　12日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比720円高の5万920円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万148.82円に対しては771.18円高。出来高は1万831枚だった。

　TOPIX先物期近は3407ポイントと前日比39.5ポイント高、TOPIX現物終値比49.76ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50920　　　　　+720　　　 10831
日経225mini 　　　　　　 50910　　　　　+710　　　172445
TOPIX先物 　　　　　　　　3407　　　　 +39.5　　　 12441
JPX日経400先物　　　　　 30870　　　　　+475　　　　 719
グロース指数先物　　　　　 647　　　　　　+6　　　　 919
東証REIT指数先物　　売買不成立

