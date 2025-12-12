鈴木憲和農水相は1982年1月生まれの現在43歳。日本トップクラスのエリート校である開成高校から東京大学法学部に進み、キャリア官僚として農林水産省に入省した。2012年に退官し、同年12月の衆院選に山形2区から自民党公認で出馬して初当選。国会議員としては“農水族”として頭角を現し、今年10月に農水相に就任した際は「生産現場をよく知る人だから期待したい」と歓迎する声が多かった。だが今、鈴木農水相に対する不満が国民から殺到している。（全3回の第1回）

＊＊＊

【写真を見る】日本中を騒がせるクマ問題とコメ問題は無関係ではなかった。綺麗に整えられていた棚田は荒れ放題…荒廃した農地に生えた大木にはクッキリと刻まれたクマの爪痕

まずはXを見てみよう。《分かりやすく庶民の敵だろ》《鈴木農水相の施策には賛同できません》《国民が求める政策を聞き入れない姿勢は正しく官僚上がり》《鈴木農水相は米価はマーケットに任せると言ってるが、生産調整はしてるし、実質的な減反政策を取っている、矛盾してないか？》──。

鈴木農水相

こうしたポストが次から次へと表示される。なぜ鈴木農水相に批判が殺到しているのか、原因の一つに挙げられるのがコメの価格の高騰に歯止めがかからないことだろう。

そもそもコメの価格が異常な上昇を示すようになったのは昨年の夏からだ。その後、消費者はずっと、コメ高騰に苦しめられている。

ところが、鈴木農水相は就任時から「コメの価格に国は関与しない」との方針を明確にしてきた。その姿勢はぶれることなく、12月5日の大臣会見でも「コメの価格はマーケットの中で決まっていくものであります」といつもの“常套句”を繰り返した。

鈴木農水相は自身の信念に基づいて発言しているのかもしれないが、結果的にコメの価格が高騰し続けている以上、消費者から批判が殺到しても仕方がない。

12月5日の大臣会見は8時44分から始まった。そして同日の夕方、農水省は全国のスーパーで販売されているコメ5キロの平均価格を発表した。

都市部のコメは5キロ5000円代

農水省の発表によると、11月24日から30日までのコメ5キロの平均販売価格は4335円に達し、11月3日から9日までに記録した4316円を上回って最高値を更新した。担当記者が言う。

「5キロ4335円という価格は、銘柄米もブレンド米も含む全てのコメの平均値です。消費者が『高すぎる』と不満なのは、スーパーの店頭に並んでいるコメは5キロ5000円代が圧倒的に多いからでしょう。ちなみに、同じ調査で銘柄米の平均価格は5キロ4551円。それでも東京や大阪などの都市部では『4551円のコメなんて見たことない』という消費者が多いと思います」

東京の都心で妻と子供の3人で暮らす50代のある男性は「できるだけ複数のスーパーを回っていますが、5キロ5000円代のコメしか店頭にありません」と言う。

「先日、久しぶりに5キロ3800円の国産米が特売で並びました。もちろんすぐに売り切れてしまいました。しかも、その後は入荷未定です。不思議なのは、備蓄米やブレンド米を全く見かけないことです。農水省の調査にブレンド米が3870円で売られていると書かれていますが、そんな安いコメはネットも含めて見たことがありません。一方、別のスーパーではカリフォルニア米が約3000円で常に店頭に置かれています。農薬などの不安はあるのですが、これだけは安定的に供給されているので、やはり買ってしまいます」

「5キロ3500円が適正」

消費者は正直だ。高いコメは絶対に買わない。今年、最もコメが売れたのは7月28日から8月3日に記録した約1200万トンで、この時、ブレンド米の平均価格は5キロ2999円だった。

「この頃は小泉進次郎氏が農水相でした。小泉氏は備蓄米を随意契約で放出し、6月頃から5キロ2000円台で小売店に並びました。最もコメが売れた7月末は、要するにコメの価格が劇的に下がった時期に当たります。ところが、9月にコメの価格が上昇に転じると、あっという間に週あたりの販売量が1000トンを割り込みました。消費者が5キロ5000円代のコメに“NO”を突きつけたのは確実で、パン、パスタ、うどん、ラーメン、日本そばの購入量を増やして必死に“コメを食い延ばす”ことを選んでいます。消費者は悲鳴を上げていますが、鈴木農水相は『コメの価格はマーケットが決めます』しか繰り返しません。消費者からの評価が地に墜ちたのも当然でしょう」（前出の記者）

コメ価格の異常な高騰に対し、遂に卸業者からも改善を求める声が出た。国内最大のコメ卸・神明ホールディングスの藤尾益雄社長は12月2日、新潟県新発田市で講演し、集まったJA関係者や農家の前でコメの価格は「5キロ3500円が適正」と断言したのだ。

消費者が疑問視する「おこめ券」

「新潟県の地元メディアも講演内容を重視し、ネットニュースにも転載しました。新聞記事やテレビの動画ニュース、ネットニュースをチェックして興味深かったのは、出席したコメ農家さんが藤尾社長の指摘を冷静に受け止め、『適正価格は5キロ3500円』という指摘に賛意を示す方が目立ったことです。地元メディアは農家の方々の『（5キロ3500円ぐらいが）一番、農家と消費者の妥当な線』『そんな（価格を）高くしなくたっていい、農家の人が生活していければいい』といったコメントを報じたのです（註1・2）」（同・記者）

コメの生産や流通に関わる専門家の中からも「価格が上がりすぎると消費者のコメ離れが進んでしまう」と危惧する声は強い。

ところが、鈴木農水相はコメの適正価格など眼中になく、ひたすらにコメ価格の高値安定を狙っているのではないか──今、消費者の間にこんな不安が急速に広がっている。それは鈴木農水相がおこめ券の配布に執着しているからだ。

第2回【なぜ「おこめ券」は消費者から歓迎されないのか 「自治体の反発」「1枚500円なのに実質440円」だけじゃない「鈴木農水相」に批判が集まる“もうひとつの理由”】では、おこめ券の配布は物価高対策にならず、むしろコメの価格を高止りさせるのではないかと消費者が不安に思っている現状について詳報する──。

デイリー新潮編集部