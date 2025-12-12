INI µöËËÞ¡¢¡Ø¥ä¥ó¥É¥¯¡ª¡Ù¤Ç¾å³¤¤«¤éÍè¤¿¸¦½¤°åÌò¤Ë¡¡²»ÈøÂö¿¿¡¢ÆâÅÄÍý±û¤é¤â½Ð±é·èÄê
¡¡1·î12Æü¤è¤ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¶¶ËÜ´ÄÆà¼ç±é¤Î·î9¥É¥é¥Þ¡Ø¥ä¥ó¥É¥¯¡ª¡Ù¤Î¿·¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢²»ÈøÂö¿¿¡¢INI¤ÎµöËËÞ¡¢ÆâÅÄÍý±û¡¢ÂçÃ«Î¼Ê¿¡¢ÂçÄÍÇ«¡¹¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥ä¥ó¥ー¤È¤·¤Æ¹Ó¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿ÅÄ¾å¸Ð²»ÇÈ¤¬¡¢¿ÆÍ§¤Î»ö¸Î»à¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÌÔÊÙ¶¯¤ò·Ð¤ÆÇ¾¿À·Ð³°²Ê°å¤È¤Ê¤ê¡¢°åÎÅ¸½¾ì¤Ë¿·¤·¤¤É÷¤ò¿á¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯°åÎÅ¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£
¡¡¶î¤±½Ð¤·¤ÎÇ¾¿À·Ð³°²Ê°å¡¦ÅÄ¾å¸Ð²»ÇÈ¡Ê¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ë¤Ï¡¢¥ì¥Ç¥£ー¥¹¤È¤·¤Æ¹Ó¤ì¤¿ËèÆü¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿16ºÐÅö»þ¡¢¿ÆÍ§¤È¥Ð¥¤¥¯¤ÇÁö¹ÔÃæ¤Ë»ö¸Î¤ËÁø¤¦¡£ÈÂÁ÷Àè¤Ç¤Î¶ÛµÞ¼ê½Ñ¤Ë¤è¤ê¸Ð²»ÇÈ¤Ï°ìÌ¿¤ò¼è¤ê¤È¤á¤ë¤â¡¢Ç¾¤Ë½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿¿ÆÍ§¤Ïµ¢¤é¤Ì¿Í¤Ë¡£¼ê½Ñ¤òÃ´Åö¤·¤¿°å»Õ¡¦ÃæÅÄ·¼²ð¡Ê¸þ°æÍý¡Ë¤«¤é¡Ö¤â¤¦Ì¿¤òÁÆËö¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤í¡×¤È¼¸ÀÕ¤µ¤ì°ìÇ°È¯µ¯¡£¤½¤Î¸å¤Ï¿²¤ë´Ö¤âÀË¤·¤ó¤ÇÌÔÊÙ¶¯¤ò½Å¤Í¡¢Ç°´ê¤ÎÇ¾¿À·Ð³°²Ê°å¤Ë¡£°å¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¸Ð²»ÇÈ¤ò¡¢ÃæÅÄ¤¬¼«¿È¤â¶ÐÌ³¤¹¤ëÅÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ë¸Æ¤Ó´ó¤»¤¿¤³¤È¤ÇÊª¸ì¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£¤·¤«¤·¡¢¸Ð²»ÇÈ¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢´µ¼Ô¤Î»ö¾ð¤è¤ê¤âÉÂ±¡¤ÎÍø±×¤òÍ¥Àè¤¹¤ëÈó¾ð¤Ç¹çÍýÅª¤Ê·Ð±Ä¿Ø¡¢²¿¤ò¤¹¤ë¤Ë¤â¾å»Ê¤Îµö²Ä¤È½ñÎàÄó½Ð¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë½Ä³ä¤êÁÈ¿¥¤Î¼ÂÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£ºÙ¤«¤¤µ¬Â§¤ä°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¿Í´Ö´Ø·¸¤Ç¤¬¤ó¤¸¤¬¤é¤á¤È¤Ê¤Ã¤¿°åÎÅ¸½¾ì¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¡¢°å»Õ¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆñÂê¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡²»Èø¤¬±é¤¸¤ëÂçÍ§¿¿°ì¤Ï¡¢¸Ð²»ÇÈ¤ÈÆ±¤¸¤¯Ç¾¿À·Ð³°²Ê°å¡£»ö¤Ê¤«¤ì¼çµÁ¤ÇÅµ·¿Åª¤Ê¸øÌ³°÷¥É¥¯¥¿ー¡£µßµÞ´µ¼Ô¤ÎÂÐ±þ¤òÂ¾¤Î²Ê¤È²¡¤·¤Ä¤±¹ç¤¦¤È¤³¤í¤ò¸Ð²»ÇÈ¤Ë¸«¤é¤ì¡¢¡Ö¤¿¤¡¤±¤«¡ª¡Ê´ôÉìÊÛ¤Ç¡Ö¶ò¤«¼Ô¡×¡Ë¡×¤È°ì³å¤µ¤ì¤ë¡£Ç¾ºÙË¦¤¬»à¤Ê¤Ê¤¤¤è¤¦Æ¬¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥µ¥Ã¥«ー¤Ç¤â¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¸ÞÏ²¤Ê¤¬¤é¤âÅìÂç°å³ØÉôÂ´¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·î9ºîÉÊ½Ð±é¡¢¥Õ¥¸À©ºîÏ¢¥É¥é½Ð±é¤¬¤È¤â¤Ë½é¤È¤Ê¤ëµö¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¾å³¤¤«¤éÍè¤¿¸¦½¤°