第2回【なぜ「おこめ券」は消費者から歓迎されないのか 「自治体の反発」「1枚500円なのに実質440円」だけじゃない「鈴木農水相」に批判が集まる“もうひとつの理由”】の続き──。鈴木憲和農水相は12月5日の大臣会見の際、記者から国内最大のコメ卸・神明ホールディングスの藤尾益雄社長が2日に新潟県新発田市で行った講演内容に関して質問を受けた。（全3回の第3回）

＊＊＊

【写真を見る】日本中を騒がせるクマ問題とコメ問題は無関係ではなかった。綺麗に整えられていた棚田は荒れ放題…荒廃した農地に生えた大木にはクッキリと刻まれたクマの爪痕

その際、記者は「神明」を「じんみょう」と誤読。質問が終わると鈴木農水相は「『じんみょう』ではなくて『しんめい』ホールディングスということになろうかと思います」とわざわざ訂正して薄く笑った。

鈴木農水相

ところが、会社の名前はご丁寧に修正しておきながら、「大臣としてコメントするということは差し控えさせていただきたいというふうに考えております」と素っ気ない口調で回答を拒否した。

一体、藤尾社長はどのような発言をしたのか、重要なポイントは2つある。1つは「コメの適正価格は5キロ3500円」と問題提起したことであり、もう1つは「このままの状態が続けば6月末にコメの民間在庫は過去最大に達し、暴落の可能性が極めて高くなる」と警鐘を鳴らしたことだ。担当記者が言う。

「新発田市の会場にはJAの関係者とコメ農家が出席しました。そして藤尾社長は、今のコメ価格は適正価格から大幅に上昇しているため、特に国産米は全く売れていないと説明。コメ卸などには在庫の新米が積み上がっていると明かしました。藤尾社長によると、コメの民間在庫が220万トンを超えた年は価格が下がる傾向があり、このままの状態が続けば来年6月末には最大229万トンに達するそうです。その結論、もし5キロ5000円という異常な高値が今後も続き、消費者のコメ離れが加速すれば、6月末にコメの価格が暴落するかもしれないと指摘したのです」

おこめ券で高額なコメを買い支え

藤尾社長の講演内容に関して、鈴木農水相は大臣会見で「報道について私も拝見をさせていただきました」とは答えている。

内容を把握しているのなら、記者の質問に答えるべきではなかったのか──この点については様々な意見があるだろう。ただし、鈴木農水相が物価高対策としておこめ券の配布に意欲を見せているとなると話は別だ。

「おこめ券を実際に配布するのは地方自治体です。そのため自治体向けの説明会を農水省が開いているのですが、担当者からは使用期限に関する質問が相次いでいました。おこめ券は金券ですので、本来は期限などありません。ビール券や商品券と同じです。ところが、物価高対策として税金を使うとなると、期限を設定する必要があるそうです。また、換金や転売の防止策という目的もあるでしょう。ところが、その使用期限は来年9月だというのです。これほど短いと、多くの消費者がコメの購入に殺到する可能性があります。これだけでもコメの価格を高止まりさせてしまうことが懸念されます。さらに、もし6月にコメの価格が暴落したら、おこめ券で“買い支える”シナリオも考えられる。藤尾社長が言うように、コメ5キロが3500円までなだらかに下がる政策こそが、本当の物価高対策なのではないでしょうか」（同・記者）

来年にコメの供給量は減るのか？

おこめ券を毎月配ってもらえるならまだしも、最悪の場合はたった1回か2回、コメを4000円や3000円で買えても有難みは感じられない──こう考える消費者は増える一方であり、同時に鈴木農水相への反発が強まっているように見える。

さらに「おこめ券は配らない」という自治体も増えてきた。自治体は必ずおこめ券を配らなければならない──というわけではない。

物価高対策は簡略化すると政府が原資として税金を地方自治体に交付し、その使い道はある程度なら自治体の裁量に任されている。プレミアム付き商品券を配ってもいいし、上下水道の値下げに使っても構わないのだ。

「おこめ券を配らないという自治体が増えれば増えるほど、藤尾社長が予測した『来年6月コメ暴落説』の可能性は高まります。すると偶然なのか、急に備蓄米の買い入れが浮上してきました。農水省は来年1月から備蓄米の買い入れを再開すると明らかにし、6月まで競争入札を実施するそうです。さらに、5年以上経過した古米は食用として放出せず、飼料米に回すことも決まりました。さらに、一度放出した備蓄米も、いわゆる“江藤米”の31万トンを集荷業者が保管しているため、こちらも国が買い戻すことになりました。これらの施策が実施された場合、どう考えても市場に流れるコメの絶対量は減ります」（同・記者）

「鈴木農水相は国民を見ているのか？」の声

鈴木農水相はよほど思い入れがあるのか「コメの価格はマーケットが決める」という説明を繰り返し、一種の常套句になっている。その“座右の銘”に従えば、備蓄米の買い入れで供給量が減れば、市場価格は上がる。6月暴落は回避できるかもしれない──こうした鈴木農水相の姿勢には疑問の声が多い。Xを見てみよう。

《鈴木農水大臣は積極的にコメの高値誘導を目的とした市場への介入を行っている》《国民をだますようなことをしないでほしい》《コメ離れも進み高値も続き結局は庶民も生産者も泣きを見る愚策に近い感じ。農水官僚の鈴木憲和大臣は何処を向いていますか？》《需要低迷してるのにコメ価格を高値吊り上げてるのが鈴木農相》──。

これまで「コメの価格が3000円代に下がると農家さんがかわいそう」という意見が多かった。ところが、藤尾社長が「5キロ3500円」を適正価格だと指摘すると、何と講演会に出席した農家からは賛同の声が相次いだという。

なぜ農家はコメの高止りを否定し、消費者の希望に沿った価格を支持するのか、第1回【「コメ卸」最大手まで「5キロ3500円が妥当」と指摘も…鈴木農水相は「コメ価格にコミットしない」のか ついに「5キロ4335円」の過去最高値を更新】では、その背景について詳報した──。

デイリー新潮編集部