振率5・65）だったが、後半戦は57回で60奪三振（奪三振率9・47）。投球回を上回るペースで三振を奪った。

日本での通算奪三振率は7・33で「奪三振とかは無縁、多く取ることはないと思っていた」。多彩な変化球で打たせて取るスタイルの投球が変化した要因は、フォークの改良だ。杉山や藤井のような落差の大きい球を目指し、握りから変えたことで空振りが増加しただけでなく、他球種への相乗効果もあったという。

自身初の優勝旅行となったハワイでも、早朝からウエートトレーニングを行い、その視線は来季を向く。「タイトルを取れる人は限られている。野球選手をやっていたら、タイトルを取りたいなっていうのはある」。プロ15年目を迎える2026年は、新たな勲章を手にする覚悟だ。