å¤Î¥½¥ó¡¦¥êー¥Ï¥ó¡£ÌÀ¤ë¤¯Á°¸þ¤¡¢¾¯¤·Å·Á³¤ÇÃ¯¤«¤é¤â¹¥¤«¤ì¤ë±¡Æâ¤Î¥àー¥É¥áー¥«ー¡£¥É¥¯¥¿ー¤È¤·¤Æ¤ÎÃÎ¼±¤äµ»½Ñ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÆüËÜ¸ì¤âÊÙ¶¯Ãæ¡£¸Ð²»ÇÈ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡Ö¤¿¤¡¤±¡×¡Ö¥ä¥ó¥ー¡×¡Ö¥ä¥Ð¤¤¡Ê°¤¤Êý¡Ë¡×¤Ê¤É¤ÎÆüËÜ¸ì¤ò½¬ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆâÅÄ±é¤¸¤ë¾ëÅçÎïÆà¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°Ž¥¶Ó¤Î¹âµé¥¯¥é¥Ö¤ÇÆ¯¤¤Ê¤¬¤éÃæ³Ø1Ç¯À¸¤ÎÂ©»Ò¤ò°é¤Æ¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶ー¡£¸Ð²»ÇÈ¤È¤Ï¥ä¥ó¥ー»þÂå¤«¤é¤ÎÂç¿ÆÍ§¤Ç¡È¥Þ¥Ö¥À¥Á¡É¡£2Ç¯Á°¤ËÆ¬³¸°öÆ¬¼ð¤ò´µ¤Ã¤¿¤¬¡¢¸Ð²»ÇÈ¤Î¼ê½Ñ¤Ë¤è¤ê°ìÌ¿¤ò¼è¤ê¤È¤á¤¿¡£¸½ºß¤Ï·î¤Ë°ìÅÙ¡¢¸Ð²»ÇÈ¤Î¤¤¤ëÉÂ±¡¤ÇÄê´ü¸¡¿Ç¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¡¢¤ªÂæ¾ìÏÑ´ß°åÎÅ¥»¥ó¥¿ー¤Î»öÌ³¶ÉÄ¹Ž¥Âë»³·®Ìò¤Ë·èÄê¡£»öÌ³¶ÉÄ¹¤È¤·¤Æ±¡¤Î·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¤òÌ³¤á¤ëÂë»³¤Ï¡¢±¡Æâ¿Í»ö¤Î·èÄê¸¢¤ò»ý¤Ä¡£Å°Äì¤·¤¿¸úÎ¨²½¤ò¿Þ¤ê¡¢¹çÍýÅª¤Ê·Ð±Ä¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·Ð±Ä¤ÏÀïÎ¬¤È¹Í¤¨¡¢¥É¥¯¥¿ー¤È¤¤¤¨¤É¤âÍ¾¾ê¿Í°÷¤ÏÇÓ½ü¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£¸µ¥É¥¯¥¿ー¤Ç¸½¾ì´ó¤ê¤Î¹Í¤¨¤ò»ý¤Ä±¡Ä¹¤ÎÂç²Ï¸¶¤È¤ÏÂÐÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÄÍ¤¬±é¤¸¤ëÂç²Ï¸¶»Ì»Ò¤Ï¡¢¤ªÂæ¾ìÏÑ´ß°åÎÅ¥»¥ó¥¿ー±¡Ä¹¡£Æ±±¡¤ÇÄ¹Ç¯Æâ²Ê°å¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤·¤¿¸å¡¢3Ç¯Á°¤è¤ê±¡Ä¹¤Ë½¢Ç¤¡£¸úÎ¨Åª¤ÊÉÂ±¡·Ð±Ä¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë·Ð±Ä¿Ø¤ÈÂÐÎ©¤·¤Ê¤¬¤é¤âÉÂ±¡¤ò¼é¤ë¤¿¤áËÛÁö¤¹¤ë¡£¼«¿È¤â°å¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¸½¾ì¤Î¥É¥¯¥¿ー¤ò¿®Íê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸Ð²»ÇÈ¤Ë¤â´üÂÔ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£²»ÈøÂö¿¿¡ÊÂçÍ§¿¿°ìÌò¡Ë¥³¥á¥ó¥È¡¦½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ºÝ¤Î´¶ÁÛ¡¦°Õµ¤¹þ¤ß¶¶ËÜ´ÄÆà¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤é¤ì¤ë¸µ¥ä¥ó¥É¥¯¥¿ー¤Î¤ªÏÃ¤·¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢³èÎÏ°î¡Ê¤¢¤Õ¡Ë¤ì¤ë¸µµ¤¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦±é¤¸¤ëÌòÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅìÂç°å³ØÉô½Ð¿È¤Î¥¨¥êー¥ÈÇ¾¿À·Ð³°²Ê°å¤ÎÌò¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¾¯¡¹¸ÄÀÅª¤Ê¿ÍÊª¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤¯±é¤¸¤Æ¤¤¤±¤½¤¦¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¸Ð²»ÇÈ¤Î¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ê¾ðÇ®¤È¡¢¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë»Ñ¤Ë¿´¤òÂÇ¤¿¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤´Í÷¤Ë¤Ê¤é¤ì¤ë³§¤µ¤ó¤ÎÇ¾¤Ë¤âÆÏ¤¯¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£µöËËÞ¡Ê¥½¥ó¡¦¥êー¥Ï¥óÌò¡Ë¥³¥á¥ó¥È¡¦½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