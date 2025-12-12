¡ØÎø¤¹¤ë·Ù¸î24»þ¡Ù¤Ä¤¤¤Ëº£Ìë¡¢ÅÜÅó¤ÎºÇ½ª²ó¡ª»ö·ï¤Î¿¿Áê¡¢¿¿¤ÎÌÜÅª¡¢Îø¤Î¹ÔÊý¡Ä¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë
Ìó1Ç¯È¾¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¿Ê²½¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿´äËÜ¾È¼ç±é¤Î¡ØÎø¤¹¤ë·Ù¸î24»þ season2¡Ù¡£
ËÜÆü12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢Æ±¥É¥é¥Þ¤ÎºÇ½ª²ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
Ìµ¹ü¤Ç¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥¬¡¼¥É¡¦ËÌÂôÃ¤Ç·½õ¡Ê´äËÜ¾È¡Ë¤¬½êÂ°¤¹¤ë·ÙÈ÷²ñ¼Ò¤Î¹çÊ»¤ËÈ¼¤¤¡¢¸¶Ì«¡ÊÆ£¸¶¾æ°ìÏº¡Ë¤¿¤Á¤ª¤Ê¤¸¤ß¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¡¢»°±ÀÀéÁá¡ÊÀ®³¤Íþ»Ò¡Ë¤é¤¬²Ã¤ï¤êÆ°¤½Ð¤·¤¿¿··Ù¸î¥Á¡¼¥à¡£
Åö½é¤ÏÃ¤Ç·½õ¤ÈÀéÁá¤Ï²¿¤«¤ÈÂÐÎ©¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÂÊÂ¤ß¤âÂ·¤ï¤ºÌäÂê¤Ï»³ÀÑ¤ß¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¤«¤Ä¤ÆÏ¢Â³¶¯Åð»¦¿Í»ö·ï¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¡¢¸å¤ËÌµºáÈ½·è¤È¤Ê¤Ã¤¿¸Þ½½ÍòÀ»¡ÊÂçÃÏ¿±Ê¡Ë¤òÄ¹Ìî¸©¤Î¿ÆÀÌÂð¤ØÁ÷¤êÆÏ¤±¤ë·Ù¸îÇ¤Ì³¤Ë½¢¤¯¤³¤È¤Ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÆ»Ãæ¤Ç´öÅÙ¤È¤Ê¤¯Ë¸³²¤ËÁø¤¤¡¢¼ÒÆâ¤Ë¾ðÊó¤òÏ³¤é¤·¤Æ¤¤¤ëÆâÄÌ¼Ô¡È¥é¥¯¥À¡É¤ÎÂ¸ºß¤¬Éâ¾å¤¹¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢ÌµºáÈ½·è¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸Þ½½Íò¤¬¼Â¤Ï¿¿ÈÈ¿Í¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦µ¿¤¤¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¡Ä¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢Ìµ»ö¤Ë¸Þ½½Íò¤òÄ¹Ìî¤ØÁ÷¤êÆÏ¤±¤¿ÌðÀè¤Ë¸Þ½½Íò¤¬»¦³²¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤¬È¯À¸¡£Ã¤Ç·½õ¤Ï²ù¤ä¤Þ¤ì¤ëµ¤»ý¤Á¤òÊú¤¨¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¿¿Áê¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡¢¼êÅÁ¤¤¤ò¿½¤·½Ð¤¿ÀéÁá¤È¤È¤â¤ËÆÈ¼«¤Ë»ö·ï¤òÄ´¤Ù»Ï¤á¤ë¡£
°ìÊý¡¢¥í¥ó¥É¥óÎ±³Ø¤Ø¤ÈÎ¹Î©¤Ã¤¿ÊÛ¸î»Î¡¦´ßÂ¼Î¤²Æ¡ÊÇòÀÐËã°á¡Ë¤È±óµ÷Î¥Îø°¦¤ò»Ï¤á¤¿Ã¤Ç·½õ¤Ï¡¢µ÷Î¥¤ËÁË¤Þ¤ì¶á¤Å¤¤¤Æ¤ÏÎ¥¤ì¡¢Î¥¤ì¤Æ¤Ï¶á¤Å¤¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤Ê¤«¡¢Î¤²Æ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¤É¤ó¤É¤ó¶¯¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤·¤ÆÎ¤²Æ¤¬¹ñºÝ¶µ°é¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë°ì»þµ¢¹ñ¤¹¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿Ã¤Ç·½õ¤Ï¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤éÏÃ¤·¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤È¤½ù¡¹¤Ëµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤Æ¤¤¤¿ÀéÁá¤¬Ã¤Ç·½õ¤Ø¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¡Ä¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÀéÁá¤¬¸Þ½½Íò»¦³²»ö·ï¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ì«¤¬Î¤²Æ¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤ÈÄ´¤Ù¤ò¿Ê¤á¤¿¤È¤³¤í¡¢ÀéÁá¤¬¤Ò¤¿±£¤·¤Æ¤¤¿¾×·â¤Î»ö¼Â¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¡¢Ã¤Ç·½õ¤ÎÀéÁá¤Ø¤Îµ¿ÏÇ¤Ï³Î¾Ú¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¡Ä¡£
