波瑠＆川栄李奈ら「フェイクマミー」チーム、4ヶ月の撮影完走 涙ながらのコメントも
【モデルプレス＝2025/12/12】女優の波瑠と川栄李奈がW主演を務めるTBS系金曜ドラマ「フェイクマミー」（毎週金曜よる10時〜）の最終回が、12月12日に放送。放送を前に、出演者のクランクアップ写真とコメントが到着した。
【写真】「フェイクマミー」スノ向井康二が撮影 波瑠＆子役のオフショット
このたび、8月のクランクインから約4ヶ月にわたって撮影に挑んだ“フェイクマミーチーム”全員が笑顔でクランクアップを迎え、共演者やスタッフへの感謝と本作への想いを語った。撮影を終えた波瑠は「“フェイクマミー”という形で川栄さんとあおちゃん（池村碧彩）とずっと過ごしてきて、2人のためにある自分でありたいなと思いながら過ごすことができた4ヶ月間でした。その気持ちは、本当の家族じゃないけど、それが愛情であったことは間違いないので、そんな感覚になれたことが演じながらうれしかったです」と、撮影期間中は薫の気持ちと重なっていたという心境を話した。
川栄は「“子育てをしながら夢を諦めない”という姿をこのドラマを通して教えてもらいました。私も子どもがいる中で、とても自分の成長になりました」と、自身の生活とリンクするドラマだったと感想を語った。さらに波瑠・川栄とともに多くの時間を過ごした池村は涙ながらに感謝の気持ちを伝えた。
第9話では、薫が茉海恵を脅して“ニセママ”をすることで金銭を得ていたとウソの証言をし、警察に自首するという衝撃のラストシーンで幕を閉じた。はたして、“フェイクマミー（ニセママ）”契約の先に、「家族」を待ち受ける運命とは。
本作は、正反対の人生を歩んできた2人の女性が、“母親なりすまし”という禁断の契約を結ぶことからはじまるウソとトラブルだらけのファミリークライム・エンターテインメント。大手企業で順調にキャリアを築いていたものの訳あって退職し、転職活動に苦戦する花村薫（波瑠）。そんな薫が出会ったのは、元ヤンでベンチャー企業「RAINBOWLAB」の社長を務めるシングルマザー・日高茉海恵（川栄）。薫は、名門私立・柳和学園小学校への受験を控えた茉海恵の娘・いろは（池村）の家庭教師として働き始めるが、やがて茉海恵から「お受験の日、私の代わりに“ママ”として面接を受けてほしい」と持ち掛けられる。もしバレたら刑罰に問われかねない母親業のアウトソーシング。はたして、薫と茉海恵が交わした禁断の“フェイクマミー（ニセママ）”契約の先にあるものとは。（modelpress編集部）
暑い夏からこんなに寒くなるまで本当にみなさんお疲れ様でした！独身で子どもがいないことは多様性に含まれないのかなど、すごく考えさせられる作品だなと思いながら演じていました。それと同時に自分に何ができるんだろうと考え、“フェイクマミー”という形で川栄さんとあおちゃん（池村碧彩）とずっと過ごしてきて、2人のためにある自分でありたいなと思いながら過ごすことができた4ヶ月間でした。その気持ちは、本当の家族じゃないけど、それが愛情であったことは間違いないので、そんな感覚になれたことが演じながらうれしかったです。温かいスタッフのみなさんに恵まれて、大変な時もあったけど、たくさん笑って思い出がたくさんな現場でした。ありがとうございました！
とてもハードな日々でしたが、スタッフのみなさんと、そして何より波瑠さんとあおちゃん（池村碧彩）がいてくれたので一緒に乗り越えることができました。いち視聴者として、この作品はすごく新しいドラマだなと感じています。「子育てをしながら夢を諦めない」という姿をこのドラマを通して教えてもらいました。私も子どもがいる中で、とても自分の成長になりました。ありがとうございました！
TBSドラマが初めてだったので、最初の方とかすごく緊張してRAINBOWLABでは噛み噛みでご迷惑をお掛けしましてすみませんでした…（笑）。いいドラマに出られて本当によかったなと思いますし、自分としてもお芝居をやっていきたいなっていう気持ちが芽生えてきた中でこの『フェイクマミー』に出られて、ダイアン・津田篤宏さんのシーンじゃないですけども、このドラマのおかげで“キャリアアップ”できたかなという風に思っています！ありがとうございました！
お疲れ様でした。あっという間に終わりが来たなという感じです。本当にキャストのみなさんが仲良くて、集まって撮影する日はちょっと楽しみにスタジオに向かっている自分もいて…1人で撮影している時はちょっと寂しいなと思ったり。周りのみなさんのおかげで、今日を迎えられたと思います。教室の撮影ではスタッフのみなさんが児童のみんなをまとめてくれて、本当にありがとうございました。撮影が進んでいくと、児童のみんなが「ササエル」っていうあだ名で呼んでくれたりして、そんなみんなから親しまれるような名前もつけてくださって本当に感謝です。ありがとうございました！
1番最初に私が撮影をした日に、本当にみなさん優しくしてくれて、もうとってもうれしかったですし、これからもっと頑張ろうって思いました！ママ（川栄）とマミー（波瑠）の2人がお母さんみたいに接してくれて本当にうれしかったし、もう終わっちゃうのが寂しいんですけど、みなさんと会えてよかったです。ありがとうございました！
いつもTBSのドラマに出させていただく時は、なんだか特別な緊張感とうれしさがあるので、また出させていただけるように頑張りたいと思います。そして、（子役たちと一緒に）こんなににぎやかなオールアップでうれしいです！子役のみなさんにすごく毎回パワーと笑顔をいただきました。みなさん本当にお疲れ様でした！ありがとうございました。
◆「フェイクマミー」笑顔でクランクアップ
◆波瑠＆川栄李奈W主演「フェイクマミー」
◆主演：波瑠コメント
◆主演：川栄李奈コメント
◆向井康二（Snow Man）コメント
◆中村蒼コメント
◆池村碧彩コメント
◆田中みな実コメント
