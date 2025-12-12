キンプリ永瀬廉＆原菜乃華、音楽で距離縮める“平成の恋”演じる 永瀬は「カラオケ1発目に歌う曲」も告白
【モデルプレス＝2025/12/12】King ＆ Princeの永瀬廉と女優の原菜乃華が共演するユニバーサル ミュージックの新CM『平成の「恋の鼓動」篇』 が、12月13日より全国で放映。共通の趣味「音楽」で結ばれた2人が心を通わせるストーリーで、スピッツの楽曲「チェリー」「魔法のコトバ」「楓」 が起用されている。
【写真】STARTOアイドル、ポンパ×制服“平成ビジュアル”で名曲熱唱
『平成の「恋の鼓動」篇』は、午後の光がカーテン越しにゆれる部屋からスタート。CDコンポから流れるポップスに合わせて、床に並べたCDを見つめ合う。互いの好みを語り合いながら、距離が縮まり、沈黙が訪れる。淡い逆光の中、初めてのキスの予感。柔らかなピントと音の余韻が、恋が“日常”へと変わる瞬間を優しく包む、誰しもの記憶に懐かしくよりそう余白を大切にしたCMとなっている。（modelpress編集部）
― 今回のCM起用楽曲をお2人はお聴きになったことがありますか？
永瀬：全部聴いたことがありますし、カラオケでも半分以上歌ったことがあります。特に、スピッツさんの「チェリー」は1発目に歌う、声出しソングとして選ぶくらい好きです。今回、それが選ばれていて、個人的にすごく嬉しかったですね。カラオケでもたくさん歌います。
原菜：私も全部聞いたことがあります。よく聞きますし、歌います。
◆永瀬廉＆原菜乃華、音楽で距離縮める男女演じる
◆永瀬廉＆原菜乃華コメント
