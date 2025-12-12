King & Prince永瀬廉×原菜乃華共演CM第3弾でスピッツの楽曲が登場！「声出しソングとして選ぶくらい好き」（永瀬）

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

King & Princeの永瀬廉と原菜乃華が共演する、ユニバーサル ミュージック「#プレイリスト聴こうよ」キャンペーン第3弾CM『平成の「恋の鼓動」篇』が、12月13日から全国で放映開始となる。放映に先駆けて、CM映像とインタビューが公開された。

■スピッツの「チェリー」「魔法のコトバ」「楓」を使用

ユニバーサル ミュージックでは、この冬、平成レトロをテーマに、音楽の力で全国の人々に元気を届けるために「#プレイリスト聴こうよ」キャンペーンを実施。永瀬廉、原菜乃華が選んだ楽曲のプレイリストや、ユニバーサル ミュージックの様々な冬曲を集めたプレイリストを各種音楽配信サービスで公開している。

このたび放映開始となる新CM『#プレイリスト聴こうよ 平成の「恋の鼓動」篇』は、午後の光がカーテン越しに揺れる部屋が舞台。CDコンポから流れるポップスに合わせて、床に並べたCDを見つめ合う。互いの好みを語り合いながら、距離が縮まり、沈黙が訪れる。

淡い逆光のなか、初めてのキスの予感。柔らかなピントと音の余韻が、恋が“日常”へと変わる瞬間を優しく包む、誰しもの記憶に懐かしく寄り添う余白を大切にしたCMとなっている。CMの監督と撮影監督は柿本ケンサクが務めた。

使用楽曲は、スピッツの「チェリー」「魔法のコトバ」「楓」。CMは今後、第4弾へと続く。

■永瀬廉、原菜乃華 インタビュー