ジャパンラグビーリーグワンは11日、日本電気株式会社(NEC)が保有する「NECグリーンロケッツ東葛」を東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本)に譲渡することを発表しました。

NECグリーンロケッツ東葛は1985年の創部以来、日本選手権を3度優勝し、元日本代表の田中史朗さんやレメキ ロマノ ラヴァ選手(現三重ホンダヒート)も所属していた名門チーム。ラグビーリーグワン2025-26終了後の2026年7月にその栄光の歴史が引き継がれます。

ホストエリア(千葉県の8自治体)やチームが運営するアカデミー、ファンクラブ、ホストスタジアム(柏の葉公園総合競技場)は現体制から継承される予定で、新たなチームの名称などについては決定次第発表するとのことです。

NECグリーンロケッツ東葛の太田治ゼネラルマネージャーはクラブを通じ「新たなオーナーとして手を挙げてくださったJR東日本様に深く感謝を申しあげるとともに、日本ラグビー発展の為に同社が新たな歴史と伝統を築いてくださるものと確信しております」

「今週末に開幕する今季リーグワンは、NECとして迎えるラストシーズンです。NECへの感謝を最高の形で示すため、新オーナーへの最高の手土産となるよう、『D2優勝・D1昇格』を必ず達成する強い覚悟で臨みます」とコメントしています。