¾×·â¤ÎÅ¸³«¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¿¤Ê¤«¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î»öÂÖ¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿Á°²ó¤ÎÂè7ÏÃ¡£·Þ¤¨¤ëÅÜÅó¤ÎºÇ½ª²ó¤Ç¤Ï¡¢¸Þ½½Íò»¦³²»ö·ï¤Î¿¿Áê¤ÈÀéÁá¤Î¿¿¤ÎÁÀ¤¤¡¢¤½¤·¤ÆÃ¤Ç·½õ¤ÈÎ¤²Æ¤ÎÎø¤Î¹ÔÊý¡Ä¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£
¢¡¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤»îÎý¤Î1Æü¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¡ª
Âè7ÏÃ¤Î¥é¥¹¥È¤Ç¡¢Î¤²Æ¤ÏÆÈ¼«¤ËÄ´¤Ù¤è¤¦¤ÈÀéÁá¤ÎËå¤¬Æþ±¡¤¹¤ëÉÂ±¡¤òË¬¤ì¤¿¤È¤³¤í¡¢ÀéÁá¤Ë½Ð¤¯¤ï¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤Âç¥Ô¥ó¥Á¤Ë¡£»¦µ¤Î©¤ÄÀéÁá¤«¤é¼Ö¤Ë²¡¤·¹þ¤á¤é¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ëÎ¤²Æ¤À¤¬¡¢´Ö°ìÈ±¤Î¤È¤³¤í¤ÇÃ¤Ç·½õ¤¬µß¤¦¡£
ÀéÁá¤Ë·Ù»¡¤Ø½ÐÆ¬¤¹¤ë¤è¤¦ÀâÆÀ¤ò»î¤ß¤ë¤â¡¢ÀéÁá¤Ï¡Ö¤Þ¤À¹Ô¤¯¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤À¤±¸À¤¤»Ä¤·¤Æµî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Î¿¿°Õ¤òÄÏ¤á¤Ê¤¤Ã¤Ç·½õ¤À¤¬¡¢ÀéÁá¤¬²¿¤«¤òµ¯¤³¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò»¡¤·¡¢ÀéÁá¤Î¸å¤òÄÉ¤¤»Ï¤á¤ë¡£
ÀéÁá¡¢¤½¤·¤Æ¼Â¤ÏÀéÁá¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿郄ÀÐ¤ß¤Î¤ê¡Ê¾¾°æÍÚÆî¡Ë¤Þ¤Ç¤³¤ÄÁ³¤È»Ñ¤ò¾Ã¤¹¤Ê¤«¡¢ÇúÇËÍ½¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¹ñºÝ¶µ°é¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Î·Ù¸îÇ¤Ì³¤òÍâÆü¤Ë¹µ¤¨¡¢¥é¥Ã¥³¥¢¥é·ÙÈ÷ÊÝ¾ã¤ÏÂçº®Íð¡£
ÄÍËÜÏÂ¹¾¼ÒÄ¹¡Ê¾¾²¼Í³¼ù¡Ë¤ÏÀéÁá¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤Ï·Ù»¡¤ËÇ¤¤»¤Æ·Ù¸îÇ¤Ì³¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë»Ø¼¨¤¹¤ë¤¬¡¢Ã¤Ç·½õ¤ÏÀéÁá¤¬¤³¤ì°Ê¾åºá¤ò½Å¤Í¤Ê¤¤¤è¤¦ÀâÆÀ¤·¤¿¤¤¤ÈÁÊ¤¨¡¢1Æü¤ÎÍ±Í½¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡ÖÉ¬¤º¤ä¤ê¿ë¤²¤Æ¤ß¤»¤ë¡×¡½¡½¿®Ç°¤ÎÇ¤Ì³¤Ø¤ÈËÛÁö¤¹¤ëÃ¤Ç·½õ¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Ì«¤¿¤Á·Ù¸î¥Á¡¼¥à¤ÏÀéÁá¤Î·ï¤òÃ¤Ç·½õ¤ËÂ÷¤·¡¢ÇúÇË¤Î´íµ¡¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¹ñºÝ¶µ°é¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤ÎÇ¤Ì³¤ØÆ°¤½Ð¤·¡Ä¤½¤ì¤¾¤ì¤¬²áµîºÇÂç¤Î»îÎý¤Î1Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¢¡2¿Í¤ÎÎø¤¬¤¿¤É¤êÃå¤¯Àè
°ìÊý¡¢Î¤²Æ¤òÀéÁá¤Î´íµ¡¤«¤éµß¤Ã¤¿Ã¤Ç·½õ¤Ï¡¢¤Ê¤¼Î¤²Æ¤¬¤Ò¤È¤ê¤ÇÄ´¤Ù¤è¤¦¤È´í¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤ò¼è¤Ã¤¿¤Î¤«ÃÎ¤é¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤Î¤È¤¡¢Î¤²Æ¤Ø¤Î»×¤¤¤¬¤è¤ê¤¤¤Ã¤½¤¦¶¯¤¯¤Ê¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤â¤·Î¤²Æ¤Ë²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤é¼«Ê¬¤Ï¡Ä¤È¹Í¤¨¡¢Î¤²Æ¤¬Ìµ»ö¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¿´¤è¤ê°ÂÅÈ¤¹¤ë¡£
ÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡½¡½¤½¤¦Î¤²Æ¤Ë¹ð¤²¤Æ¤¤¤¿Ã¤Ç·½õ¤À¤¬¡¢Ã¤Ç·½õ¤ÎÁ°¤Ë¤ÏÀéÁá¤ÎÌäÂê¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ê¡¢¤½¤·¤ÆÎ¤²Æ¤Ï´í¸±¤ò¤Ï¤é¤à¹ñºÝ¶µ°é¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ø¡£
¤Ï¤¿¤·¤Æ2¿Í¤ÏÌµ»ö¤Ë1Æü¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢Ã¤Ç·½õ¤Ï»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡©¡¡Ã¤Ç·½õ¤ÈÎ¤²Æ¤¬·Þ¤¨¤ëÎø¤Î·ëËö¤È¤Ï¡Ä¡£