ºÝ¤Î´¶ÁÛ¡¦°Õµ¤¹þ¤ß¤¢¤ÎÍÌ¾¤Ê¡È·î9¡É¤«¤é½Ð±é¤Î¥ª¥Õ¥¡ー¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¤µ¤é¤Ë¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹ë²Ú¤Ê¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤Î³§¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤Î¤¬º£¤Ç¤â¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¸¦½¤°åŽ¥°å¼Ô¤È¤¤¤¦Ìò¤â¡¢¥°¥ëー¥×¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬½Ð±é¤¹¤ëºîÉÊ¤Ê¤É¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿»þ¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÆ´¤ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ìò¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Àº°ìÇÕ´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¤«¤ÄÃúÇ«¤Ë¥½¥ó¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦±é¤¸¤ëÌòÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥½¥ó¤Ï¡¢ËÍ¼«¿È¤È½Ð¿ÈÃÏ¤äÍèÆü¤·¤¿ÇØ·Ê¤¬¶á¤¤¤Î¤Ç¡¢º£¤ÎÆ»¤òÁª¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿ÊÌ¤ÎÀ¤³¦Àþ¤Ç¤Ï¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¥½¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ÈÁÛÁü¤·¤Æ¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¾Á°¤ÎÃæ¹ñ¸ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¼Â¤ÏËÍ¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ·è¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤É¤³¤«¥½¥ó¤Ï¼«Ê¬¤ÎÊ¬¿È¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£°ì¸«Å·Á³¤Ç¡¢¾ï¤Ë¤Ý¤ï¤Ý¤ï¤Ë¸«¤¨¤ë¥½¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢°Û¹ñ¤ÎÅÔÎ©¤ªÂæ¾ìÏÑ´ß°åÎÅ¥»¥ó¥¿ー¤Î³§¤µ¤ó¤Î¸µ¤Ç°å¼Ô¤È¤·¤Æ¤É¤¦À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡¢¤¼¤Ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¡ÈÄË²÷°åÎÅ¥¨¥ó¥¿¥á¡É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡¢¸Ð²»ÇÈÀèÀ¸¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ç»¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ç¡¢µÓËÜ¤òÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤é»×¤ï¤º¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤¦¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢¸Ð²»ÇÈÀèÀ¸¤È¥Áー¥à¤ÎÊª¸ì¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢°åÎÅ¸½¾ì¤ÎÂçÊÑ¤µ¤ä¡¢ÉÂ±¡¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤Ê¤É¡¢¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¤é¤·¤¯¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³Ú¤·¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤·¤Ã¤«¤ê¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Áá¤¯³§¤µ¤ó¤Ë¤³¤ÎÊª¸ì¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ëÆü¤ò¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÆâÅÄÍý±û¡Ê¾ëÅçÎïÆàÌò¡Ë¡¦½