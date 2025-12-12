２０２６年度の調教師免許試験（新規）の合格者が１１日、発表された。ともにＪＲＡ・Ｇ１を勝ち、ＪＲＡ通算１０００勝以上をマークしている和田竜二騎手（４８）＝栗東・フリー、藤岡佑介騎手（３９）＝栗東・フリー＝が合格。新たな競馬人生への意気込みを語った。

◇ ◇

和田竜二から「勉強している」と聞いたのは２２年の年始だった。翌年に初受験。２年続けて１次試験不合格となり、昨年は発表翌週に落馬して複数箇所を骨折−。見舞いに行くと、まともに動けない体ながら、机には競馬法規、馬学など大量の教本が積み上げられていた。退院後も食事と寝る以外は勉強漬け。多い日は１８時間机に向かった。

家では子煩悩な父親。長男・陽希君のＪＲＡ競馬学校入学時も「一緒に乗りたくない」と心境を吐露した。息子がデビューする２４年までの合格を誓ったが、３月から親子対決に。「みんなを負かす。自分はそこしか考えていないから嫌だった。でも、一緒に乗ると、どうということはなかった」。父と子ではなく、騎手と騎手として競い合い、少しうれしそうだった。

師匠の岩元市三元調教師の存在が大きい。「先生が騎手時代に勝ったダービーを勝ちたかったけどね。受験するのも背中を押してもらった。でも、先生はもっと早くに試験を受けてほしかったらしい。引退する時に引き継ぎたかったみたい」と申し訳なさそうにする。

座右の銘は師匠が常に口にしていた『一生勉強』だ。「岩元市三を目指して。研究心、向上心のある人。偉大で超えることはできないけど。大事な馬を預かり、従業員も背負う。調教師でテッペンを目指さないと。それぐらいの覚悟が必要。面白いし、立場が変われば刺激も違う。騎手としては安定を求め過ぎたと思うから、今度は飛び込んでいくしかない」と力を込める。トレーナーになっても『負かす』を貫いてもらいたい。