仏教伝来の地・奈良県で若手僧侶たちによる『H１法話グランプリ』が開催され、“また会いたい”お坊さんNo.1が決定しました。

宗派を超えて全国各地から集まったお坊さんが法話を披露するこの大会。4回目を迎えた今年は80人がエントリーしました（主催者発表）。認知度が高まるにつれ観客も増えているそうで、今年は約1500人分のチケットは完売し、（主催者発表）さらに全国15の映画館でライブビューイングまで行われました。

制限時間は1人10分。それぞれの経験をもとにした法話で観客に問いかけ、『また会いたいと最も多く思わせたお坊さんが優勝となります。およそ3時間にも及ぶ激闘の末に優勝したのは、福井県・大安禅寺の高橋副住職です。法話のテーマは『心時間を生きる』です。

実際の参加者の方は「どの部分に自分が共鳴するか、それぞれ違う。普段考えてないことをふっと言ってもらって気づかせてもらう」と魅力を語りました。

法話を通して仏教文化に触れてもらう事を目的としたこの大会。次回も話題となりそうです。

