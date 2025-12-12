¡Ú¥¹¥Þ¥Û¿·Ë¡¡Û²¿¤¬¤É¤¦ÊÑ¤ï¤ë¡©¶¥Áè¤ÎÂ¥¿Ê¤Ç¥¢¥×¥ê¤Ê¤ÉÁªÂò»èÁý¤â¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ê¤É¤ÇÌäÂê¤«¡¡»Ò¤É¤â¡¦¹âÎð¼Ô¤¬´í¸±¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â...¿È¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎÂÐºö¤Ï¡Ú£±£²·î£±£¸Æü»Ü¹Ô¡Û
¡¡»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡£ÆüËÜ¤Î¥¹¥Þ¥ÛÊÝÍÎ¨¤Ï¤¤¤Þ¤ä£¹³ä¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¸³è¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤¹¤¬¡¢£±£²·î£±£¸Æü¤«¤é»Ü¹Ô¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¹¥Þ¥Û¿·Ë¡¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥×¥ê¤Î¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤ä»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¤Î¥ë¡¼¥ë¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡»ä¤¿¤Á¤¬»È¤¦¾å¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£ÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¤ÈÍøÍÑ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢´í¸±À¤¬Áý¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡Ë¡Î§¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ë²¿¤¬¼é¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¡©»ä¤¿¤Á¤¬¤Ç¤¤ëÂÐºö¤È¤Ï²¿¤«¡¢£É£Ô¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦¹â¶¶¶Ç»Ò»á¤Ø¤Î¼èºà¤ò´Þ¤á¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥Ã¥×¥ë¡¦¥°¡¼¥°¥ë¤ÎÆó¶¯ÂÎÀ©¤òÀ§Àµ¤Ø
¡¡¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍøÍÑ¤µ¤ì¤ëÆÃÄê¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ë·¸¤ë¶¥Áè¤ÎÂ¥¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¡¢ÄÌ¾Î¡Ö¥¹¥Þ¥Û¿·Ë¡¡×¤¬£±£²·î£±£¸ÆüÁ´ÌÌ»Ü¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎË¡Î§¤ÎÂç¤¤Ê¥¡¼¥ï¡¼¥É¤¬¡Ö¶¥Áè¤ÎÂ¥¿Ê¡×¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë£Ï£Ó¤Î¥·¥§¥¢¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¼Ò¤Î£é£Ï£Ó¤¬£´£´¡¥£¶¡ó¡¢¥°¡¼¥°¥ë¼Ò¤Î¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤¬£µ£±¡¥£²¡ó¤È¤½¤ì¤¾¤ìÈ¾Ê¬¤Û¤ÉÀê¤á¤Æ¤¤¤Æ¡Ê£²£°£²£³Ç¯¡¦¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñ¤è¤ê¡Ë¡¢¡ÈÆó¶¯ÂÎÀ©¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»Ü¹Ô¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¹¥Þ¥Û¿·Ë¡¡×¤Ï¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¼Ò¤È¥°¡¼¥°¥ë¼Ò¤Î¡ÈÆó¶¯¡É¤òÀ§Àµ¤·¡¢¸øÀµ¤Ê¶¥Áè¤òÂ¥¤¹¤³¤È¤ÇÃæ¾®´ë¶È¤ä¿·µ¬¥¢¥×¥ê³«È¯´ë¶È¤Î»²Æþ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥á¥ê¥Ã¥È¤È¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡©
¡¡¿·Ë¡»Ü¹Ô¤Ç²¿¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢ÊØÍø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡£é£Ð£è£ï£î£å¤ä£Ç£ï£ï£ç£ì£å¡¡£Ð£é£ø£å£ì¡¢£Á£Ñ£Õ£Ï£Ó¡¢£Ç£á£ì£á£ø£ù¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Êµ¡¼ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½ºß¤Ï²ñ¼Ò¤´¤È¤Ë°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥×¥ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢££é£Ð£è£ï£î£å¤Î¾ì¹ç