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ºÝ¤Î´¶ÁÛ¡¦°Õµ¤¹þ¤ß¡Ø³¤·îÉ±¡Ù°ÊÍè¡¢8Ç¯¤Ö¤ê¤Î¡È·î9¡É¤Ê¤Î¤Ç¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¼ã¤¤º¢¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¥ä¥ó¥ー¤ÎÌò¤Ë¿´¤¬Ìö¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¸ÄÀË¤«¤¹¤®¤ëÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¹ç¤¤Æþ¤ì¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡¦±é¤¸¤ëÌòÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ä¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¸Ð²»ÇÈ¤Î¥ä¥ó¥ー»þÂå¤«¤é¤Î¡È¥Þ¥Ö¥À¥Á¡É¤Ç¡¢ÇÉ¼ê¤ÇÌÀ¤ë¤¯À¸¤¤Æ¤¤¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶ー¡£¤½¤·¤Æ¥¯¥é¥Ö¤Î¥Ê¥ó¥Ðー¥ï¥ó¤È¤¤¤¦¡¢ÅÐ¾ì¤«¤é¤«¤Ê¤ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë¿ÍÊª¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£´ÄÆà¤Á¤ã¤ó¤È¤Î´ôÉìÊÛ¤Ç¤Î¥Þ¥Ö¤Ê²ñÏÃ¤â³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡¦ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¸Ð²»ÇÈ¤Î¥ä¥ó¥ー¤«¤é°å»Õ¤Ø¤ÈÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¡¢Ì¿¤È¿¿¤ÃÄ¾¤°¸þ¤¹ç¤¦»Ñ¤ÏÁÇÄ¾¤Ë¤È¤Æ¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡£µ¤¹ç¤¤¤Èº¬À¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¶¯¤µ¤äÍ¥¤·¤µ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¤ªÏÃ¤Ç¡¢¾Ð¤¤¤¢¤êÎÞ¤¢¤ê¡ª¡¡³§ÍÍ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÂçÃ«Î¼Ê¿¡ÊÂë»³·®Ìò¡Ë¥³¥á¥ó¥È¡¦½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ºÝ¤Î´¶ÁÛ¡¦°Õµ¤¹þ¤ßÆüËÜ¤Ç¤Î¥É¥é¥Þ¥Ç¥Ó¥åー¤¬2016Ç¯¤Î¡È·î9¡ÉºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡Ê¡Ø¥é¥ô¥½¥ó¥°¡Ù¡Ë¡£¡È·î9¡É¤È¤¤¤¦¤È¾®¤µ¤Êº¢¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÌ¾ºî¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÇÐÍ¥¤ò»Ö¤·¤Æ¤¤¤¿¿È¤È¤·¤Æ¤âÆÃÊÌ¤Ê¥ïー¥É¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ÎÆüËÜ¥Ç¥Ó¥åー¤«¤é10Ç¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤Ë¡¢¤Þ¤¿Æ±¤¸ÏÈ¤ÎºîÉÊ¤Ë´Ø¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Åö»þ¤Ï±¦¤âº¸¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤Ãæ¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢À¸¤»Ä¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤À¤³¦¤Ç10Ç¯¤âÂ³¤±¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬´¶³´¿¼¤¤¤Ç¤¹¡£µ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤Ê¤¬¤é¡Ø¥ä¥ó¥É¥¯¡ª¡Ù¤ËÎ×¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦±é¤¸¤ëÌòÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂë»³¤ÏÉÂ±¡¤Î·Ð±Ä¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¸¢¸Â¤È¼êÃÊ¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤éºÆ·ú¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¿ÍÊª¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