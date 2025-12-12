ÏÂÅÄÎµ¡¢Æ£²¬Í¤¤¬Ä´¶µ»Õ»î¸³¹ç³Ê¡¡ÏÂÅÄÎµ£³ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾¤Ë¡Ö¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡¡Æ£²¬Í¤¤âÌÔÊÙ¶¯¤ÎËöÈþ³Ø´Ó¤¯
¡¡£²£°£²£¶Ç¯ÅÙ¤ÎÄ´¶µ»ÕÌÈµö»î¸³¡Ê¿·µ¬¡Ë¤Î¹ç³Ê¼Ô¤¬£±£±Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤È¤â¤Ë£Ê£Ò£Á¡¦£Ç£±¤ò¾¡¤Á¡¢£Ê£Ò£ÁÄÌ»»£±£°£°£°¾¡°Ê¾å¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ëÏÂÅÄÎµÆóµ³¼ê¡Ê£´£¸¡Ë¡á·ªÅì¡¦¥Õ¥ê¡¼¡¢Æ£²¬Í¤²ðµ³¼ê¡Ê£³£¹¡Ë¡á·ªÅì¡¦¥Õ¥ê¡¼¡á¤¬¹ç³Ê¡£¿·¤¿¤Ê¶¥ÇÏ¿ÍÀ¸¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÏÂÅÄÎµ¤¬£³ÅÙÌÜ¤ÎÄ´¶µ»Õ»î¸³¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¸«»ö¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¡£¹ç³ÊÈ¯É½¤Ï¼«Âð¤ÇºÊ¤È¤È¤â¤Ë¸«¼é¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì°Ê¾å¤Î»î¸³¤Ï¸·¤·¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤¬ºÇ¸å¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£²ÈÂ²¤¬»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤·¡¢ºÊ¤â´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¡×¤È¶ÛÄ¥¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤È¤·¤Æ¶»¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿ºÇÂç¤Î»×¤¤½Ð¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¥Æ¥¤¥¨¥à¥ª¥Ú¥é¥ª¡¼¤À¡££²£°£°£°Ç¯¤Ë¤Ï¸ÅÇÏ¤ÎÃæÄ¹µ÷Î¥£Ç£±´°Á´À©ÇÆ¡£¤½¤Î¼ê¹Ë¤òÁ´¤ÆÂ÷¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿»Õ¾¢¡¦´ä¸µ»Ô»°¸µÄ´¶µ»Õ¤Ø¤Î²¸¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ö´ä¸µÀèÀ¸¤Ë°é¤Æ¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÀèÀ¸¤Î¤è¤¦¤ÊÄ´¶µ»Õ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÀ¸¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤¤³Ý¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÄ´¶µ»ÕÁü¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ£²¬Í¤¤â¤¹¤¬¤¹¤¬¤·¤¤É½¾ð¤Ç²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¡£¡Öµá¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡¢É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¤¦¤Á¤Ë¼¤á¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¡×¡£Èþ³Ø¤ò´Ó¤¡¢¥à¥Á¤òÃÖ¤¯¡£ºòÇ¯¤ËÂ³¤º£²ó¤¬£²ÅÙÌÜ¤Î¼õ¸³¡£µ³¼ê¤ò¤ä¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢£±Æü£¸»þ´Ö¤â´ù¤Ë¸þ¤«¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£»Ä¤µ¤ì¤¿µ³¼ê¿ÍÀ¸¤ÏÍèÇ¯£²·î¤Þ¤Ç¡£¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¾è¤ê¤¿¤¤¡×¡£¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Þ¤Ç¡¢Á´ÎÏ¤Ç¥¿¡¼¥Õ¤ò¶î¤±¤ë¡£