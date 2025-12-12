堀田茜 メンタル不調回避の秘訣は？「やらないと“メンタルしんどいな”ってなってしまうんです」
すみれとHIROMI＆FUKAMIが、美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマに、ビューティートークを展開するTOKYO FMのラジオ番組「KOSÉ Find My Beauty」（毎週日曜9:00〜9:30）。ゲストのライフスタイル、美容メソッドやルーティンなどを紹介します。(※今回のMCはすみれとFUKAMI)。
11月16日（日）、23日（日）、30日（日）の放送ゲストは、俳優・モデルとして活躍する堀田茜（ほった・あかね）さんです。23日の放送では、昨年4月に結婚を発表し、今年11月に結婚式を挙げたことを報告した堀田さんに、丁寧な暮らし、瞑想などについて伺いました。
FUKAMI：「私、丁寧な暮らしをしているな」って思えることってありますか？
堀田： 瞑想です。瞑想が大好きです。
すみれ： 好きな人、なかなかいないんですよ。
堀田： 基本的に続けることは苦手なのですが、瞑想に関しては、やらないとしんどくなってしまうんです。
FUKAMI：もう習慣になっているんですね。
堀田： そうです。瞑想をしないと、頭の中がどんどんぐちゃぐちゃになっていって、メンタルしんどいな、ってなってしまうんです。なので「瞑想して、頭を空っぽにしたいな」って。
FUKAMI：素敵ですね。自己完結型。自分で自分の機嫌を取れることは素晴らしいですね。
堀田： 年々、得意になっていますね。旦那さんにもお勧めしたらすごいやってます。ジャーナリング（※頭に浮かんだことを自由に紙に書き出す手法。“書く瞑想”とも呼ばれる）も旦那さんのほうがやっているかもしれません。
FUKAMI： すごい！ 瞑想をしたことがない人に、わかりやすく教えていただけますか？
堀田：インターネットでいろいろ見た知識でしかないんですけど。瞑想と聞くと、“無”になることをしなきゃいけないと思うじゃないですか。実際にやっていて思うのは、自分は今、これを思っているなっていう、次から次へと頭の中に湧き出てくる思考を俯瞰して見る。その思考が目の前を通り過ぎていくように観察して、また少しだけ何も考えない時間があって、また次に新しい思考が湧き出きたら俯瞰してみる、みたいな。それだけで、すごく頭がすっきりします。
番組では他にも、旦那さんとの家事の分担などについて語る場面もありました。
＜番組概要＞
番組名：KOSÉ Find My Beauty
放送日時：毎週日曜 9:00〜9:30am
パーソナリティ：すみれ、HIROMI＆FUKAMI
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/findmybeauty/
堀田茜さん
すみれ、堀田茜さん、FUKAMI
番組では他にも、旦那さんとの家事の分担などについて語る場面もありました。
