日経225先物：12日夜間取引終値＝720円高、5万920円
12日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比720円高の5万920円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万148.82円に対しては771.18円高。出来高は1万831枚だった。
TOPIX先物期近は3407ポイントと前日比39.5ポイント高、TOPIX現物終値比49.76ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50920 +720 10831
日経225mini 50910 +710 172445
TOPIX先物 3407 +39.5 12441
JPX日経400先物 30870 +475 719
グロース指数先物 647 +6 919
東証REIT指数先物 売買不成立
