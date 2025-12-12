2026年1月2日の日本テレビ・金曜ロードショーで、『千と千尋の神隠し』の放送が決定。その翌週の1月9日には、『かぐや姫の物語』を放送することが12日、発表されました。

『千と千尋の神隠し』は2001年の夏に公開され、興行収入316.8億円を記録。国内だけでなく、世界的にも高い評価を受け、アメリカのアカデミー賞長編アニメーション映画部門賞、ベルリン国際映画祭の最高賞である金熊賞など数多くの賞に輝きました。

また、2022年には東宝とスタジオジブリがタッグを組み、橋本環奈さん（26）と上白石萌音さん（27）のW主演で初めて舞台化されました。さらに、2024年には川栄李奈さん（30）と福地桃子さん（28）も主演に迎え、全国5都市での再演、さらに初の海外公演としてロンドンで上演され、約30万人を動員しました。

2025年には上海公演を成功させ、2026年1月からは韓国での上演が決定しています。

■美しい風景が描かれた高畑勲監督の名作

1月9日放送の『かぐや姫の物語』は、日本最古の物語『竹取物語』を日本アニメーション界の巨匠・高畑勲監督が全く新しい解釈で映画化しました。海外の多数の映画賞を席巻し、アメリカのアカデミー賞長編アニメーション映画部門にノミネートされ、さらに『カンヌ監督週間 in Tokio 2025』でも特別上映されました。

日本人の心に染み入る美しい風景に、“かぐや姫”という一人の女性の誕生から少女時代を経て美しい姫へと成長していく様子を描いた物語。命の輝きと“生きる喜び”というテーマを表現した作品が、完全ノーカットで放送されます。