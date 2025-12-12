俳優・渡辺謙が、長男で俳優の渡辺大と親子ショットを見せた。

１２日までに長男のインスタグラムに登場。大は「新歌舞伎座で公演中の『醉いどれ天使』本日のマチネは親子参観でした…」と父が訪れたことを伝え、２ショットをアップ。

「高校の文化祭を見に来た以来の参観で、始まる前から変なテンションになってしまいました」と明かし、「４０代になって、少しは役者として変化していった姿を見せられたかな、と。直接会ったのに『感想、ＬＩＮＥで送るよ』なんだそりゃ！笑」とつっこんだ。

「何はともあれ、ありがとうございました。１４日までの大千穐楽まで走り切ります！皆様、ぜひお越しください！みっちゃんと義丹さんも合流しての４ｓｈｏｔ」と共演の北山宏光、大鶴義丹との写真も投稿。

フォロワーは「うわーー最高すぎますね！！」「わおっっっ！貴重なお写真！」「素敵なショットありがとうございます！」「本当に素晴らしい家族」と喜んだ。大は２００２年にテレビ東京系「壬生義士伝」でデビュー。私生活では２００８年に５歳年上の女性と結婚し、３児の父に。妹はモデルで女優の杏。