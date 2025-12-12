2025年10月に閉幕した大阪・関西万博。その中でも特に人気を博したパビリオン「イタリア館」の展示作品が、天王寺の大阪市立美術館で公開されています。

日伊国交160周年を記念した特別展「天空のアトラス イタリア館の至宝」が、10月25日(土)から2026年1月12日まで開催されています。万博でアジア初公開され話題となった古代彫刻の傑作《ファルネーゼのアトラス》をはじめ、万能の天才レオナルド・ダ・ヴィンチの自筆ノート、巨匠ペルジーノの絵画など、イタリアが誇る至宝3件をじっくりと鑑賞できる貴重な機会です。

イタリア館の“象徴的な3作品”が集結

展示されているのは、古代の大理石彫刻《ファルネーゼのアトラス》、レオナルド・ダ・ヴィンチの「アトランティコ手稿」、そしてルネサンス期の画家ペルジーノによる《正義の旗》です。いずれもイタリア国内の主要な美術館や図書館が所蔵する貴重な作品です。

このうち《ファルネーゼのアトラス》は、西暦2世紀ごろに制作されたとされる大理石像で、ギリシャ神話の巨人アトラスが巨大な天球を肩に支える様子を表しています。高さはおよそ193センチ、天球の直径はおよそ102センチ。天球には黄道十二宮や星座が緻密に刻まれ、古代の宇宙観を伝える貴重な資料として知られています。ナポリ国立考古学博物館が所蔵し、アジアで公開されるのは万博が初めてでした。

展示作品

ダ・ヴィンチの「アトランティコ手稿」は、数学、天文学、機械工学、軍事技術など、幅広い分野の研究を記録した膨大なノートです。ミラノのアンブロジアーナ図書館に収蔵されていて、手稿の中でも特に技術的な構想を示す紙葉が展示されます。

会場では、水をくみ上げる装置や油圧によるポンプの構造を描いたスケッチが紹介されています。細かい線描とメモ書きからは、ダ・ヴィンチが思考を積み重ね、仕組みを理解しようとする過程が読み取れる内容となっています。

ペルジーノの《正義の旗》は、聖母子と天使たち、聖フランシスコ会の聖人や信徒たちが描かれた宗教画で、画面上部の聖母子と、下部の礼拝する人々が対照的に配置されています。背景にはペルージャの街並みが広がり、信仰と共同体の結びつきを象徴する構図とされています。

人物の穏やかな表情や柔らかな光の表現は、ルネサンス絵画の特徴を示していて、当時の美術の精神性に触れられる作品です。

今回の特別展では、古代の彫刻、ルネサンスの油彩画、そして紙の手稿という、異なる時代と素材の作品を組み合わせることで、「宇宙」「信仰」「正義」「知」といった普遍的なテーマを立体的に紹介しています。

「天空のアトラス イタリア館の至宝」の概要

古代からルネサンスに至るまでの代表的な作品を一度に鑑賞できる特別展です。

会期：2025年10月25日（土）〜2026年1月12日（月・祝）

休館日：毎週月曜日（祝日の場合は開館し、翌平日休館）、年末年始（12月29日〜1月2日）

観覧料：一般1800円（前売・団体1600円）、高大生1500円、小中生500円

※本展は日時指定予約優先制です。日時指定の予約枠には上限があります。

場所：大阪市立美術館

アクセス：大阪市立美術館のある天王寺公園へは、JR「天王寺」駅中央改札、Osaka Metro御堂筋線・谷町線「天王寺」駅、近鉄南大阪線「大阪阿部野橋」駅から、それぞれ北西方向へ徒歩およそ5〜10分です。

阪堺電車上町線「天王寺駅前」や大阪シティバス「あべの橋」停留所からも徒歩圏で、公園入口「てんしば」方面に進むと美術館方面の案内表示が見えてきます。

大阪市立美術館（写真：PIXTA）

古代ローマからルネサンス、そして現代へ。イタリア美術の精髄とも言える3つの至宝が、万博会場から美術館という静謐な空間へと舞台を移し、新たな物語を紡ぎます。

展覧会は日時指定予約優先制です。万博で見逃してしまった方も、もう一度あの感動に浸りたい方も、ぜひ公式サイトでチケットを予約して、イタリアの美と知の迷宮へ足を踏み入れてみてはいかがでしょうか。