¡¡¥¹¥È¥¢¡¡¡Ö£Á£ð£ð £Ó£ô£ï£ò£å¡×¡¡
¡¡¥Ö¥é¥¦¥¶¡¡¡Ö£Ó£á£æ£á£ò£é¡×
¡¡¸¡º÷¡¡¡Ö£Ç£ï£ï£ç£ì£å¡×
¢££Ç£ï£ï£ç£ì£å¡¡£Ð£é£ø£å£ì¡¢£Á£Ñ£Õ£Ï£Ó¡¢£Ç£á£ì£á£ø£ù¤Ê¤É¤Î¾ì¹ç
¡¡¥¹¥È¥¢¡¡¡Ö£Ç£ï£ï£ç£ì£å £Ð£ì£á£ù¡×¡¡
¡¡¥Ö¥é¥¦¥¶¡¡¡Ö£Ç£ï£ï£ç£ì£å £Ã£è£ò£ï£í£å¡×
¡¡¸¡º÷¡¡¡Ö£Ç£ï£ï£ç£ì£å¡×
¡¡¿·Ë¡¤Ç¤Ï¤³¤ì¤é¤ò³°Éô¤Ë¹¤²¡¢°ã¤¦¤È¤³¤í¤«¤é¤â¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§¥á¥ê¥Ã¥È¡§ÁªÂò»è¤¬Áý¤¨¡¢¼«Í³ÅÙ¤¬¾å¤¬¤ë
¢§¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¡§¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÌäÂê¤¬¤¢¤ê¼«¸ÊÀÕÇ¤¤Ë
¥¹¥Þ¥Û¿·Ë¡¤ÇÊÑ¤ï¤ë£´¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¢£¥¹¥Þ¥Û¿·Ë¡¤ÇÊÑ¤ï¤ë¥³¥È¡¡Ö¥¢¥×¥ê¥¹¥È¥¢¡×
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¢¥×¥ê¥¹¥È¥¢¤òÂè»°¼Ô¤Î¥¢¥×¥ê¥¹¥È¥¢¤¬Äó¶¡²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥æ¡¼¥¶¡¼Â¦¤Î±Æ¶Á¤Ï¡©
¡¦ÁªÂò»è¤¬Áý¤¨¤ë
¡¦¥¢¥×¥ê¤¬°Â¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â
¡¡¢¨¸½¹Ô¤Î¥¢¥×¥ê¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï¿³ººÂå¡¦¼ê¿ôÎÁ¤ò£±£µ¡Á£³£°¡ó»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ
¡¦¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼Äã²¼¤Ë¡©
¡¡¢ª°¼Á¡¦º¾µ½¥¢¥×¥ê¤ÎÎ®Æþ¤Î·üÇ°
¢£¥¹¥Þ¥Û¿·Ë¡¤ÇÊÑ¤ï¤ë¥³¥È¢¡Ö¥¢¥×¥êÆâ²Ý¶â¡×
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥àÂ¦¤Î·è»»¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥Þ¥Û¿·Ë¡¤Ç¤Ï³°Éô¥µ¥¤¥È¤Ç¤Î²Ý¶âÍ¶Æ³¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥æ¡¼¥¶¡¼Â¦¤Î±Æ¶Á¤Ï¡©
¡¦·è»»¼ê¿ôÎÁ¤¬°Â¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç°Â¤¯¤Ê¤ë¥¢¥×¥ê¤â
¡¦°ÂÁ´À¡¦¿®ÍêÀ¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤Ê¤¤
¢£¥¹¥Þ¥Û¿·Ë¡¤ÇÊÑ¤ï¤ë¥³¥È£¡Ö¥Ö¥é¥¦¥¶¡×
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï½é´üÀßÄê¤Î¥¢¥×¥ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Â¾¼Ò¤Î¥Ö¥é¥¦¥¶¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥æ¡¼¥¶¡¼Â¦¤Î±Æ¶Á¤Ï¡©
¡¦¥Ö¥é¥¦¥¶´Ö¤Î¶¥Áè¤¬¿Ê¤ß¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¹â¤Þ¤ë
¡¦¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¤ä°ÂÁ´´ð½à¤¬¤Ð¤é¤Ä¤¯
¢£¥¹¥Þ¥Û¿·Ë¡¤ÇÊÑ¤ï¤ë¥³¥È¤¡Ö¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥ó¡×
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï½é´üÀßÄê¤Î¥¢¥×¥ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¼«Í³¤ËÁªÂò¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÀ°¤¨¤ë
¥æ¡¼¥¶¡¼Â¦¤Î±Æ¶Á¤Ï¡©
¡¦ÁªÂò»è¤¬Áý¤¨ÆÈÀê¾õÂÖ¤¬´ËÏÂ
¡¦´í¸±¤Ê¥µ¥¤¥È¤«¤é¼é¤ë¥Õ¥£¥ë¥¿¥ê¥ó¥°¤¬¸ú¤«¤Ê¤¤¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À
»Ò¤É¤â¡¦¹âÎð¼Ô¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¡©
¡¡¥¹¥Þ¥Û¿·Ë¡¤Ç¤Î¹âÎð¼Ô¡¦»Ò¤É¤â¤Ø¤ÎÂÐºö¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£»Ò¤É¤â¤Î¥¹¥Þ¥ÛÍøÍÑ¤Ç¹Í¤¨¤é¤ì¤ë´í¸±À
¡¦Í³²¾ðÊó¤Ø¥¢¥¯¥»¥¹
¡¦º¾µ½¥¢¥×¥ê¤òÆþ¤ì¤ë
