全国各地の「ご当地グルメ」大調査！その土地の人気の食べ物は？（まとめ）【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第381回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！今回は、全国各地の【ご当地グルメ】に関するアンケート結果をまとめてみました。果たしてどのメニューが人気を集めたのでしょうか？ご当地グルメにまつわるリアルな声が集まりました！
■今回は、「ご当地グルメ」についてまとめてみました！
E・レシピ編集部のTです。「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
今回はどんな結果なんだろう…ワクワクしますね！
■Q1:広島県と聞いて浮かぶ食べ物は？
1位は「お好み焼き」でした。広島県のお好み焼きといえば、たっぷりのキャベツと麺を重ねて焼く、食べ応え満点の一枚。甘辛いソースとマヨネーズの組み合わせが、食欲をそそります。
2位には、全国屈指の生産量をほこる「牡蠣」がランクイン。プリッと大ぶりで、濃厚なうま味が魅力です。3位は、お土産の定番「もみじ饅頭」。最近ではチョコやクリームなどのアレンジも増え、世代を問わず愛されています。4位は、宮島名物の「アナゴ飯」。香ばしく焼いたアナゴに、甘辛いタレが染み込んだごはんの組み合わせは、思わずまた食べたくなる味わいです。広島県は、観光と食文化の結びつきの強さが感じられる結果となりました。
■Q2:静岡県と聞いて浮かぶ食べ物は？
不動の1位に輝いたのは「うなぎ」。ふっくら焼き上げた蒲焼きに、香ばしいタレが絡む、まさにごちそうの象徴です。2位は、B級グルメブームの火付け役「富士宮焼きそば」。モチモチ食感の麺に、肉かすとだし粉が加わり、クセになる味わいが魅力です。3位は「抹茶」がランクイン。抹茶スイーツは国内外で人気を集めており、茶どころ静岡ならではの結果といえます。4位は、黒はんぺんや濃い色のだしが特徴の「静岡おでん」。地元の日常食として親しまれ、観光客からも注目されています。
高級食材のうなぎから庶民派グルメまでそろう、食の宝庫・静岡県らしい結果となりました。
■Q3:石川県と聞いて浮かぶ食べ物は？
・1位 金沢カレー 44%
・2位 香箱蟹 22%
・3位 かぶら寿司 16%
・4位 治部煮 16%
※小数点以下四捨五入
回答総数14,744票
1位は、黒く濃厚なルーに千切りキャベツが印象的な「金沢カレー」。ステンレス皿とフォークで食べる独自スタイルが印象的です。2位は「香箱蟹」がランクイン。冬の特別なごちそうとして人気です。3位は、かぶにブリを挟み、発酵させた郷土料理の「かぶら寿司」。冬の保存食として受け継がれてきた伝統の味です。4位は「治部煮」。とろみのある上品な煮物で、加賀料理の代表格として親しまれています。
石川県は、ご当地カレーとカニ、郷土料理が共存する、観光と食文化の両立がうかがえる結果となりました。
■Q4:秋田県と聞いて浮かぶ食べ物は？
・1位 きりたんぽ 74%
・2位 いぶりがっこ 11%
・3位 稲庭うどん 10%
・4位 しょっつる鍋 3%
※小数点以下四捨五入
回答総数13,904票
圧倒的な得票率で1位に輝いたのが、「きりたんぽ」。ごはんを棒状につぶして焼き、比内地鶏のだしで煮込んだ鍋料理は、秋田の冬グルメの象徴ですね。2位は「いぶりがっこ」がランクイン。最近ではいぶりがっことクリームチーズと合わせたアレンジも人気です。3位は、ツルッとした喉越しと食感が人気の「稲庭うどん」。贈答品としても知られています。4位は、ハタハタが原料の魚醤を使った「しょっつる鍋」。秋田の食文化を語る上で欠かせない存在です。
今回のアンケートでは、各県の“王道グルメ”が1位を獲得する一方で、その土地ならではの郷土料理や伝統食も多くの支持を集める結果となりました。
改めて、日本のご当地グルメの奥深さと、日々の食卓に根付いた魅力を感じさせてくれる内容となりましたね。
それでは、次回のアンケートもどうぞお楽しみに！
(E・レシピ編集部)
