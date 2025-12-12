12月12日に最終回を迎える金曜ドラマ『フェイクマミー』（TBS系）。W主演を務めた波瑠と川栄李奈、向井康二、中村蒼、池村碧彩、田中みな実がクランクアップを迎えた。

本作は、次世代を担う脚本家の発掘・育成を目的としたプロジェクト「TBS NEXT WRITERS CHALLENGE」の第1回で大賞を受賞した園村三の『フェイク・マミー』をドラマ化するファミリークライムエンターテインメント。正反対の人生を歩んできた2人の女性が、子どもの未来のために“母親のなりすまし”という禁断の契約を結ぶ。

W主演を務める波瑠と川栄のほか、向井康二（Snow Man）、中村蒼、池村碧彩、田中みな実、笠松将、野呂佳代、橋本マナミ、中田クルミが出演する。

最終話では、薫（波瑠）が茉海恵（川栄李奈）を脅して“ニセママ”になりすましていたと自首したことで、被害者である茉海恵やRAINBOWLABに対する世間からの風向きが変わった。柳和学園では、いろは（池村碧彩）の復学が検討されることに。しかし、薫が全てを背負うことに納得がいかない茉海恵、竜馬（向井康二）、そして智也（中村蒼）をはじめ薫がママとして出会った柳和学園の仲間たちが立ち上がる。はたして、 “フェイクマミー（ニセママ）”契約の先に、「家族」を待ち受ける運命とは。

約4カ月にわたっての撮影を終えた波瑠は「“フェイクマミー”という形で川栄さんとあおちゃん（池村碧彩）とずっと過ごしてきて、2人のためにある自分でありたいなと思いながら過ごすことができた4カ月間でした。その気持ちは、本当の家族じゃないけど、それが愛情であったことは間違いないので、そんな感覚になれたことが演じながらうれしかったです」と、撮影期間中は薫の気持ちと重なっていたという心境を話した。

川栄は「“子育てをしながら夢を諦めない”という姿をこのドラマを通して教えてもらいました。私も子どもがいる中で、とても自分の成長になりました」と、自身の生活とリンクするドラマだったと感想を語った。

さらに波瑠・川栄とともに多くの時間を過ごした池村は涙ながらに感謝の気持ちを伝えていた。

田中は「いつもTBSのドラマに出させていただく時は、なんだか特別な緊張感とうれしさがあるので、また出させていただけるように頑張りたいと思います」と語った。

また、中村は「本当にキャストのみなさんが仲良くて、集まって撮影する日はちょっと楽しみにスタジオに向かっている自分もいて……1人で撮影している時はちょっと寂しいなと思ったり」と賑やかだった撮影を振り返り、向井は「自分としてもお芝居をやっていきたいなっていう気持ちが芽生えてきた中でこの『フェイクマミー』に出られて、“キャリアアップ”できたかなという風に思っています」と笑顔を見せた。

コメント波瑠（花村薫役）暑い夏からこんなに寒くなるまで本当にみなさんお疲れ様でした！独身で子どもがいないことは多様性に含まれないのかなど、すごく考えさせられる作品だなと思いながら演じていました。それと同時に自分に何ができるんだろうと考え、“フェイクマミー”という形で川栄さんとあおちゃん（池村碧彩）とずっと過ごしてきて、2人のためにある自分でありたいなと思いながら過ごすことができた4か月間でした。その気持ちは、本当の家族じゃないけど、それが愛情であったことは間違いないので、そんな感覚になれたことが演じながらうれしかったです。温かいスタッフのみなさんに恵まれて、大変な時もあったけど、たくさん笑って思い出がたくさんな現場でした。ありがとうございました！

川栄李奈（日高茉海恵役）とてもハードな日々でしたが、スタッフのみなさんと、そして何より波瑠さんとあおちゃん（池村碧彩）がいてくれたので一緒に乗り越えることができました。いち視聴者として、この作品はすごく新しいドラマだなと感じています。「子育てをしながら夢を諦めない」という姿をこのドラマを通して教えてもらいました。私も子どもがいる中で、とても自分の成長になりました。ありがとうございました！

向井康二（Snow Man）（黒木竜馬役）TBSドラマが初めてだったので、最初の方とかすごく緊張してRAINBOW LABでは噛み噛みでご迷惑をお掛けしましてすみませんでした…（笑）いいドラマに出られて本当によかったなと思いますし、自分としてもお芝居をやっていきたいなっていう気持ちが芽生えてきた中でこの『フェイクマミー』に出られて、ダイアン・津田篤宏さんのシーンじゃないですけども、このドラマのおかげで“キャリアアップ”できたかなという風に思っています！ありがとうございました！

中村蒼（佐々木智也役）お疲れ様でした。あっという間に終わりが来たなという感じです。本当にキャストのみなさんが仲良くて、集まって撮影する日はちょっと楽しみにスタジオに向かっている自分もいて…1人で撮影している時はちょっと寂しいなと思ったり。周りのみなさんのおかげで、今日を迎えられたと思います。教室の撮影ではスタッフのみなさんが児童のみんなをまとめてくれて、本当にありがとうございました。撮影が進んでいくと、児童のみんなが「ササエル」っていうあだ名で呼んでくれたりして、そんなみんなから親しまれるような名前もつけてくださって本当に感謝です。ありがとうございました！

池村碧彩（日高いろは役）一番最初に私が撮影をした日に、本当にみなさん優しくしてくれて、もうとってもうれしかったですし、これからもっと頑張ろうって思いました！ママ（川栄）とマミー（波瑠）の2人がお母さんみたいに接してくれて本当にうれしかったし、もう終わっちゃうのが寂しいんですけど、みなさんと会えてよかったです。ありがとうございました！

田中みな実（本橋さゆり役）いつもTBSのドラマに出させていただく時は、なんだか特別な緊張感とうれしさがあるので、また出させていただけるように頑張りたいと思います。そして、（子役たちと一緒に）こんなににぎやかなオールアップでうれしいです！ 子役のみなさんにすごく毎回パワーと笑顔をいただきました。みなさん本当にお疲れ様でした！ ありがとうございました。