¡¦³°Éô²Ý¶â¤Ë¤è¤ë¹â³ÛÀÁµá¥È¥é¥Ö¥ë
¡¡£É£Ô¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦¹â¶¶¶Ç»Ò»á¤Ï¡Ö¿Æ¤Î¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¤Î¹â¤µ¤¬º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÉ¬Í×¡×¤À¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤ÊÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢¢¦¸ø¼°¥¹¥È¥¢°Ê³°¤ò»È¤ï¤»¤Ê¤¤¡¢¢¦»ÈÍÑÍúÎò¤òÄê´üÅª¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¡¢¢¦¡Ø³°Éô²Ý¶â¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¡Ù¤ò²ÈÄíÆâ¥ë¡¼¥ë¤Ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹âÎð¼Ô¤Ø¤ÎÂÐºö¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥È¥Ó¥é¥·¥¹¥Æ¥à¥º¤¬¥¹¥Þ¥Û¤ò»ý¤Ä£¶£µºÐ°Ê¾å¤ËÂÐ¤·¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÉÔ°Â¤äº¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤È¤¤¤¦Ä´ºº¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢£µ³ä¤òÄ¶¤¨¤ë¿Í¤¬º¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹â¶¶»á¤Ï¡Ö¹âÎð¼Ô¤Ï¡ØÌµÎÁ¡Ù¤ä¡Ø³ä°ú¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¼å¤¤¤¿¤á¤À¤Þ¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£²ÈÂ²¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¢¦¼çÍ×¥¢¥×¥ê¤À¤±¤ò¥Û¡¼¥à²èÌÌ¤Ë¸ÇÄê¤·¡¢Í¾·×¤ÊÁàºî¤ò¤µ¤»¤Ê¤¤¡¢¢¦²ø¤·¤¤¹¹ð¡¦¥ê¥ó¥¯¤òÆ§¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¥ë¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¡¢¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö°Â¤¤¡×¡Ö¤ªÆÀ¡×¤Ê¤É¤Î¤¦¤¿¤¤Ê¸¶ç¤ËÍ×Ãí°Õ
¡¡¥¹¥Þ¥Û¿·Ë¡¤Ç»ä¤¿¤Á¤¬¤Ç¤¤ëÂÐºö¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¢¦¥¹¥È¥¢¤â²Ý¶â¤âÄÌ¤ê¸ø¼°¤òºÇÍ¥Àè¤È¤¹¤ë¡¢¢¦ÇÛ¿®¸µ¤¬ÉÔÌÀ¤Ê¥¢¥×¥ê¡¦¥µ¥¤¥È¤ÏÈò¤±¤ë¡¢¢¦¸ý¥³¥ß¤ä¥ì¥Ó¥å¡¼¤¬¾¯¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¿·µ¬»²Æþ¤òÁõ¤Ã¤¿º¾µ½¤Î²ÄÇ½À¤ò¹Í¤¨¤ë
¡Ö°Â¤¹¤®¤ë¡×¡Ö³°Éô¥µ¥¤¥È¤Ê¤é¤ªÆÀ¡×¤Ê¤É¤Î¤¦¤¿¤¤Ê¸¶ç¤Ê¤É¤ÏÆÃ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤éÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤ò¡Ø»È¤¤¤³¤Ê¤¹ÎÏ¡Ù
¡¡¥¹¥Þ¥Û¤È¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸þ¤¹ç¤¨¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤«¤ò¹â¶¶»á¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹â¶¶»á¤Ï¡Ö¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð´í¸±À¤¬Áý¤¹¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤âÉ¬Í×¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¹¥Þ¥Û¿·Ë¡¡×¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤À¤±¤Ç¤â¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÃÎ¤ë¤³¤È¤âÈó¾ï¤ËÂç»ö¤À¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤Ï´í¤Ê¤¤¤«¤é»È¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È¤É¤¦°ÂÁ´¤Ë»È¤¦¤«¡É¤ò¹Í¤¨¤ëÃÊ³¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Þ¥Û¤Ïº£¸å¤âÉÔ²Ä·ç¤Ç¡¢»È¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ø»È¤¤¤³¤Ê¤¹ÎÏ¡Ù¤¬¤³¤ì¤«¤é¤ÎÉ¬¿Ü¥¹¥¥ë¡×Ê¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