Î©¾ì¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¤Î¿®Ç°¤ä»×¤¤¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤ª¼Çµï¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢¸½¾ì¤Ç¤Î´ÆÆÄ¤È¤ÎºÙ¤«¤Ê¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤äÂ¾¤Î¥¥ã¥¹¥È¤µ¤ó¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ç´¶¤¸¤¿¶õµ¤¤â¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¬¤éÌò¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î²áÄø¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¦ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¤Æ¼«Ê¬¼«¿È¤âµ¤»ý¤Á¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢²¹¤«¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÎÏ¶¯¤µ¤â¤¢¤ë¥¹¥Èー¥êー¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÊª¸ì¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÌò¤¬Èë¤á¤ëÆæ¤á¤¤¤¿¤â¤Î¤ä°Ç¤È¤¤¤Ã¤¿¡È±¢¡É¤ÎÉôÊ¬¤¬¡¢¤É¤¦Íí¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¢£ÂçÄÍÇ«¡¹¡ÊÂç²Ï¸¶»Ì»ÒÌò¡Ë¥³¥á¥ó¥È¡¦½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ºÝ¤Î´¶ÁÛ¡¦°Õµ¤¹þ¤ßÂæËÜ¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¹¤´¤¯¿´¤Ë»Ä¤ë¤ªÏÃ¤Ç¡¢º£ºî¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿®Ç°¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ¸¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢Í¦µ¤¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦±é¤¸¤ëÌòÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ä¤¬±é¤¸¤ëÂç²Ï¸¶¤Ï¡¢±¡Ä¹¤È¤·¤ÆÎÉ¤¤ÉÂ±¡¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ë¡¢·Ð±ÄÁØ¤«¤é¤Ï¤ª¾þ¤êÅª¤Ê°·¤¤¤ò¼õ¤±¤ë³ëÆ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Êº´Æ£¡Ë´ÆÆÄ¤È¤Ï¡¢Âç²Ï¸¶¤ÎÌÜÀþ¤ÎÆ°¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆºÙ¤«¤¯¤ªÏÃ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î»×¤¤¤È¼þ¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤Î¶¹´Ö¤Ç¤â¤¬¤¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Æü¡¹°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤À´¶ÁÛ¸Ð²»ÇÈ¤Ï¿®Ç°¤¬¶¯¤¯¡¢»×¤¤¤ä¹ÔÆ°¤Ë°ìËÜ¶Ú¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¿Í´ÖÌ£¤â¤¢¤ë¡£ÉÂ±¡Æâ¤ËÂ¿¤¯Â¸ºß¤¹¤ë·è¤Þ¤ê»ö¤ä¥ëー¥ë¤ËÇû¤é¤ì¤Æ¿ÈÆ°¤¤¬¤È¤ì¤Ê¤¤Ãæ¡¢¸Ð²»ÇÈ¤¬¥¹¥Ñ¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¤Ç¤â¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÁÖ²÷´¶¤¬¤¢¤ê¡¢º£¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ã¤¦°åÎÅ¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¸Ð²»ÇÈ¤¬ÉÂ±¡¤ËÎÉ¤¤É÷¤ò¿á¤¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢¡Ø¥ä¥ó¥É¥¯¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¼«ÂÎ¤¬º£¤Î»þÂå¤ËÎÉ¤¤É÷¤ò¿á¤¤³¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë