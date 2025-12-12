鮮やかなメタリックブルーの背中でオレンジのおなか、少し長細いくちばしをもつ鳥。

「青い宝石」美しいカワセミ【画像を見る】

美しいカワセミの性質や観察するコツなど、生物に詳しい東洋産業の大野竜徳さんに聞きました。

──カワセミはどんなところで見られるのでしょうか。



（東洋産業 大野竜徳さん）

「寒い時期にも岸壁や木の枝からじっと水面をにらみ、一直線に水面すれすれを飛び、あっという間に魚をくわえて飛び出すその姿、青い宝石と呼ばれるカワセミかもしれません。

そんなきれいな鳥、なかなか目にしないよね、という声も聞きます。確かに、本や雑誌の表紙を飾るカワセミは清流の象徴のようですが、ここ岡山では意外と街の中の用水路でその姿を目にすることもあります」

本格派のハンター カワセミ

──カワセミはどんな特徴のある鳥ですか？



（東洋産業 大野竜徳さん）

「カワセミは小さな体で飛ぶ美しい鳥ですが、その生態は本格派のハンターです。スズメと同じくらいの大きさで、止まっているときはじっと水面を見つめてほとんど動きません」

「その目の先に獲物になる小魚やエビが映ったら、突如狙いを定めて急降下し、一瞬で獲物を仕留める、まさに水辺の狩人です。その一回のダイブで獲物を捕らえる狩りの成功率は高く、餌が減る冬でもわずかな獲物を狙って生き抜いています。

カワセミは縄張り意識が強く、一度気に入れば季節を通じて同じ水辺を利用することから、冬場でもそこで見かけたというポイントでは翌年も見られることが多いのも特徴です。

カワセミはいわゆる留鳥。渡りは行わず、同じ場所にとどまって一生を過ごす越冬するため、12月でも普通に観察できます。



むしろ、夏は生い茂っていた葉などがなくなり、空気が澄んで見通しもよくなることから、カワセミを発見しやすい時期かもしれません。ただし、冬は夏とでは行動に変化が見られます」

冬、カワセミを観察しやすい時間帯・場所

──観察しやすい時間帯や場所は？



（東洋産業 大野竜徳さん）

「カワセミは早朝と日没前に活動をします。日が短い冬だと、日の出と日の入りの1時間（朝は7~8時、夕方は4~5時くらい）がねらい目でしょうか」

「次に、カワセミは水中の生き物を狙うので、水面が凍る場所にはいません。だから夏場は少し山間の清流や湖沼で過ごしていたものも、冬場は都市部の水路に移動してくることがあります。結果として、冬は街中のほうがむしろ観察しやすいケースも珍しくないのです。



繰り返しになりますが、かつては澄んだ上流域のイメージが強かったカワセミですが、近年は都市部にも定着（？）してきているのかもしれません。

・都市の水路や用水路は水温が安定していて常に流れもあるため凍りにくい

・コンクリート護岸でも狩りに支障がなく、むしろ獲物が狙いやすい

・過去と比べると都市部の水路も水質が改善され、獲物となる小魚が増えた

…このような理由から、公園の池、農業用水、住宅地を流れる細い川などでも十分に観察できるチャンスがあります！」

カワセミを観察するコツは？

──カワセミを観察するコツはありますか？



（東洋産業 大野竜徳さん）

「カワセミはそんなに数は多くありません。観察するにはカワセミを探し当てるためのヒントをたくさん持ち、運がよくなければ難しいです。



カワセミがいそうな場所、獲物となる小魚やザリガニなどが上から見て見える場所を探し出しましょう」

「そして、カワセミの鳴き声。カワセミは意外と声が大きく、「ツィーッ！」という鋭い鳴き声はポイントです。

背中の構造色は強く光を反射するため、日差しのある日に青くきらりと光る背中が見えたらそれがカワセミです。

見つけることができたらラッキーですね！そっとその姿を観察してみてください」

カワセミの名の由来

──カワセミの名の由来は何でしょうか。



「カワセミ、ぱっと聞いたら川の蝉？と勘違いする方もいらっしゃいますが、残念ながらカワセミの“セミ”は蝉ではありません」

「カワセミのセミの語源は昔の言葉の『ソミ（染み）』。



昔の人が川に生息するのを観察し、美しく青く染まったように見える羽から、現在の『カワセミ』になったとされます。



とても美しいカワセミの羽の青は色素ではなく構造色です。その背中の青は羽毛の微細構造が生み出す光の反射。



光の角度で輝きが変わるため、同じ鳥でも時間帯や日光の当たり方で色の印象が変化しますし、うまく日が当たるときらきらと輝くとても美しい色合いです」

カワセミの仲間 ヤマセミ

──カワセミによく似た名前で、ヤマセミがいますね。



（東洋産業 大野竜徳さん）

「そして、カワセミの仲間には、主に山に住む者もいて、その名もヤマセミ、これはカワセミ科最大級でカワセミを想像しているととても迫力があります。

ヤマセミは白黒模様で渓流を支配する大型のカワセミ科の一種。頭にもまるで王冠のような白黒の羽が生えています。



残念ながらこちらは都会ではまず見られませんが、カワセミと並んで魚ハンターの鳥の代表格です」

ウミセミもいる！？

──海にも仲間がいるのでしょうか？



（東洋産業 大野竜徳さん）

「川、山とくると、海にもウミセミと呼ばれる生物もいます。しかし、 ウミセミは残念ながら鳥ではない、まったく別の生き物です。

ウミセミと呼ばれる生き物は数種類いますが、その一つはコツブムシと呼ばれる生き物の仲間です。



コツブムシは岩場や潮間帯に生息するダンゴムシの海バージョンのような存在で、海岸の岩の裏などにびっしり付いていていることがあります。

鳥でもなければ派手な生き物でもなく、まさかの地味で小さいダンゴムシの仲間。名前の響きだけで生き物を判断すると見事に裏切られますね」

「ほかにも魚にもウミセミと呼ばれるものがいます。



魚のほうのウミセミは90～150mくらいの海底に住んでいて、長い胸びれをもつホシセミホウボウという魚の一種です」



「冬の街でも出会えるかもしれない、美しさと適応力の象徴、カワセミ。カワセミはとても美しいだけでなく、環境の変化に対する柔軟性にも優れた鳥です。

12月、かなり寒くなってきたこの時期でも活動し、都市の水路や公園の池でも身を潜めて一瞬を狙って狩りを続けていることでしょう。



この冬、朝夕に散歩をしている途中で水辺の周辺に視線をめぐらし、鳥の鳴き声に耳を澄ませてみてください。



静寂の中を、水面を走り抜ける青い鳥を見かけることができたら季節の景色にひときわ鮮やかな彩りを添えてくれるはずです」